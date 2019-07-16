Кто-то пробовал методом перебора искать свечные модели?
Делал советник Morse code
Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей, TakeProfit, StopLoss.
Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0":
Нужная комбинация свечей выбирается из выпадающего списка:
О, классно! Спасибо!
А свечи, где опен=клос он не учитывает? Или на ене, с 3мя знаками после запятой, такое редко бывает? (использовал котировки с 2мя знаками для расчетов)
Кто-то так делал?
Я думаю, все кому не лень так делали. Аналогично, поиски перебором, наиболее выгодной комбинации бычьих, медвежьих и безразлично в какую сторону свечей, стоящих друг за другом, занимался. На каждом баре естественно 3 варианта. В глубину от 1 до 12 баров настраивал поиск. Легко пишется и тестируется на открытии баров.
Но!... Бары и тени разной длинны. Есть трэндовые и флэтовые участки. В общем года три как не открывал тот советник или вообще стёр. Пробуйте...
Помню, сами по себе такие варианты хороших результатов не дали, нейроподкачка найденных вариантов кое что даёт...
Во! Что-то подобное хотелось услышать! Благодарю! :)
Я разложил отдельно: тени верхние, нижние, от хая до лоу, размер тела, и направление. Пытаюсь как-то склепать код для получения статистической информации. Но что-то не впечатляет. Правда, я примитивно, только по одному параметру шерстю. А как склепать в кучу разнородные параметры... тут нужно думать сильно. Но для учебы это помогает
Я делал. Перебором моделей и типов японских свечей. Паттерны размерностью 1-3. Писал статьи об этом здесь на портале.
Это было в какой-то статье как дополнение? Ссылка есть на статью?
Что из этого вышло? :) В двух словах...
Если интересно, отчеты на паттерны 6ти-, 7ми- и 8мисвечные комбинации прикрепляю.
Размышления:
Если исходить из того, что комбинации стремятся к равновесию, то можно установить некоторый коэффициент разрешения комбинации. Беглый взгляд по комбинациям говорит, что такое возможно. Грубо говоря, если взять первую 5тисвечную (с первого поста) комбинацию:
Комбинация: -1-1111, количество: 202
можно увидеть, что с подобным началом комбинации (первые 4 свечи комбинации, а именно -1-111), есть еще два варианта: 1) противоположный начальному:
Комбинация: -1-111-1, количество: 272
2) Нейтральный:
Комбинация: -1-1110, количество: 3
Очевидно, что идет перекос разрешения комбинации, с начальными -1-111 в сторону снижения (-1). А, значит, можно предположить, что при появлении похожей 4свечной начальной комбинации, исход будет стремится к уравновешиванию. А именно к -1-1111 с некоторой вероятностью. Сейчас соотношение рост/снижение следующее: 42.62%/57.38% или 0.653/1.347. То есть, на лицо некоторый перекос :)
Еще важно сказать, что последние 4 цифры комбинации, а в данном случае это -1111, в свою очередь, являются началом для следующей 5тисвечной комбинации. Разрешение последней так же можно попытаться просчитать с помощью коэффициента. И того, получаем некоторую цепь коэффициентов для каждой последней свечи комбинации.
Можно же на этой основе забацать какой-то вспомогательный индикатор? Есть в этом рациональное зерно?
Кто-то так делал?
Во вложении результат дневок USDJPY с 1987 года, 5тисвечные комбинации (есть и другие комбинации, но их не обработал до конца еще...). Вот что получилось: