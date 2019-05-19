работают ли Законы физики в форекс? - страница 17

Aleksey Ivanov:

А Вы?

А я так понимаю, что вы не понимаете.

 
 
Олег avtomat:

А я так понимаю, что вы не понимаете.

Я понимаю, что Вы понимаете, что Вы не понимаете.  

Aleksey Ivanov:

Я понимаю, что Вы понимаете, что Вы не понимаете.  

Продолжайте рекурсию до осознания  

 

Привет!

Масса денег притягивает деньги.

Чем больше масса денег, тем больше сила тяготения.

 
Alexander Ivanov:

Привет!

Масса денег притягивает деньги.

Чем больше масса денег, тем больше сила тяготения.

Как бы следствие, сколько бы от основной массы денег не отделить, малая отделенная часть всегда будет стремиться к основной части денег. Чем дальше эта оторванная часть от основной массы денег, тем больше ее потенциальная энергия. Соответственно, чтобы держать бабло на удалении, т.е. у себя, необходимо совершать "работу"(производство/спекуляции).

 

Судя по комментариям, тема расширяет зону охвата. И чтобы охватить в полной мере все затронутые вопросы, предлагаю изменить обсуждаемую модель.

Пример с автомобилем мне кажется достаточно показательным.

Итак, автомобиль подъезжает к перекрестку и нам необходимо спрогнозировать направление его поворота и как можно точнее определить траекторию.

Статистика предлагает нам проанализировать движение этого автомобиля за предыдущие периоды в схожих ситуациях. Но, дело в том, что абсолютно одинаковых ситуаций на рынке не бывает. Перекресток каждый раз разный, хотя он и похож на предыдущий, как похож один торговый день на другой. О конечной цели поездки (домой едет водитель или на работу или куда-то еще) мы можем только предполагать.

Поэтому предлагаю использовать как статистику так и физику.

Какие напрашиваются аналогии?

Скорость - угол наклона МА (или разность значений МА на соседних барах). Получаем сразу и модуль и направление.

Импульс - период МА. по направлению совпадает со скоростью.

Зная скорость и импульс, можем найти массу.

угол поворота колес - среднеквадратичное отклонение.

Какие еще есть мысли?

 
При покупке автомобиля был уплачен налог, в течении года автомобиль расходовал топливо - уплачен налог, муниципальные парковки и налог на сам автомобиль - с каждого проданного автомобиля в течении года поступило налогов 50% от его стоимости...Зачем прогнозировать куда он поедет? Да вообще пофиг, бабло и так капает.

Александр:

...........

Какие напрашиваются аналогии?

Скорость - угол наклона МА (или разность значений МА на соседних барах). Получаем сразу и модуль и направление.

Импульс - период МА. по направлению совпадает со скоростью.

Зная скорость и импульс, можем найти массу.

угол поворота колес - среднеквадратичное отклонение.

Какие еще есть мысли?

Дорожное покрытие (асфальт, гравий, земля)

Состояние покрытия (сухо, мокро, гололёд)

Ускорение....

)))

 
Сергей Таболин:

Дорожное покрытие (асфальт, гравий, земля)

Состояние покрытия (сухо, мокро, гололёд)

Ускорение....

)))

ускорение - производная скорости. считаем что оно у нас есть.

коэффициент сцепления с дорогой - нужен. И его можно вычислить соотнеся скорость с углом поворота колес. Тут нужна помощь статистики.

Господа статистические профи, помогите с расчетом коэффициента сцепления.

 

Необходимо уточнить, что в рынке является массой в такой аналогии.

Думаю что наиболее подходящей будет характеристика отношения сил продавцов и покупателей.

Для наглядности, сделал простой индикатор соотносящий угол наклона МА к ее периоду, т.е. в нашей аналогии - индикатор массы.

соотношение масс двух МА с периодами 24 и 48

взяты две МА с периодами 24 и 48

