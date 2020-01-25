Купи себе немножко ПАО "Мечел", АП Дивиденды 2019 составили 15,68% , Дивиденды 18.21 руб на акцию - страница 3

prostotrader:

Про ФОРЕКС 100% согласен, а вот с Биржей Вы погорячились.

При хеджирующих стратегиях, риск в разы меньше чем у Вас в портфелях.

Начальный депозит 315 000 руб. (5 мая 2019 г.)

Сколько в итоге  roi ? Не понял там ввод или свечка торговая)
 
Aleksey Mavrin:
Сколько в итоге  roi ? Не понял там ввод или свечка торговая)

Снятие средств в связи с получением прибыли.

Так понятнее?

 
prostotrader:

Про ФОРЕКС 100% согласен, а вот с Биржей Вы погорячились.

При хеджирующих стратегиях, риск в разы меньше чем у Вас в портфелях.

Начальный депозит 315 000 руб. (5 мая 2019 г.)

Риск в разы меньше, но и прибыль в разы меньше.

Надо считать доходность, а риск каждый может для себя сам определить.

 
Sergey Chalyshev:

Риск в разы меньше, но и прибыль в разы меньше.

Надо считать доходность, а риск каждый может для себя сам определить.

У меня получился доход 78% годовых...

 
prostotrader:

У меня получился доход 78% годовых...

Спасибо, так понятнее, круто конечно для биржи и хедж стратегии!!!

А доходность сколько?

 
Sergey Chalyshev:

Спасибо, так понятнее, круто конечно для биржи и хедж стратегии!!!

А доходность сколько?

Я не считал точно, но у меня получилось так:

5 мая 2019 г. я положил 315000 руб., 9 сентября 2019г. вывел 215 000 руб.,

сейчас на счете 466 000 руб.


Посчитай сам.

Но есть минус этой стратегии - из-за слабой ликвидности нельзя вкладывать большие средства - не осваиваются :(

 
prostotrader:

Снятие средств в связи с получением прибыли.

Так понятнее?

Про снятие понятно, вы же уже писали. Я говорил плохо видно ВВОД или свечка торговая, так понятнее? Ввод был один как я уже понял. Только о рисках вообще ничего не говорит. С чего вы взяли что они меньше чем у портфеля?
 
Aleksey Mavrin:
Про снятие понятно, вы же уже писали. Я говорил плохо видно ВВОД или свечка торговая, так понятнее? Ввод был один как я уже понял. Только о рисках вообще ничего не говорит. С чего вы взяли что они меньше чем у портфеля?

Свечка торговая

Ознакомтесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 
prostotrader:

Ознакомтесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Смысл хеджирования то понятен. Какой у вас риск как считали? 
 
Aleksey Mavrin:
Смысл хеджирования то понятен. Какой у вас риск как считали? 

Даже не заморачивался подсчетом, потому что один актив(ы) покупаются, а другой(ие) продаются.

В идеале % риска = 0 (Но может Брокер загнуться, Биржа закрыться, - я не знаю как считать эти риски)

