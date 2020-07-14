От практики к теории и снова к практике - страница 46

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:

Небольшой ликбез: стационарность (в широком смысле) по определению означает (а) постоянство матожидания, (б) постоянство дисперсии, (в) зависимость АКФ лишь от разности времён.

Тест Дики-Фуллера работает лишь для авторегрессионных процессов. В общем случае нужны другие тесты. Например, для постоянства матожидания часто используется тест Манна-Уитни, а для постоянства дисперсии - Зигеля-Тьюки (оба непараметрические).

Читайте нормальные тексты по теорверу и матстату, а не этот эконометрический мусор, где любой процесс полагается авторегрессионным.

Аааа, я понял! Я то писал о чисто прикладном процессе, используемом в трейдинге!

А Вашему величеству требуется что-то доказывать, да еще так, что бы Ваше величество было бы довольно! Ну, тогда прости - сиди без доказательств. которые бы ты счел для себя убедительными...

 
transcendreamer:

ты же всегда vulpium effugium торговал по идее торговая война тебе должна волатильности прибавить

смысл возиться с коньинграцией?

в любом случае твой ip адрес записан и за тобой уже выехали

Торговая война сломала все паттерны, поэтому пришлось)))

 
Aleksandr Volotko:

Точнее придумываем удобное, устраивающее нас, объяснение происходящего ) Но потом "внезапно" все равно на завод )

Ну если то, чем недавно обрадовал Драги европейские банки можно назвать "своей придумкой" то да, можно сказать и так.

Это как пример, таких бывает много.
 
Дмитрий:

Аааа, я понял! Я то писал о чисто прикладном процессе, используемом в трейдинге!

А Вашему величеству требуется что-то доказывать, да еще так, что бы Ваше величество было бы довольно! Ну, тогда прости - сиди без доказательств. которые бы ты счел для себя убедительными...

Успехов вам в чистом прикладывании.

 
benzovoz:

Ну если то, чем недавно обрадовал Драги европейские банки можно назвать "своей придумкой" то да, можно сказать и так.

А что там Драги сделал? Я что-то пропустил?

 
Nikita Chernyshov:

Кст, если интересно проанализировать мат. показатели бек тестов у сов, то можно стату заливать на старый добрый майбук, и от этого уже делать танцы с бубном.

Майбук стату с мт5 принимает? Или только с мт4?

 
danminin:

А что там Драги сделал? Я что-то пропустил?

Нивелировал отрицательную % ставку для кредитных денег, тем самым создав некоторый спрос на евро, итог на графике)))

[Удален]  
Дмитрий:

И на участках тренда и на участках флота первые разности цены - стационарный ряд

чушь полнейшая.

и на участках тренда, и на участках флета первые разности цены никогда не дают стационарный ряд.

[Удален]  
Дмитрий:

Убогие блаженны (с), которым не хватает ума даже на то, что бы вбить одну фразу в поиск гугла. 

https://habr.com/ru/post/314330/

И практических тестов, особенно в англоязычных источниках - море.

Но, что тут сделаешь...

П.С. Пожалел тебя - формулировку изменил.

убогость своих познаний ты демонстрировал много раз -- ещё одна демонстрация в копилку этого множества особой роли не сыграет

 
Олег avtomat:

убогость своих познаний ты демонстрировал много раз -- ещё одна демонстрация в копилку этого множества особой роли не сыграет

Мне как музыканту стыдно объяснять, что каждый излом в не трендовой составляющей, является трендом в более узком масштабе.

Ну по набирали тут ученых)))

4e

1...394041424344454647484950515253
Новый комментарий