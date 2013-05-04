MetaQuotes Software подписала долгосрочное партнерское соглашение с International Business Times - страница 3

Urain:

 


+++++100

А может устроить опрос чтоб видно было какому количеству народа это надо? Тогда и решение будет легче принимать.

Renat:

Решение пока не принято, но в этом направлении будем работать. 

 

Значит будут  работать пока не примут решения, значит это будет. Это очень надо.

 

Renat:

В чистом виде новости не подходят для анализа в экспертах.

У нас есть мысль дать глубокую историю Economic Calendar для тестера торговых стратегий. Экономический календарь является четко структурированным хранилищем, в котором есть история изменения каждого события: ожидаемые значения, коррекции, фактические результаты.

Решение пока не принято, но в этом направлении будем работать.


Я давно предлагал оснастить MQL5 специализированным функционалом, позволяющим работать с календарем экономических событий по подобию истории торговых операций.

Главное чтобы можно было запросить историю событий в календаре за определенный период, узнать сколько новостей и получить информацию по определенной новости (за одно специальную структуру ввести для описания даты из календаря).

Integer:

 Значит будут  работать пока не примут решения, значит это будет. Это очень надо.

Поддержу

А вообще по экономическому календарю больше вопросов, чем ответов, например:

  1. Наивысшая важность события сейчас в календаре - средняя. А что, событий высокой важности в природе нет?
  2. Каков на настоящий момент период актуализации новости? Или другими словами, данные по новости, которая выходит с минуты на минуту, через сколько секунд-минут-часов появится в терминале после их опубликования на официальных сайтах? Или все по рефрешу происходит?
  3. Подсветка опубликованных новостей сделана, основываясь на математическом сравнении. А трейдеру намного важнее сравнение другого плана - лучше или хуже должно стать от этой новости валюте. Такое будет?
 
Vladix:

Поддержу

А вообще по экономическому календарю больше вопросов, чем ответов, например:

Действительно, по мимо того что надо продумать нужно или нет это вообще, надо продумать то как это должно быть обрамлено функционалом.

Экономический календарь у ДЦ для "народа" существенно убоже чем у профессионалов, по этому следует исследовать как это сделано у других и соединив лучшее сделать свое. 

:) Не хотел писать но все же;

В частности важно

1) Время открытия и соответственно работа или не работа торговых площадок.

2) Влияние определенных новостей на разные инструменты, я читаю что брать на себя такую ответсвенностьт MQ не стоит - пусть это настраивается.

3) Отсюда необходима пользовательская группировка новостей, таким образом чтобы пользователь мог собрать некоторые новости под неким обобщением и потом включал или нет отображение этих обобщений на экране

4)Необходим механизм наименования новостей. Кодирования если хотите, иначе одна и та же новость у разных ДЦ будет называться по разному.


И это далеко не все проблемы. 

Но заниматься опросом новичков на тему того что им нужно не благодарное дело. Поэтому, видимо вам придется самим проанализировать и предложить что-то, если конечно вы сами достаточно ясно ( и глубоко ) понимаете как работать с новостями.

Academic:

2) Влияние определенных новостей на разные инструменты, я читаю что брать на себя такую ответсвенностьт MQ не стоит - пусть это настраивается.

4)Необходим механизм наименования новостей. Кодирования если хотите, иначе одна и та же новость у разных ДЦ будет называться по разному.

1. Согласен, каждый трейдер/МТС самостоятельно должны определять важность и влияние на конкрентный символ (при наличии истории и определенного понимания ФА это не проблема)

2. Да, стандартизация в названиях и показателях нужна (не важно это общее "кодирование" новостей или просто один поставщик даты для всех ДЦ/брокеров).

 
Interesting:


2. Да, стандартизация в названиях и показателях нужна (не важно это общее "кодирование" новостей или просто один поставщик даты для всех ДЦ/брокеров).

Ну тут надо все таки различать - есть так называемые новости - "Восстание в Египте" и есть "статистика макроэкономическая" и есть "выходные" и "национальные праздники". Поэтому, нельзя иметь один источник новостей, источник новой статистики да можно ( но обязательно ли ) один , один можно наверное и новости в виде "выборов в США". Вообще придумать кодирование новостей не проблема - есть целая наука "каталогизированние" ну или как-то.
 
Academic:

Действительно, по мимо того что надо продумать нужно или нет это вообще, надо продумать то как это должно быть обрамлено функционалом.

Экономический календарь у ДЦ для "народа" существенно убоже чем у профессионалов, по этому следует исследовать как это сделано у других и соединив лучшее сделать свое. 

:) Не хотел писать но все же;

В частности важно

1) Время открытия и соответственно работа или не работа торговых площадок.

2) Влияние определенных новостей на разные инструменты, я читаю что брать на себя такую ответсвенностьт MQ не стоит - пусть это настраивается.

3) Отсюда необходима пользовательская группировка новостей, таким образом чтобы пользователь мог собрать некоторые новости под неким обобщением и потом включал или нет отображение этих обобщений на экране

4)Необходим механизм наименования новостей. Кодирования если хотите, иначе одна и та же новость у разных ДЦ будет называться по разному.


И это далеко не все проблемы. 

Но заниматься опросом новичков на тему того что им нужно не благодарное дело. Поэтому, видимо вам придется самим проанализировать и предложить что-то, если конечно вы сами достаточно ясно ( и глубоко ) понимаете как работать с новостями.

Правильно что нехотели писать, и дальше слушайтесь своей интуиции.

В частности НЕ важно

2) MQ установят рекомендуемую важность(умолчательную) но вы всегда можете переопределить важность в пользовательском функционале.

3) Пользовательское оно и есть пользовательское, садимся и пишем.

4) Такой механизм давно существует, новости уже давно имеют стандартные сокращения типа "PPI"

В частности важно

1) Функция определения закрытого маркета, но это уже баян.

И это далеко не все проблемы? у вас их куча?

Не учи отца и баста :о)


 
Urain:

Правильно что нехотели писать, и дальше слушайтесь своей интуиции.

В частности НЕ важно

2) MQ установят рекомендуемую важность(умолчательную) но вы всегда можете переопределить важность в пользовательском функционале.

3) Пользовательское оно и есть пользовательское, садимся и пишем.

4) Такой механизм давно существует, новости уже давно имеют стандартные сокращения типа "PPI"

В частности важно

1) Функция определения закрытого маркета, но это уже баян.

И это далеко не все проблемы? у вас их куча?

Не учи отца и баста :о)



Вы бредите. И не понимаете что такое новости, точнее узкость ваших познаний не дает вам видеть ничего кроме того что показали когда то другие.

1) Причем тут "абстрактная важность" :) Вы не догоняете. И я Вам расжовывать не буду. Судя по всему Вы просто программист который пытается заработать на трейдерах - не понимая ничего кроме языка программирования. Оставайтесь тихим - это поможет Вам не выглядеть активным идотом, который спешит что-то по его мнению умное сказать и срочно. Нет ничего зазорного в том, что Вы не разбираетесь в трйдинге. Вы видимо просто работаете программистом в какой-то другой области если пишите такие банальные глупости.. 

2) Пишите, не все к этому стремятся. :)

4) Еще раз про новости. :)


Закрытый маркет можно определить? :) Зачем ? Вообщем - идите запрограммируйте еще для кого-нибудь по ТЗ. И сократите ваше выступление областью "что надо программисту" :)

 

По всей видимости, не все понимают, что такое "Экономический календарь".

Это не разрозненные новости на свободную тему, а четко формализованные и обновляемые показатели, имеющие фиксированные имена и характеристики:

Речи о доступе из MQL5 к обычной ленте новостей не идет - на эту тему даже рассуждать не имеет смысла.
 
Renat:

По всей видимости, не все понимают, что такое "Экономический календарь".

Это не разрозненные новости на свободную тему, а четко формализованные и обновляемые показатели, имеющие фиксированные имена и характеристики:


Экономический календарь это у кого-то одно, а у другого другое. Например одни указывают параздники в нем а другие нет. Что же касается макростатисики то это только часть экономического календаря. Часть. Причем малая. И там на самом деле мало пользы. :)


:) Добавлю - действительно посмотрел у вас ... Ну что сказать -  тогда не называйте ЭТО календарем - называйте это просто "макро статистикой" . :)

