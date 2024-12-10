Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К - страница 3
7. Устроиться на завод, и забыть/забить на MT. ))
да-да-да! это лучше всего )))
возможно стоит приобрести панель 8K...
Для нормальной работы 8К панель должна быть размером хотя бы 86”-110” и это не решает обсуждаемой проблемы с мелким размером шрифтов в MT5. Пока не знаю зачем разрешение 8К станет мне необходимо в трейдинге (видеть два дня за раз на минутках? зачем?), но наверное узнаю со временем. 8К скорее всего в массы не пойдет. Это как с аудио кодированием: есть SACD и DVD-Audio, но никто даже CD-A не слушает, а только ущербный mp3.
Вы так топите за завод (тройное “да”) как будто это Ваше призвание. Возможно резонно последовать зову сердца – эффективность высока, когда делаешь то, что нравится. Как я понимаю завод корректно противопоставлять трейдингу (а не MT5). Из этих двух конечно трейдинг. Можно ли заниматься трейдингом и “…забыть/забить на MT”? Я думаю зарубежные трейдеры так и поступают – у крупных амерских фьючерсных брокеров выбор в несколько десятков терминалов и платных, и бесплатных. Я думаю, те трейдеры, кто использует 4К мониторы пробуют MT5, видят, что текст не прочитать и нет настройки увеличения шрифтов и закрывают его навсегда – благо выбор альтернатив огромен. Metaquotes об этом не узнаёт (“ошибка выжившего” – не поступает информация от тех, кто не выжил) и думает, что проблемы нет. Все россияне же по фьючерсам по любому начинали на ФОРТС из-за уменьшенных (более дешевых), по сравнению с CME контрактов (сейчас конечно ситуация изменилась с вводом микроконтрактов на индексы на CME, ещё б микро жижу ввели и тогда по фьючерсам все будут начинать сразу с СМЕ). Но в текущих реалиях с наследием MT5 с мосбиржи для россиян логично продолжение использование MT5 и на CME – ибо адаптация всей автоматизации очень проста ( тип ордера по времени действия GTC, вместо SPECIFIED_TIME, да и в общем-то и всё) и можно поддерживать один код для обеих бирж, что крайне удобно. Поэтому мне с наследием (в отличие от зарубежных коллег) гораздо труднее “…забыть/забить на MT”.
В квике возможность полной настройки шрифтов есть ещё со времён царя Гороха. Непонятно, почему в МТ нельзя её ввести.
Это была шутка юмора с применением техники гиперболы.
Интересно а чем это mp3 ущербный?
Это была шутка юмора с применением техники литотеса.
Насколько я понимаю, там ещё много чего надо сделать...
В Квике конечно множество недочетов при увеличении шрифтов (во многих местах поля остаются прежнего размера и увеличенный шрифт помещается не полностью), но все рабочие таблицы и стакан там увеличиваются хорошо. По косякам же можно доклевать разработчика чтоб исправил – опция есть – должна работать корректно. Но я более не пользую квик.
Это лишь подтверждает исходный тезис - с масштабированием в windows-приложениях не всё здорово... например если я хочу увеличить на 125% (с 96 до 120 dpi) то некоторые иконки, а иногда и шрифты становятся размытыми, а увеличивать в 2 раза это перебор... для 4К по идее увеличение в 2 раза было бы самое то, ведь наверное 4К и задумывался изначально как способ повышения чёткости, прежде всего...
Чтобы весь день помещался в обзор можно ещё посоветовать купить второй 4К-монитор и поставить рядом, растянув десктоп на 2 монитора... поистине я могу генерировать бесконечное число ценных советов
В mp3 вы слушаете алгоритм, а не оригинальные данные. Если Вас это устраивает, то и ладно.
На основании чего понимаете? Домыслов? Каждый день использую одну и ту же автоматизацию в MT5 для обеих бирж. Больше ничего адаптировать не надо.
.... например если я хочу увеличить на 125% (с 96 до 120 dpi) то некоторые иконки, а иногда и шрифты становятся размытыми, а увеличивать в 2 раза это перебор... для 4К по идее увеличение в 2 раза было бы самое то, ведь наверное 4К и задумывался изначально как способ повышения чёткости, прежде всего...
так и есть, без размытия только целые масштабы с шагом 100%: 200% (каждая точка приложения выводится 4-мя (2х2) одинаковыми рядом стоящими точками на мониторе, то есть преобразование одна точка в 4 одинаковые точки), 300% (...9-тью (3х3)...преобразование одна точка в 9 одинаковых точек), 400% (...16-тью (4х4)...преобразование одна точка в 16 одинаковых точек), ... При промежуточных значениях масштаба Windows конвертация происходит не точка в точную квадратную группу точек, поэтому всегда с размытием (непригодно для глаз). Для четкости (без размытия) монитор должен находится только в нативном разрешении. Нужно только шрифты в Metatrader 5 увеличить, чтобы можно было им пользоваться без лупы.
Чтобы весь день помещался в обзор можно ещё посоветовать купить второй 4К-монитор и поставить рядом, растянув десктоп на 2 монитора...
8К это четыре монитора 4К. У меня было 8 мониторов 2К. Избыток информации ухудшает торговлю. Нужен один большой монитор. Можно ещё пару с вертикальной ориентацией по бокам для мониторинга позиций, когда основной монитор занят интернетом или youtube (это ведь занимает большую часть времени торгов). Это всё.
Как будто можно различить на слух mp3 высокий битрейт от CD? может быть ещё на винил перейти?
На основании того что здесь на форуме пишут...
Ну и что Вы намерены предпринять?
8К это четыре монитора 4К. У меня было 8 мониторов 2К. Избыток информации ухудшает торговлю. Нужен один большой монитор. Можно ещё пару с вертикальной ориентацией по бокам для мониторинга позиций, когда основной монитор занят интернетом или youtube (это ведь занимает большую часть времени торгов). Это всё.
На самом деле для трейдинга подойдёт любой экран даже 13 дюймов или даже смартфон.
Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках (а покупка 4К только ради этого и затевается – чтобы увидеть весь день на минутках за раз без дрыганья скроллингом влево-вправо по шкале времени).
Еще вариант — шрифты и элементы масштабировать, а свечи нарисовать самому любой ширины:
Тогда при измененном масштабе будет достаточно 1440 пикселей ширины для отображения дня на М1.
Попутно вопрос: почему М1? Почему не 5 секунд или не тики? Почему не рендж высотой 3 пипса?
Как будто можно различить на слух mp3 высокий битрейт от CD? может быть ещё на винил перейти?
Можно отличить, для начала нужно изучить вопрос.
Пример просмотр видео - 720p и 4K, если смотреть видео 4K на экране с разрешением 720p то действительно никакой разницы, но если использовать экран с разрешением 4K то разница ощутима.
Но почему то большинство кто сравнивает mp3 и аудио высоко разрешения используют для этого устройства, которые не поддерживают данный диапазон воспроизведения, и если даже подключат такие устройства к компьютеру, не проверяют что винда по умолчанию включает самый плохой диапазон воспроизведения - 16 бит, 44100 Гц.
Также сейчас есть дол****ы которые выкладывают конвертированные mp3 в flac, хотя по содержимому остается mp3.