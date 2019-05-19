работают ли Законы физики в форекс? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы?
А я так понимаю, что вы не понимаете.#154
А я так понимаю, что вы не понимаете.
Я понимаю, что Вы понимаете, что Вы не понимаете.
Я понимаю, что Вы понимаете, что Вы не понимаете.
Продолжайте рекурсию до осознания #154
Привет!
Масса денег притягивает деньги.
Чем больше масса денег, тем больше сила тяготения.
Привет!
Масса денег притягивает деньги.
Чем больше масса денег, тем больше сила тяготения.
Как бы следствие, сколько бы от основной массы денег не отделить, малая отделенная часть всегда будет стремиться к основной части денег. Чем дальше эта оторванная часть от основной массы денег, тем больше ее потенциальная энергия. Соответственно, чтобы держать бабло на удалении, т.е. у себя, необходимо совершать "работу"(производство/спекуляции).
Судя по комментариям, тема расширяет зону охвата. И чтобы охватить в полной мере все затронутые вопросы, предлагаю изменить обсуждаемую модель.
Пример с автомобилем мне кажется достаточно показательным.
Итак, автомобиль подъезжает к перекрестку и нам необходимо спрогнозировать направление его поворота и как можно точнее определить траекторию.
Статистика предлагает нам проанализировать движение этого автомобиля за предыдущие периоды в схожих ситуациях. Но, дело в том, что абсолютно одинаковых ситуаций на рынке не бывает. Перекресток каждый раз разный, хотя он и похож на предыдущий, как похож один торговый день на другой. О конечной цели поездки (домой едет водитель или на работу или куда-то еще) мы можем только предполагать.
Поэтому предлагаю использовать как статистику так и физику.
Какие напрашиваются аналогии?
Скорость - угол наклона МА (или разность значений МА на соседних барах). Получаем сразу и модуль и направление.
Импульс - период МА. по направлению совпадает со скоростью.
Зная скорость и импульс, можем найти массу.
угол поворота колес - среднеквадратичное отклонение.
Какие еще есть мысли?
Судя по комментариям, тема расширяет зону охвата. И чтобы охватить в полной мере все затронутые вопросы, предлагаю изменить обсуждаемую модель.
Пример с автомобилем мне кажется достаточно показательным.
Итак, автомобиль подъезжает к перекрестку и нам необходимо спрогнозировать направление его поворота и как можно точнее определить траекторию.
При покупке автомобиля был уплачен налог, в течении года автомобиль расходовал топливо - уплачен налог, муниципальные парковки и налог на сам автомобиль - с каждого проданного автомобиля в течении года поступило налогов 50% от его стоимости...Зачем прогнозировать куда он поедет? Да вообще пофиг, бабло и так капает.
...........
Какие напрашиваются аналогии?
Скорость - угол наклона МА (или разность значений МА на соседних барах). Получаем сразу и модуль и направление.
Импульс - период МА. по направлению совпадает со скоростью.
Зная скорость и импульс, можем найти массу.
угол поворота колес - среднеквадратичное отклонение.
Какие еще есть мысли?
Дорожное покрытие (асфальт, гравий, земля)
Состояние покрытия (сухо, мокро, гололёд)
Ускорение....
)))
Дорожное покрытие (асфальт, гравий, земля)
Состояние покрытия (сухо, мокро, гололёд)
Ускорение....
)))
ускорение - производная скорости. считаем что оно у нас есть.
коэффициент сцепления с дорогой - нужен. И его можно вычислить соотнеся скорость с углом поворота колес. Тут нужна помощь статистики.
Господа статистические профи, помогите с расчетом коэффициента сцепления.
Необходимо уточнить, что в рынке является массой в такой аналогии.
Думаю что наиболее подходящей будет характеристика отношения сил продавцов и покупателей.
Для наглядности, сделал простой индикатор соотносящий угол наклона МА к ее периоду, т.е. в нашей аналогии - индикатор массы.
взяты две МА с периодами 24 и 48