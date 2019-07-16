Кто-то пробовал методом перебора искать свечные модели? - страница 2
В смысле? Считать, что комбинация не стремится к равновесию?Работать чисто со статистикой - раз комбинация на стат. данных больше разрешается ростом, значит и в будущем так же будет?
Думаю, надо искать паттерны "насосы" -много уровневые.
Я могу сформировать необходимые отчеты по комбинациям, но вот индикатор или советник не могу написать - не умею на с++ (по крайней мере сейчас). Нужна кооперация :)
Я правильно понял идею? Если есть
11111 - 200 раз
1111-1 -5 раз
то после 1111 следует ожидать 1, а не -1 с вероятностью 40:1?
Для бинарных опционов такое делал лет 5-7 назад. Вероятность плавала около 50%-60%. Но старшие ТФ не проверял.
То есть, наверное, нужно смотреть наоборот к тому, что я предполагал несколькими постами выше
Я доделаю программку, как будет время, и буду в промышленных масштабах вываливать статистику :)
Что-то я никак не пойму где ты взял эти данные... Посмотрел первый пост:
В отчетах старых такие же циферки. Доделал программку , прогнал опять - те же данные. Откуда ты взял этот пример?
Или ты от балды взял циферки?
Я думаю, все кому не лень так делали. Аналогично, поиски перебором, наиболее выгодной комбинации бычьих, медвежьих и безразлично в какую сторону свечей, стоящих друг за другом, занимался. На каждом баре естественно 3 варианта. В глубину от 1 до 12 баров настраивал поиск. Легко пишется и тестируется на открытии баров.
Но!... Бары и тени разной длинны. Есть трэндовые и флэтовые участки. В общем года три как не открывал тот советник или вообще стёр. Пробуйте... Помню, сами по себе такие варианты хороших результатов не дали, нейроподкачка найденных вариантов кое что даёт...
Я тоже делал такой одному заказчику, правда не советник, а анализатор. Как я понял, так он ничего из него и не выжал. Это как новичок, увидев зигзаг или пересечение мувигов решает, что открыли грааль.
Отчеты на 4х-,9ти- и 10свечные дневные комбинации
А что значат минусы и как это все обрабатывать?
200:5 - от балды, для примера, типа мечты и цели для поиска :)
50-60% по памяти, о том что было 5 лет назад. Что собственно и подтверждается твоми (проверенными) данными: 216:200 примерно= 50%