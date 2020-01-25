Купи себе немножко ПАО "Мечел", АП Дивиденды 2019 составили 15,68% , Дивиденды 18.21 руб на акцию - страница 8
Кроме того есть скрытая инфляция. Цена на товар не меняется но объем уменьшается. К примеру если пачка сахарного песка была за 1 кг. 30 руб. , то сейчас можно встретить за те же 30 руб. пачку в 0.9 кг. Я не говорю уже об ухудшение качества товаров.
это не инфляция, а маркетинговый прием, но если называть все своими именами - это просто обман
по поводу выгоднее покупать акции, безусловно.... но главное не "купить на хаях"
Если считать в динамике, т.е. временные срезы, например годовой, то если ваши акции упали на 10%, то за год у вас текущий убыток 10%, и неважно закрытые позиции или незакрытые. потому что вообще не важно закроете ли вы позицию и потом вложите деньги в другой актив, или не закроете и значит продолжили вкладывать в этот же, просто на конец года у вас стало доступных средств на 10% меньше. А закрывать позицию может ваши праправнуки будут)
В остальном согласен.
Это так называемый бумажный прибыль/убыток пока не зафиксирован, в фин. отчетности многих компаний у которых на балансе есть акции эти цифры отражаются как переоценка стоимости.
Да в этом весь и смысл. Именно только с акциями работает выражение "покупай дешево, продавай дорого". Что бы купить акции какого либо эмитента в тот момент когда рынок их оценивает ниже их реальной стоимости надо изучать фин. отчетность этого эмитента. Для этого есть различные методики оценки. Если текущая рыночная цена акции выше реальной стоимости то высока вероятность что цена такой акции упадет и покупать ее в данный момент времени не выгодно.
да понятно все это, сижу регулярно на смартлабе, в курсе всех этих всевдонаучных ученостей, но в целом не работает изучение отчетностей, вернее работает как все, что связано с рынками 50/50
как пример, известный Газпром, очень плохие отчетности в 2018, фантастический рост и выплата дивидендов 2019, а потом новая политика компании по будущим выплатам дивидендов, итог компания получила долгосрочных инвесторов на хаях ))))
Так сами инвесторы и виноваты что купили на максимуме. После взрывного роста на новостном фоне лучше дождаться коррекции и отката, а потом уже покупать. И в первую очередь надо смотреть фин. отчетность, а потом уже график. На тот момент я оценивал реальную стоимость Газпрома по 500 руб. за акцию, то есть компания выглядит недооцененной. Я думаю тут еще политическая обстановка влияет на стоимость. Газовые войны мешают компании.
...
Тут все зависит от того какой тип портфеля акций вы формируете. Если у вас цель создать стоимостной портфель (т.е. портфель рассчитанный на рост стоимости акций), то тут применяется расчет реальной стоимости эмитента. Если рынок недооценивает какую либо акцию то покупает из расчета на то что в будущем цена ее вырастет. Например ВТБ. Я его купил ниже реальной стоимости. Сейчас он стоит около 5-ти копеек. Был резкий рост на фоне новостей о том что ВТБ обещает рост выплат дивидендов. На тот момент % от дивидендов был где то 4%. Но зато рост стоимости составил более 10%.
Если у вас цель сформировать доходный портфель то тут уже приоритет отдается дивидендам которые выплачивает этот эмитент. Если компания из года в год платит хорошие дивиденды (размер дивиденда деленный на стоимость акции умноженный на 100% >= % ставке ЦБ плюс премия за риск %) , то как правило эта компания оценивается рынком выше ее реальной стоимости. Для примера МТС. Я его покупал выше реальной стоимости, но и дивиденды я имею более 12% годовых. Если вдруг МТС поменяет свою дивидендную политику и начнет платить более низкий дивидент, то стоимость такой компании может сильно просесть.
Я думаю тут еще политическая обстановка влияет на стоимость. Газовые войны мешают компании.
второй раз за неделю спотыкаюсь об упоминания некой книги "Деньги без дураков", вот и на РБК уже автор пиарит свою книгу, возможно и стоит она внимания, но в целом весьма доходчиво автор пишет, я давно не верю ни отчетностям ни новостям
https://quote.rbc.ru/news/article/5e1dc1ad9a794753d70bbc87?from=from_main
Нельзя верить сценарным анализам
Часто встречается литературное творчество, раздаваемое как аналитика рынка. Что-то типа «общее давление на экспортеров, вызванное дальнейшим укреплением курса рубля на фоне сохранение политики Центробанка по поддержанию учетной ставки, обусловленное, во-первых…» Ну, вы поняли.
Это даже не сочинение «Как я, мальчик Вася, провел лето». Это сочинение «Как я проведу лето, если бабушка помирится с мамой, пройдет аллергия, папа найдет денег, а мне понравится волейбол». Вероятно, такое сочинение можно написать увлекательно. Но вы готовы продать на основании этого сочинения, например, гантели, или поставить на рост шахмат? Ну вот — гантели нельзя. А акции металлургов-экспортеров почему-то можно...
Назовем это «сценарный анализ». Увы, но сценарный анализ при отборе акций чаще не работает, чем работает. Весь этот набор конструкций «а если это, тогда то, потому что» чрезвычайно хрупок. Подход плох хотя бы тем, что его нельзя корректно протестировать на исторических данных.
Тут у нас речь не о инфляции, а о рисках. Но в целом вы правы ставка ЦБ не покрывает реальную инфляцию и от этого покупательская способность денег на банк. депо. падает. По этому выгоднее в данных условиях покупка акций, а не банковский депозит. Инфляция это рост цен. Цены растут - растет и цена акций.
Неверное утверждение в целом, да и на практике бесполезное. Общий тренд роста акций не мешает быть в просадке лет 10.
Инфляция - от роста денежной массы. Цены акций от интереса к инвестициям, прямой зависимости никакой, лишь косвенная и то очень низкая.
Навскидку контрпримеры: индекс Мосбиржи - 9 лет просадки, инфляция скакала мама не горюй, догадайтесь почему) подсказка - именно рублёвая инфляция.
Фиг с ней с РФ. США, Доу, флетовая болтанка 10 лет с 2000. Инфляция в США в 2000-2007 разгонялась куда сильнее своего среднего диапазона.
Про наздак я вообще молчу. Обратите внимание, колоссальный рост последних лет - начался как раз при инфляции близкой к историческим минимумам, в т.ч. нулевой.
В Европе всё ещё веселее.
Не знаю, я такой книги не читал. Если автор призывает ни чему не верить, то почему мы должны верить самому автору. Есть такое философское течение под названием "нигилизм" может автор из их числа.
И как это противоречит росту цен. Рост денежной массы повышает спрос. Повышенный спрос вызывает рост цен. А рост цен акции я связываю с ростом цен на товары в том ключе, что эмитент от роста цены на его продукты и услуги получает больше прибыли соответственно платит больше дивидендов и растет спрос на его акции со стороны инвесторов.
И несёт при этом бОльшие расходы, по итогу процентная прибыль та-же.