Urain:
+++++100
А может устроить опрос чтоб видно было какому количеству народа это надо? Тогда и решение будет легче принимать.
Renat:
Решение пока не принято, но в этом направлении будем работать.
Значит будут работать пока не примут решения, значит это будет. Это очень надо.
В чистом виде новости не подходят для анализа в экспертах.
У нас есть мысль дать глубокую историю Economic Calendar для тестера торговых стратегий. Экономический календарь является четко структурированным хранилищем, в котором есть история изменения каждого события: ожидаемые значения, коррекции, фактические результаты.
Решение пока не принято, но в этом направлении будем работать.
Я давно предлагал оснастить MQL5 специализированным функционалом, позволяющим работать с календарем экономических событий по подобию истории торговых операций.
Главное чтобы можно было запросить историю событий в календаре за определенный период, узнать сколько новостей и получить информацию по определенной новости (за одно специальную структуру ввести для описания даты из календаря).
Значит будут работать пока не примут решения, значит это будет. Это очень надо.
Поддержу
А вообще по экономическому календарю больше вопросов, чем ответов, например:
Действительно, по мимо того что надо продумать нужно или нет это вообще, надо продумать то как это должно быть обрамлено функционалом.
Экономический календарь у ДЦ для "народа" существенно убоже чем у профессионалов, по этому следует исследовать как это сделано у других и соединив лучшее сделать свое.
:) Не хотел писать но все же;
В частности важно
1) Время открытия и соответственно работа или не работа торговых площадок.
2) Влияние определенных новостей на разные инструменты, я читаю что брать на себя такую ответсвенностьт MQ не стоит - пусть это настраивается.
3) Отсюда необходима пользовательская группировка новостей, таким образом чтобы пользователь мог собрать некоторые новости под неким обобщением и потом включал или нет отображение этих обобщений на экране
4)Необходим механизм наименования новостей. Кодирования если хотите, иначе одна и та же новость у разных ДЦ будет называться по разному.
И это далеко не все проблемы.
Но заниматься опросом новичков на тему того что им нужно не благодарное дело. Поэтому, видимо вам придется самим проанализировать и предложить что-то, если конечно вы сами достаточно ясно ( и глубоко ) понимаете как работать с новостями.
1. Согласен, каждый трейдер/МТС самостоятельно должны определять важность и влияние на конкрентный символ (при наличии истории и определенного понимания ФА это не проблема)
2. Да, стандартизация в названиях и показателях нужна (не важно это общее "кодирование" новостей или просто один поставщик даты для всех ДЦ/брокеров).
Правильно что нехотели писать, и дальше слушайтесь своей интуиции.
В частности НЕ важно
2) MQ установят рекомендуемую важность(умолчательную) но вы всегда можете переопределить важность в пользовательском функционале.
3) Пользовательское оно и есть пользовательское, садимся и пишем.
4) Такой механизм давно существует, новости уже давно имеют стандартные сокращения типа "PPI"
В частности важно
1) Функция определения закрытого маркета, но это уже баян.
И это далеко не все проблемы? у вас их куча?
Не учи отца и баста :о)
Вы бредите. И не понимаете что такое новости, точнее узкость ваших познаний не дает вам видеть ничего кроме того что показали когда то другие.
1) Причем тут "абстрактная важность" :) Вы не догоняете. И я Вам расжовывать не буду. Судя по всему Вы просто программист который пытается заработать на трейдерах - не понимая ничего кроме языка программирования. Оставайтесь тихим - это поможет Вам не выглядеть активным идотом, который спешит что-то по его мнению умное сказать и срочно. Нет ничего зазорного в том, что Вы не разбираетесь в трйдинге. Вы видимо просто работаете программистом в какой-то другой области если пишите такие банальные глупости..
2) Пишите, не все к этому стремятся. :)
4) Еще раз про новости. :)
Закрытый маркет можно определить? :) Зачем ? Вообщем - идите запрограммируйте еще для кого-нибудь по ТЗ. И сократите ваше выступление областью "что надо программисту" :)
По всей видимости, не все понимают, что такое "Экономический календарь".
Это не разрозненные новости на свободную тему, а четко формализованные и обновляемые показатели, имеющие фиксированные имена и характеристики:
Речи о доступе из MQL5 к обычной ленте новостей не идет - на эту тему даже рассуждать не имеет смысла.
Экономический календарь это у кого-то одно, а у другого другое. Например одни указывают параздники в нем а другие нет. Что же касается макростатисики то это только часть экономического календаря. Часть. Причем малая. И там на самом деле мало пользы. :)
:) Добавлю - действительно посмотрел у вас ... Ну что сказать - тогда не называйте ЭТО календарем - называйте это просто "макро статистикой" . :)