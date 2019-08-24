Советник открывает частые неконтролируемые сделки в минус.
Я не могу найти лечение этой проблемы, мне нужна помощь.
Вам надо обратиться к телепатам.
Ну или выложить код, по которому можно что-то сказать.
Я не кодер и кода у меня нет. Советники беру с этого маркета.
На примере советника GridHero с этого маркета и брокера Pepperstone реал я зацеплю три картинки, на которых видно как в районе 18.05 советник открывал сделки с периодом 2 секунды, при этом на вкладке "Эксперты" нет никаких данных, и также нет данных на вкладке "Журнал".
Пожалуйста не шутите про телепатов и т.д, я серьёзно спрашиваю и хочу получить такой же ответ. Всё что нужно я предоставлю. Я обычный пользователь, не программист, декомпилированного советника у меня нет, никаких взломов не производилось.
напишите автору с описанием проблемы. Должен исправить
Такая картина на многих советниках а не только на представленом.
Написать автору можно, но я на всякий случай стараюсь думать что проблема на моей стороне иначе уже давно всё было бы исправлено.
На моей памяти за полгода около 6 советников делали подобные шалости.
Напомню - это происходит только в моменты сильных новостей когда все серверы под нагрузкой. Примерно один раз в 2 месяца.
Советник купили? Алгоритм входа и выхода знаете? Есть советники, которые в тестере показывают прибыльную работу, а на реале сливают. Если идея советника в том, что он входит в моменты высокой скорости изменения котировки, то в тестере он будет показывать прибыль, а на реале из-за задержек при открытии и закрытии ордеров результат будет как у вас.
Обычный тестерный грааль для МТ4
Да, все советники куплены полностью или арендованы от digitalforex.com ( серверы от Vultr.com )
Тестерами давно не пользуюсь, ставлю только на демо или реал. Логика входа у моих советников не новостная, обычные лёгкие сеточники, увидел движение выше указанного предела и открыл сделку. Стопов там обычно нет.
Мои картинки которые выше - это чистый реал во время прессконференции Пауэла в пятницу 23 августа.
Почему советник открыл ордер и тут же через 1 секунду его закрывает? Не прошёл по фильтру "проскальзывание" ? Но тогда сделка не должна появляться вообще? Что глючит, мой терминал или это проблема советника? Или это проблема сервера Vultr ( и ruvps также )? Как обойти или перестраховаться?? Почему такой сбой на многих советниках, но не на всех??
Никаких тестеров и никаких граалей. У меня 12 реальных счетов у 10 различных крупных брокеров нерусского происхождения. Пользуюсь советниками более года и я понимаю о чём пишу.
Многие депозиты уже давно удвоены на реалах при помощи этих советников, есть и один слитый реал.
Демо счетов у меня более 20 я их даже не считаю.
Интересно, кто тут Вам может помочь?
Пишите автору советника, чтобы запретил открытие ордера, если на этом баре ордер уже был закрыт. И пишите в свой ДЦ, почему они игнорируют ограничение по проскальзыванию. Хотя надо еще доказать, что оно было.
Добрый день всем кто это читает.
У меня такая проблема:
я арендовал 2 VPS от vultr.com и один от ruvps.net
Ставлю на них терминалы, на терминалы советники и всё работает.
Однако в моменты выхода важных новостей на некоторых терминалах МТ4 советники открывают сделку и тут же её закрывают, разумеется комиссия уходит брокеру. Таким образом «поджирается» мой счёт на ровном месте.
В тихое время всё нормально и так может длится неделями, а потом наступает прессконференция Пауэлла и все терминалы начинают подтупливать.
Ладно, пусть подтупливают, важные новости, нагрузка большая, это всё понятно.
Но почему советники открывают сделки и тут же их закрывают мне в минус с интервалом примерно 1-2 секунды. Если меня не будет за терминалом то минут за 15 сольётся депозит.
Что это за глюк и как бороться.
----------
Я менял разные советники — никакой системы я не увидел, всё происходит случайным образом.
Нет разницы реал или демо — глюки есть и там и там.
Нет разницы какой VPS от Vultr или от ruvps.
Нет разницы стоит 5 терминалов на сервере или один, мои советники все простые, установлен один советник на один терминал, открыто от 1 до 5 окон.
В момент когда я замечаю этот глюк, я останавливаю автоторговлю и перезагружаю терминал, минут 5 после перегрузки может быть всё нормально, затем опять идут открытия\закрытия а иногда перезапуск терминала не помогает.
Если не перезапускать терминал а оставить его и смотреть что будет дальше, то наступит следующее — депозит уменьшится на некоторую сумму а затем, когда новости закончатся, терминал будет работать в нормальном режиме, ничего не будет тупить и советники работают правильно, таким образом перезапуск как-бы даже и не нужен.
Так продолжается уже более полугода.
