Купи себе немножко ПАО "Мечел", АП Дивиденды 2019 составили 15,68% , Дивиденды 18.21 руб на акцию - страница 3
Про ФОРЕКС 100% согласен, а вот с Биржей Вы погорячились.
При хеджирующих стратегиях, риск в разы меньше чем у Вас в портфелях.
Начальный депозит 315 000 руб. (5 мая 2019 г.)
Сколько в итоге roi ? Не понял там ввод или свечка торговая)
Снятие средств в связи с получением прибыли.
Так понятнее?
Риск в разы меньше, но и прибыль в разы меньше.
Надо считать доходность, а риск каждый может для себя сам определить.
У меня получился доход 78% годовых...
Спасибо, так понятнее, круто конечно для биржи и хедж стратегии!!!
А доходность сколько?
Я не считал точно, но у меня получилось так:
5 мая 2019 г. я положил 315000 руб., 9 сентября 2019г. вывел 215 000 руб.,
сейчас на счете 466 000 руб.
Посчитай сам.
Но есть минус этой стратегии - из-за слабой ликвидности нельзя вкладывать большие средства - не осваиваются :(
Про снятие понятно, вы же уже писали. Я говорил плохо видно ВВОД или свечка торговая, так понятнее? Ввод был один как я уже понял. Только о рисках вообще ничего не говорит. С чего вы взяли что они меньше чем у портфеля?
Свечка торговая
Ознакомтесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Смысл хеджирования то понятен. Какой у вас риск как считали?
Даже не заморачивался подсчетом, потому что один актив(ы) покупаются, а другой(ие) продаются.
В идеале % риска = 0 (Но может Брокер загнуться, Биржа закрыться, - я не знаю как считать эти риски)