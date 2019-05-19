работают ли Законы физики в форекс? - страница 16
Диспе́рсия случа́йной величины́ — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсия_случайной_величины
Надеюсь, что такое математическое ожидание знаете. Если нет, в этой же статье есть на нее ссылка).
к сожалению допустимы варианты когда мат.ожидание не может вычислено сколь-бы то ни было точно, а дисперсия есть.
Послушайте, Алексей. Я работаю над созданием торговй системы. В этой работе есть много аспектов в которых Ваши познания в статистике принесли бы большую пользу. Если есть желание принять участие, пишите в ЛС.
Ой, спасибо за доверие, но у меня от своих идей, что просят реализации, голова пухнет.
Пухнуть, как раз-таки, не надо.
А вот по каким-таким критериям ты, Алексей, выбираешь для своих ТС меру центральной тенденции процесса (среднюю, проще говоря) было бы крайне интересно послушать.
хм... вижу, что поклонники статистики забыли, что дисперсия - это тоже мат.ожидание, но уже второго уровня.
Напоминаю статистикам формулу вычисления дисперсии:
.Иначе говоря, повторное применение одного и того же оператора.
Я работаю не с моментами, а с плотностью вероятности и ее эволюцией.
Спасибо, за напоминание, но я ничего не забыл. Себе азы напоминайте.
Дисперсия - это ерунда, ибо на рынке нетути матожидания. Рулят мера центральной тенденции и коэффициент диффузии. Присоединяйся к теории диффузионных процессов и Грааль падёт в твои руки, Автоматище.
Спасибо, за напоминание, но я ничего не забыл. Себе азы напоминайте.
Если не забыли и помните, то возникает сомнение: понимаете ли?
А Вы?
Дисперсия - это ерунда, ибо на рынке нетути матожидания. Рулят мера центральной тенденции и коэффициент диффузии. Присоединяйся к теории диффузионных процессов и Грааль падёт в твои руки, Автоматище.
Это чистой воды демагогия.