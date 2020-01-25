Купи себе немножко ПАО "Мечел", АП Дивиденды 2019 составили 15,68% , Дивиденды 18.21 руб на акцию - страница 6
Ну вы утрируете про кошку. Но я бы поинтересовался реальными рисками, которые несомненно есть, даже например в депозите свыше 1,4 риск отзыв лицензии и т.п., здесь ведь тоже есть.
Ну и про прибыль в ставку ЦБ. У простотрейдера, он же простогрубиян), доходность "чуть" выше ставки ЦБ, реально там номинальный риск=0? Вы уверены?
Я же говорю не торговал я по этой стратегии, для этого нужно иметь единый счет на срочном и фондовом. У моего брокера такой возможности нет счета для срочного и фондового рынка отдельные. Рассуждая теоретически риск действительно близок к нулю. Как писал ранее вы купили и тут же продали только другой инструмент хеджируя сделку.
... И получили прибыль лишь в ставку ЦБ? Смысл в этом есть для крупных фондов, но не для физлица, понятно почему, согласны?
Смысл есть во всем даже если на первый взгляд смысла не видно. Разные люди могут по разному воспринимать одну и туже информацию. Это как в анекдоте про оптимиста и пессимиста. Для одного стакан на половину полный для другого на половину пустой.
Вопрос не в том, когда продавать, а в том, что и за год и за два у конкретной акции отрицательная доходность. Лучше уже на депозиты по нормальным банкам раскидать. И спокойней и доходней.
в каких банках можно получить 25% годовых ?
латинская америка :)
Если это в долларах тогда конечно - но если это в инфлирующих местных латинских тугриках то не интересно
Это была шутка конечно .
А серьезно - нельзя же сравнивать вашу доходность 25% с депозитом. И даже не только потому что риски совершенно разные.
Ваш % доходности - постфактум. А % доходности депозита - априорный.
если честно не понимаю какие риски ?
есть примерно 10-15 акций все с дивидендами от 6% - 20% - депозит равномерно разделен по акциям
свыше собственных средств не вхожу - могу хоть 10 лет сидеть по какой то акции в просадке - пофиг - если надо докину - долью усредню и выйду - или оставлю
о каких рисках речь поясните я просто не понимаю? стопаута просто не может быть , разорится сбербанк ? Газпром ? другие голубые фишки ?
ну если это случится то скорее РФ перестанет существовать , тогда автомат калашникова и ящик патронов или билет в один конец ну на это хватит и очень быстро ликвидных средств
В горизонте 10 лет и без необходимости вывода - спору никакого. Я сам долгосрочный инвестор. Но если речь про год, два, три - то риски очевидно гораздо больше депозита в банке. Газпром только подошел к выходу из просадки с 2008, 11 лет. И так может быть с любыми голубыми фишками. Дивиденды тоже не гарантированы. Короче не стоит путать бычий тренд с сами знаете чем ) а мой пост вообще был лишь про то что вы говорите о постфактум (!) 25% доходности, что она в следующем году будет такой же, вероятность неизвестна, но не 100% это точно.
это да - газпром с 2008 болтался в боковике и дивиденды были так себе
в 2019 25% просто срубил потому что выбрал самые дивидендные ну и подторговывал
в 2020 по дивидендам список самых приятных потолок 11%,
тут только если угадать что пойдет в рост и потихоньку садится в трендовые акции
и полностью согласен что следующий год может не дать ничего.
на 2020 план 10% срубить и то хорошо, вообще очень пассивно торгую