работают ли Законы физики в форекс? - страница 18
Как видно, мы имеем дело с автомобилем масса которого меняется на ходу.
Тем интереснее прогнозировать траекторию.
Самое интересное то, что масса меняется хаотично. И если ее учитывать в формулах, то все результаты будут так же хаотичны.
На индикаторе видно как она меняется. Далеко не хаотично, а вполне закономерно.
Точки пересечения масс разных периодов МА указывают на границы откатов. Точки пересечения 0 на разворот тренда.
Судя по всему мы имеем дело с автобусом водитель которого принимает решение о направлении дальнейшего движения исходя из соотношения количества пассажиров купивших билеты направо и налево.
Кого больше туда и едет.
Как раз водителю автобуса без разницы кто и куда купил билеты, его интересует заработок. Если для этого нужно ехать направо, он поедет. И не важно, сколько пассажиров купили билеты налево.Кстати, в торговле так чаще всего и бывает )) Но как-то упущена роль директора транспортной компании... ))
Судя по комментариям, тема расширяет зону охвата. И чтобы охватить в полной мере все затронутые вопросы, предлагаю изменить обсуждаемую модель.
Пример с автомобилем мне кажется достаточно показательным.
Итак, автомобиль подъезжает к перекрестку и нам необходимо спрогнозировать направление его поворота и как можно точнее определить траекторию.
Статистика предлагает нам проанализировать движение этого автомобиля за предыдущие периоды в схожих ситуациях. Но, дело в том, что абсолютно одинаковых ситуаций на рынке не бывает. Перекресток каждый раз разный, хотя он и похож на предыдущий, как похож один торговый день на другой. О конечной цели поездки (домой едет водитель или на работу или куда-то еще) мы можем только предполагать.
Поэтому предлагаю использовать как статистику так и физику.
Какие напрашиваются аналогии?
Скорость - угол наклона МА (или разность значений МА на соседних барах). Получаем сразу и модуль и направление.
Импульс - период МА. по направлению совпадает со скоростью.
Зная скорость и импульс, можем найти массу.
угол поворота колес - среднеквадратичное отклонение.
Какие еще есть мысли?
палата номер 6 свободна? уже...
ускорение - производная скорости. считаем что оно у нас есть.
коэффициент сцепления с дорогой - нужен. И его можно вычислить соотнеся скорость с углом поворота колес. Тут нужна помощь статистики.
Господа статистические профи, помогите с расчетом коэффициента сцепления.
Эти господа вам не помогут. Но, что более важно, вам НЕ нужна их помощь.
Для расчёта этого коэффициента используйте фильтры.
Кого больше туда и едет.
Правильно! Только наоборот.
Что-то затихла ветка. Хотелось бы внести некоторую ясность. Обсуждений много, аналогий много, это хорошо. Но на мой взгляд обсуждается все сразу. Предлагаю систематизировать обсуждение. А что, может общее немного разделить на отдельные элементы? Например. Обсуждаем виды сигналов.
Сигналы.
1. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ.
1.1. Периодические.
1.1.1. Гармонические.
1.1.2. Полигармонические.
1.2. Непериодические.
1.2.1. Почти периодические.
1.2.2. Апериодические.
2. СЛУЧАЙНЫЕ.
2.1. Случайные помехи.
2.2. Полезные сигналы.
2.2.1. Стационарные.
2.2.2. Нестационарные.
А если кто-то добавит картинки к каждому виду сигналов, всем сразу станет понятно про что речь. Мне добавлять лень.
Могу добавить текущую картинку.
К какому классу можно отнести сигналы? Если они подходят к разным. Особенно полезным))
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами ...
Значимости для чего?
Поясню: Вы хотите оценить влияние машек разного периода на результат. Мой вопрос: на какой именно результат?