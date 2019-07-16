Кто-то пробовал методом перебора искать свечные модели?

Поскольку я не самый умный, то это уже, по идее, должен был кто-то делать. Написал на джаве несколько простеньких программ.  Сначала, для удобства, все свечи определяются: рост (1), снижение (-1), опен=клос(0). Потом берется комбинация 5 стартовых свеч и прогоняется по всем свечам начиная со сдвигом +1 от стартовых и до конца, сопоставляя с другими 5тисвечными комбинациями. Далее стартовые продвигаются на один дальше и опять прогоняются. Тут еще нужно немножко поработать, но идея понятна я думаю...

Кто-то так делал?

Во вложении результат дневок USDJPY с 1987 года, 5тисвечные комбинации (есть и другие комбинации, но их не обработал до конца еще...).  Вот что получилось: 
Комбинация: -1-1111, количество: 202
Комбинация: -1111-1, количество: 234
Комбинация: 111-11, количество: 214
Комбинация: 11-111, количество: 219
Комбинация: 1-1111, количество: 239
Комбинация: 1-111-1, количество: 226
Комбинация: -111-1-1, количество: 252
Комбинация: 11-1-11, количество: 259
Комбинация: 1-1-110, количество: 12
Комбинация: -1-110-1, количество: 4
Комбинация: -110-11, количество: 3
Комбинация: 10-11-1, количество: 5
Комбинация: 0-11-1-1, количество: 4
Комбинация: -11-1-1-1, количество: 258
Комбинация: 1-1-1-11, количество: 248
Комбинация: -1-1-111, количество: 229
Комбинация: -1-111-1, количество: 272
Комбинация: 11-1-1-1, количество: 224
Комбинация: -1-1-11-1, количество: 254
Комбинация: -1-11-1-1, количество: 265
Комбинация: -111-11, количество: 242
Комбинация: 111-1-1, количество: 226
Комбинация: 1-1-11-1, количество: 298
Комбинация: -1-11-11, количество: 284
Комбинация: -11-11-1, количество: 287
Комбинация: 1-11-1-1, количество: 275
Комбинация: -11-1-11, количество: 282
Комбинация: -1-1101, количество: 13
Комбинация: -11011, количество: 6
Комбинация: 10111, количество: 5
Комбинация: 0111-1, количество: 6
Комбинация: 1-1-111, количество: 242
Комбинация: -11111, количество: 204
Комбинация: 11111, количество: 216
Комбинация: 1111-1, количество: 200
Комбинация: 11-1-10, количество: 2
Комбинация: 1-1-101, количество: 3
Комбинация: -1-101-1, количество: 3
Комбинация: -101-11, количество: 2
Комбинация: 01-111, количество: 3
Комбинация: -11-111, количество: 251
Комбинация: 11-11-1, количество: 240
Комбинация: 1-11-10, количество: 2
Комбинация: -11-101, количество: 5
Комбинация: 1-101-1, количество: 4
Комбинация: -101-1-1, количество: 4
Комбинация: 01-1-11, количество: 11
Комбинация: 1-1-1-1-1, количество: 238
Комбинация: -1-1-1-1-1, количество: 217
Комбинация: -1-1-1-11, количество: 235
Комбинация: 1-1-1-10, количество: 4
Комбинация: -1-1-10-1, количество: 8
Комбинация: -1-10-1-1, количество: 4
Комбинация: -10-1-1-1, количество: 4
Комбинация: 0-1-1-1-1, количество: 3
Комбинация: 1-11-11, количество: 256
Комбинация: -11110, количество: 7
Комбинация: 11101, количество: 10
Комбинация: 1101-1, количество: 10
Комбинация: 101-11, количество: 7
Комбинация: 1-1110, количество: 8
Комбинация: -1110-1, количество: 5
Комбинация: 110-1-1, количество: 7
Комбинация: 10-1-11, количество: 7
Комбинация: 0-1-11-1, количество: 5
Комбинация: -110-1-1, количество: 5
Комбинация: 0-1-1-11, количество: 5
Комбинация: -11-110, количество: 8
Комбинация: 1-1101, количество: 5
Комбинация: -1101-1, количество: 12
Комбинация: 101-1-1, количество: 15
Комбинация: 01-1-1-1, количество: 8
Комбинация: -1-11-10, количество: 8
Комбинация: -11-10-1, количество: 5
Комбинация: 1-10-11, количество: 4
Комбинация: -10-111, количество: 6
Комбинация: 0-111-1, количество: 1
Комбинация: -111-10, количество: 5
Комбинация: 11-101, количество: 4
Комбинация: 01-11-1, количество: 6
Комбинация: 1-1011, количество: 5
Комбинация: -10111, количество: 3
Комбинация: -1-1-110, количество: 5
Комбинация: 1-10-1-1, количество: 3
Комбинация: 10-1-1-1, количество: 4
Комбинация: -1-1-1-10, количество: 6
Комбинация: -1-10-11, количество: 7
Комбинация: -10-11-1, количество: 5
Комбинация: 0-11-11, количество: 6
Комбинация: -1-1-101, количество: 2
Комбинация: -1-1011, количество: 2
Комбинация: -1011-1, количество: 4
Комбинация: 011-1-1, количество: 7
Комбинация: -11101, количество: 6
Комбинация: 11011, количество: 6
Комбинация: 1011-1, количество: 7
Комбинация: -1-1110, количество: 3
Комбинация: 11110, количество: 6
Комбинация: 1110-1, количество: 3
Комбинация: 01111, количество: 2
Комбинация: 11-110, количество: 1
Комбинация: 1-110-1, количество: 4
Комбинация: 0-1-111, количество: 5
Комбинация: 11-10-1, количество: 1
Комбинация: -10-1-11, количество: 3
Комбинация: -11-1-10, количество: 3
Комбинация: 011-11, количество: 4
Комбинация: 110-11, количество: 1
Комбинация: 0-1111, количество: 4
 

Делал советник Morse code

Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей, TakeProfit, StopLoss.

Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0":

Morse code

Нужная комбинация свечей выбирается из выпадающего списка:

Morse code inputs


 
Vladimir Karputov:

Делал советник Morse code

О, классно! Спасибо!

А свечи, где опен=клос он не учитывает? Или на ене, с 3мя знаками после запятой, такое редко бывает? (использовал котировки с 2мя знаками для расчетов)

 
Yevhenii Levchenko:
Кто-то так делал?

Я думаю, все кому не лень так делали. Аналогично, поиски перебором, наиболее выгодной комбинации бычьих, медвежьих и безразлично в какую сторону свечей, стоящих друг за другом, занимался. На каждом баре естественно 3 варианта. В глубину от 1 до 12 баров настраивал поиск. Легко пишется и тестируется на открытии баров.

Но!... Бары и тени разной длинны. Есть трэндовые и флэтовые участки. В общем года три как не открывал тот советник или вообще стёр. Пробуйте... Помню, сами по себе такие варианты хороших результатов не дали, нейроподкачка найденных вариантов кое что даёт...

 
Vladimir M.:

Я думаю, все кому не лень так делали. Аналогично, поиски перебором, наиболее выгодной комбинации бычьих, медвежьих и безразлично в какую сторону свечей, стоящих друг за другом, занимался. На каждом баре естественно 3 варианта. В глубину от 1 до 12 баров настраивал поиск. Легко пишется и тестируется на открытии баров.

Но!... Бары и тени разной длинны. Есть трэндовые и флэтовые участки. В общем года три как не открывал тот советник или вообще стёр. Пробуйте... Помню, сами по себе такие варианты хороших результатов не дали, нейроподкачка найденных вариантов кое что даёт...

Во! Что-то подобное хотелось услышать! Благодарю! :)

Я разложил отдельно: тени верхние, нижние, от хая до лоу, размер тела, и направление. Пытаюсь как-то склепать код для получения статистической информации. Но что-то не впечатляет. Правда, я примитивно, только по одному параметру шерстю. А как склепать в кучу разнородные параметры... тут нужно думать сильно. Но для учебы это помогает

 
Я делал. Перебором моделей и типов японских свечей. Паттерны размерностью 1-3. Писал статьи об этом здесь на портале. 
 
Alexander Fedosov:
Я делал. Перебором моделей и типов японских свечей. Паттерны размерностью 1-3. Писал статьи об этом здесь на портале. 

Это было в какой-то статье как дополнение? Ссылка есть на статью?

Что из этого вышло? :)  В двух словах...

 
Yevhenii Levchenko:

Это было в какой-то статье как дополнение? Ссылка есть на статью?

Что из этого вышло? :)  В двух словах...

Клик

 

Если интересно, отчеты на паттерны 6ти-, 7ми- и 8мисвечные комбинации прикрепляю.

Размышления:
Если исходить из того, что комбинации стремятся к равновесию, то можно установить некоторый коэффициент разрешения комбинации. Беглый взгляд по комбинациям говорит, что такое возможно. Грубо говоря, если взять первую 5тисвечную (с первого поста) комбинацию: 

Комбинация: -1-1111, количество: 202

можно увидеть, что с подобным началом комбинации (первые 4 свечи комбинации, а именно -1-111), есть еще два варианта: 1) противоположный начальному:

Комбинация: -1-111-1, количество: 272

2) Нейтральный:

Комбинация: -1-1110, количество: 3

Очевидно, что идет перекос разрешения комбинации, с начальными -1-111 в сторону снижения (-1). А, значит, можно предположить, что при появлении похожей 4свечной начальной комбинации, исход будет стремится к уравновешиванию. А именно к -1-1111 с некоторой вероятностью. Сейчас соотношение рост/снижение следующее: 42.62%/57.38% или 0.653/1.347. То есть, на лицо некоторый перекос :)

Еще важно сказать, что последние 4 цифры комбинации, а в данном случае это -1111, в свою очередь, являются началом для следующей 5тисвечной комбинации. Разрешение последней так же можно попытаться просчитать с помощью коэффициента. И того, получаем некоторую цепь коэффициентов для каждой последней свечи комбинации.

Можно же на этой основе забацать какой-то вспомогательный индикатор? Есть в этом рациональное зерно?

 
Добре!

А может попробовать с обратного?
На тестере.
 
Думаю, надо искать паттерны "насосы" -много уровневые. 

Например на таймах М5, М7, М9, М16 ..  на каждом разный паттерн. Но вкупе дают один "паттерн-насос" - который работает как разворотная.
