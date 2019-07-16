Кто-то пробовал методом перебора искать свечные модели? - страница 2

Alexander Ivanov:
А может попробовать с обратного?

В смысле? Считать, что комбинация не стремится к равновесию?Работать чисто со статистикой - раз комбинация на стат. данных больше разрешается ростом, значит и в будущем так же будет?

Alexander Ivanov:
Думаю, надо искать паттерны "насосы" -много уровневые. 

Например на таймах М5, М7, М9, М16 ..  на каждом разный паттерн. Но вкупе дают один "паттерн-насос" - который работает как разворотная.

Я могу сформировать необходимые отчеты по комбинациям, но вот индикатор или советник не могу написать - не умею на с++ (по крайней мере сейчас). Нужна кооперация :)

 

Добрый день!

Подкину дров.

помоему надо изучать комбинации в этих местах, 


 

Я правильно понял идею? Если есть

11111 - 200 раз

1111-1 -5 раз

то после 1111 следует ожидать 1, а не -1 с вероятностью 40:1?

Для бинарных опционов такое делал лет 5-7 назад. Вероятность плавала около 50%-60%. Но старшие ТФ не проверял.

 
Идею понял не правильно, но этим примером развалил ее в труху)))  (Я-то наоборот думал, что имеет тенденция выравнивания исходов комбинаций. Но статистику особо не шерстил пока что - времени мало)

То есть, наверное, нужно смотреть наоборот к тому, что я предполагал несколькими постами выше
 
Я доделаю программку, как будет время, и буду в промышленных масштабах вываливать статистику :)

 
Что-то я никак не пойму где ты взял эти данные... Посмотрел первый пост:

Комбинация: 11111, количество: 216
Комбинация: 1111-1, количество: 200

В отчетах старых такие же циферки. Доделал программку , прогнал опять - те же данные. Откуда ты взял этот пример?

Или ты от балды взял циферки?

 
Vladimir M.:

Я думаю, все кому не лень так делали. Аналогично, поиски перебором, наиболее выгодной комбинации бычьих, медвежьих и безразлично в какую сторону свечей, стоящих друг за другом, занимался. На каждом баре естественно 3 варианта. В глубину от 1 до 12 баров настраивал поиск. Легко пишется и тестируется на открытии баров.

Но!... Бары и тени разной длинны. Есть трэндовые и флэтовые участки. В общем года три как не открывал тот советник или вообще стёр. Пробуйте... Помню, сами по себе такие варианты хороших результатов не дали, нейроподкачка найденных вариантов кое что даёт...

Я тоже делал такой одному заказчику, правда не советник, а анализатор. Как я понял, так он ничего из него и не выжал. Это как новичок, увидев зигзаг или пересечение мувигов решает, что открыли грааль

 
Отчеты на 4х-,9ти- и 10свечные дневные комбинации
 
А что значат минусы и как это все обрабатывать?

 
200:5  - от балды, для примера, типа мечты и цели для поиска :)

50-60% по памяти, о том что было 5 лет назад. Что собственно и подтверждается твоми (проверенными) данными: 216:200 примерно= 50%

