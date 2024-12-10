Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К - страница 6

Andy:
Кстати, вопрос к разработчикам - МТ5 на чем написан, не на С++ Билдере?
Посмотрел я на днях рынок дисплеев 4К: Поиск на яндекс маркет с диагональю 42” и выше выдает 11 моделей. Если согласиться в поиске на любую диагональ, то более 110 моделей, а если включить в поиск также разрешения 3440х1440, 3840х1600, 3840х1200, 3840х1080, то будет порядка 170 моделей (среди них с диагональю 42” и более добавилось только 6 моделей).

Исходя из этого понятно куда движется рынок дисплеев: с одной стороны повышается разрешение (5К в продаже, 8К уже появляются), но в тоже время рост диагонали сдерживается: массово будут гнать 4К дисплеи 24-27” (для 8К вероятно до 32”), с одной стороны потому что обеспеченность жильём в РФ низкая – квартирушки маленькие, и поэтому даже дисплей в 32” считается для таких квартир излишне громоздким, а с другой - массовый рынок заточен под тинов (ретина скрин, там, и всякие другие штучки), все эти неофиты по рекламной указке будут тарить не выше 27”. Вопрос к Metaquots: вы им тоже скажете применить масштабирование в Windows? На сколько? на 300%?, на 400%?, а для 8К мониторов на 500%? Может лучше сразу запустить информационную кампанию, что так как MT5 не адаптирован к 4К даже на диагонали 42”, то для MT5 всем следует тупо покупать мониторы с разрешением не выше 2К – зачем переплачивать-то? ведь отмасштабируясь в Windows по факту всё равно придется работать на разрешении не выше 1920х1080.

Но в любом случае, всё движется в сторону увеличения разрешения, кто первый адаптируется - того и тапки. Вы не собираетесь почуять тенденцию? Я пользуюсь Total Commander потому что он чудесно адаптируется к моему дисплею 4К, а на меньшее разрешение я не согласен. И я знаю, что, когда я перейду на 5К, 8К…, мне всё будет в нём видно. Никакими другими подобными программами я не интересуюсь и больше интересоваться не буду никогда. Вы, Metaquotes, там думаете, что вы вне конкуренции чтоль? АРКА тоже думали, что бессмертные - от рождения столько лет монопольничая на мосбирже. Пока туда Метатрейдер 5 не ворвался. Как-то звонили они мне (уже давно) и сообщили, что внесли те изменения, о которых я просил и можно протестировать этот функционал. Я ответил, что по факту пару лет уже как не юзаю QUIK и поэтому не способен разделить радость тестирования так обоснованно желанного мною (в своё время) функционала.

А если QUIK идеально адаптируют к HiDPI и запустят информационную кампанию об этом? Приятно слышать? Кто будет вторым никто никогда не помнит. Вы на второе место наметили? А теперь представьте, что Metatrader 5 адаптировали к HiDPI и запустили информационную кампанию об этом - на всех тинов по миру массово скупающих 27” 4К мониторы. Так лучше? Так вы там первыми будете или невспоминаемыми? Volfix (где с размером шрифтов нет проблем) и другие терминалы типа атаса, опен-е-край, нинзя и ещё несколько десятков (вы все их знаете, и через все эти терминалы можно торговать на CME) не дремлют и уделяют внимание интерфейсу гораздо больше вас, ведь интерфейс очень сильно влияет на торговлю. Многие из них конечно из-за того, что ориентированы на скорострелов, разъярённо тыкающих в стакан в оба конца, а потому интерфейс может выглядеть у них конечно идеально для остервенелого тыканья по заключению скоропостижных сделок – иначе никто из скальперов не поведётся. Ну а Вы-то, хотя бы чтобы просто видно было сделайте уже интерфейс в MT5, а?

РЕБЯТА ИЗ METAQUOTES, куда вы все пропали?  Дайте уже ответ пжлста.

Вот смотрите, у меня не супер современный монитор и я должен как-то догадываться как программа будет выглядеть у пользователя? Или как-то с ним общаться, что-то типо я подстраиваю, скидываю ему и опять по кругу

у пользователя:

у меня

это же тоже проблема dpi я так понимаю, так почему интерфейс не может выглядеть у меня и у пользователя одинаково? пусть у меня 19' а у кого-то 500K?

 
это объекты на чарте?

используйте TERMINAL_SCREEN_DPI

Добрый день. А как его использовать? Тоже столкнулся с этим

 
new_size_in_pixels = object_size_in_pixels * TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) / 96;

object_size_in_pixels --- размер объекта (высота или ширина) при стандартных 96 dpi

new_size_in_pixels --- отмасштабированный размер для целевого (фактического) dpi 

 
РЕБЯТА ИЗ METAQUOTES, куда вы все пропали?  Дайте уже ответ пжлста - когда в MT5 будет адекватный размер шрифтов для 4К дисплеев?
 

Купил монитор с разрешением 4К, столкнулся с той же проблемой, что у ТС. Шрифт в указанных им местах слишком мелкий, разобрать его невозможно.

Я не использовал никаких кастомных схем и не изменял размеры шрифтов и элементов интерфейса вручную. Изменил только системные настройки:

 
МТ5 и 4К норм дружат уже несколько лет. И двигая ползунок в настройках дисплея, вы получите только изменение интерфейса МТ5, а не того что выводится на графиках.

Проблема в разработчиках кода, которые не учитывают такое разрешение экранов и не делают адаптацию графических и текстовых элементов на графике с бОльшей плотностью пикселей. 

Поэтому у некоторых продукты криво отображаются, а у кого то нормально )  

PS я не кодер, тоже столкнулся с такой проблемой, для себя сделал вывод, что решение только в адаптации кода конкретного советника (индикатора). Для себя заказывал индикатор, кодер показал что эта проблема решаема на 100%. 

 
Нет, я не об этом. Пожалуйста, попросите своего кодера показать, как решить проблему с читаемостью шрифтов в местах, указанных стрелками:







