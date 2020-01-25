Купи себе немножко ПАО "Мечел", АП Дивиденды 2019 составили 15,68% , Дивиденды 18.21 руб на акцию - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кажется года полтора купил следующее (Это весь мой портфель):
дивиденды капают на этот же счёт, их здесь не считаю, это доход с роста стоимости акций.
Это я к чему - депозиты это самое дно, котрое тем не менее тоже можно и нужно использовать, но в очень ограниченных целях. У меня на депозитах, которые автоматом пролонгируюстя лежит нз ,который при необходимости могу снять в любое время суток.
Я тоже держу некоторую часть свободных средств на депозите. Если нахожу перспективную акцию, то на брокерский счет необходимую часть средств быстренько перекидываю и покупаю акции. Так получается выгоднее чем держать свободные средства на брок. счете в ожидании подходящего случая для покупки. Такие большие просадки и возможность дешево купить как были на яндексе сейчас бывают не часто.
Подскажите как в MetaTrader смотреть Российские акции?
В заранее спасибо.
кажется года полтора купил следующее (Это весь мой портфель):
дивиденды капают на этот же счёт, их здесь не считаю, это доход с роста стоимости акций.
Это я к чему - депозиты это самое дно, котрое тем не менее тоже можно и нужно использовать, но в очень ограниченных целях. У меня на депозитах, которые автоматом пролонгируюстя лежит нз ,который при необходимости могу снять в любое время суток.
А у меня не один знакомый, которые купили Газпром в годах 2005-2007, считай 10 +/- лет в просадке. NasDaq тоже пример с 2001 года.
Из-за этого с осторожностью отношусь к чисто акциям, а предпочитаю пакеты с защитой капитала.
А по дивидендам сколько % капает, говорят разщедрились в 2019 году многие?
А у меня не один знакомый, которые купили Газпром в годах 2005-2007, считай 10 +/- лет в просадке. NasDaq тоже пример с 2001 года.
Из-за этого с осторожностью отношусь к чисто акциям, а предпочитаю пакеты с защитой капитала.
А по дивидендам сколько % капает, говорят разщедрились в 2019 году многие?
Если покупали акции с целью спекуляции, то есть купил цена выросла продал. То да просадка для таких может быть большой неприятностью. А если покупаешь акции с целью инвестирования на долгий срок и получения дивидендов, то просадка это только повод купить еще дешевле тем самым уменьшая среднюю цену покупки, соответственно увеличивая процент дивидендной доходности. Этот самый процент рассчитывается так: сумма дивов на одну акцию делится на цену покупки акции и умножается на 100. К примеру размер дивов 20 руб на акцию. Если вы купили акции по 200 руб. то % будет равен 10%, а если по 100 руб. то % уже равен 20%.В моем личном портфеле акции 15-ти компаний плюс облигации. Средняя див. доходность всех компаний за 2019 год была около 9% плюс рост стоимости всего портфеля за год где то на 15%.
Если покупали акции с целью спекуляции, то есть купил цена выросла продал. То да просадка для таких может быть большой неприятностью. А если покупаешь акции с целью инвестирования на долгий срок и получения дивидендов, то просадка это только повод купить еще дешевле тем самым уменьшая среднюю цену покупки, соответственно увеличивая процент дивидендной доходности. Этот самый процент рассчитывается так: сумма дивов на одну акцию делится на цену покупки акции и умножается на 100. К примеру размер дивов 20 руб на акцию. Если вы купили акции по 200 руб. то % будет равен 10%, а если по 100 руб. то % уже равен 20%.В моем личном портфеле акции 15-ти компаний плюс облигации. Средняя див. доходность всех компаний за 2019 год была около 9% плюс рост стоимости всего портфеля за год где то на 15%.
9 + 15 % Это круто, серьезно. Но в случае кризиса "неожиданного" не знаешь успеешь скинуть по норм цене или нет, и превращаться в долгосрочного инвестора)) а насчёт тогдашней ситуации - люди и усреднялись при просадке в 3-5,10 %. Но ведь никто не ждал что она будет 70% и на 10+ лет (кстати рост там был хороший сначала, прям как сейчас ;) ).
А деньги бывает и вывести надо, капитал не бесконечный ведь, да и дивиденды тоже сегодня есть а завтра может борода. так что риски эти есть, и они серьезные, их надо учитывать. А в удачный период - это не совсем показатель. Надо среднюю ситуёвину брать.
9 + 15 % Это круто, серьезно. Но в случае кризиса "неожиданного" не знаешь успеешь скинуть по норм цене или нет, и превращаться в долгосрочного инвестора)) а насчёт тогдашней ситуации - люди и усреднялись при просадке в 3-5,10 %. Но ведь никто не ждал что она будет 70% и на 10+ лет (кстати рост там был хороший сначала, прям как сейчас ;) ).
А деньги бывает и вывести надо, капитал не бесконечный ведь, да и дивиденды тоже сегодня есть а завтра может борода. так что риски эти есть, и они серьезные, их надо учитывать. А в удачный период - это не совсем показатель. Надо среднюю ситуёвину брать.
9+15 это не круто. Круто это когда ты по доходности обогнал индекс, который обычно все используют как эталон при сравнении доходности.
Да конечно риски есть но по сравнению со спекулятивной торговлей на форексе или на той же самой бирже риск гораздо меньше. Такой подход портфельного инвестирования в акции и облигации позволяет минимизировать риск, при этом иметь доход больше чем на депозите в банке. При покупке в первую очередь смотреть надо не на техническую картину, а изучить фундаментальные показатели эмитента. То есть сначала изучаешь финансовую отчетность компании, а потом уже смотришь график цены.
От кризиса ни кто не застрахован и можно попасть когда цена портфеля сильно упадет. Но если не рисковать и всего бояться то тогда ни чего не заработаешь. Лично я не представляю себе такого катаклизма, в результате которого бы цена акций таких монстров как Сбербанк, Газпром и прочих крупных компаний упала бы до нуля.
Для многих состоятельных инвесторов кризис это только повод купить какую нибудь перспективную компанию по дешёвке. Конечно для этого надо иметь серьезный капитал и много свободных денег.
Да конечно риски есть но по сравнению со спекулятивной торговлей на форексе или на той же самой бирже риск гораздо меньше. Такой подход портфельного инвестирования в акции и облигации позволяет минимизировать риск, при этом иметь доход больше чем на
Про ФОРЕКС 100% согласен, а вот с Биржей Вы погорячились.
При хеджирующих стратегиях, риск в разы меньше чем у Вас в портфелях.
Начальный депозит 315 000 руб. (5 мая 2019 г.)
Про ФОРЕКС 100% согласен, а вот с Биржей Вы погорячились.
При хеджирующих стратегиях, риск в разы меньше чем у Вас в портфелях.
Начальный депозит 315 000 руб. (5 мая 2019 г.)
Я говорил о спекуляциях, особенно если задействовать кредитное плечо. На бирже тоже можно спекулировать. Вашу стратегию нельзя назвать спекулятивной.
Я говорил о спекуляциях, особенно если задействовать кредитное плечо. На бирже тоже можно спекулировать. Вашу стратегию нельзя назвать спекулятивной.
Все операции на срочном рынке(по мнению Брокера) считаются спекулятивными... :)
Все операции на срочном рынке(по мнению Брокера) считаются спекулятивными... :)
Ну в принципе да, но что то я как то не воспринимаю вашу стратегию спекулятивной.