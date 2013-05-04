MetaQuotes Software подписала долгосрочное партнерское соглашение с International Business Times - страница 5

Urain:

По себе людей не судят.

...

Флаг закрытого маркета нужет чтоб советник стоящий на VPS не бомбил кучу запросов в пустоту. Тогда и календарь праздников не нужен будет.

ЗЫ не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти :о)

Вообще, извините за резкость. За ту что была.

Но и я грешным делом, думал, что все также относятся к процессу общения на форуме, как к некому обмену мнениями. Это я к тому, что не стоит конечно извиняться если Вы относитесь иначе.

 
Urain:

Форекс рынок 24 часа. Как вы собираетесь выставлять флаг о закрытии рынка по доллару ? 
 
Trolls:
Дело не в долларе а втом что сервер ДЦ знает что он в данный момент не ведёт торги и даже возвращает ошибку "market close" при попытке выставить ордер но вот проверить перед выставлением ордера закрыт ли маркет возможности нет, в результате нужно сделать попытку, нарваться на ошибку а лишь затем по ошибке определить что сервер торгов не ведёт.
 
Academic:

MQ и так загружены работай по самые небалуй, по возможности выщелачивайте из ваших предложений самые важные тк ваша активность захламляет форум.

Где лучше жить в захламлённой квартире в которой чтоб пройти на кухню нужно прыгать через санки и лыжи или в упорядоченном просторном помещении?

Извиненния принимаются, и вы меня простите зарезкость, проехали.

 
Trolls:

+ В помощи к терминалу есть довольно обширное описание макроэкономических показателей (на русском языке) с приведением их названий на английском языке.
 
alexey_petrov:
Кроме того, справка терминала доступна и в онлайне. Вот раздел Макроэкономические индикаторы, который будет полезен при знакомстве с экономическим календарем
 
Urain:

Ну вот. :) По мне так это Вы ... ( а вот тут только без обид, ничего личного - просто пример )  трендите про всякие БАНАЛЬНОСТИ. Одно и тоже, одно и тоже. И если Вы видите, точнее не видите в моих вопросах и постах ( вот как в этой теме например ) чего-то нового, то поймите МЫ ВСЕ СЛЫШИМ ТОЛЬКО ТО ЧТО ЗНАЕМ. А чтобы узнать что-то новое надо НАПРЯГАТЬСЯ. И в одном и том же тексте, еще раз повторю - ВЫ ВИДИТЕ только знакомые слова но не НОВОЙ сути за ними. Вы тут не орригинальны и я такой-же, но между нами разница, в том, что я МОЛЧУ по отношению к другим участникам, старюсь понять ВСЕ что говориться и  надеюсь что понимаю большее, но также ЗНАЮ что понимаю не все ( не телепат ) и просто высказывают СВОЕ мнение по теме, а не по постам и личности участника. Вот поймите это и будет Вам счастье. :)
 
alexey_petrov:
И к тому же в инете есть масса мест где они есть в ретроспективе - http://www.umis.ru/analytics/indicators?id=395


А вот коннечно же видеть это еще и в терминале ... И работать с ними это отлично. :)

Экономические индикаторы, индикаторы рынка форекс (forex) — Финансовая компания UMIS
  • www.umis.ru
Индикатор объема совокупности завершенных строительных работ, включая новые здания и перестройку существующих. Показатель выводится из ежеквартальной статистики по данным строительной активности. Рост индикатора оказывает положительное воздействие на австралийский доллар, так как высокий уровень строительной активности...
 

Для информации:

  1. Наличие расширенного описания массы экономических показателей прямо во встроенной помощи терминала:






  2. Поддержка множества языков, включая встроенные хелпы:



  3. Справка по экономическим показателям есть в онлайновом помощи MetaTrader 5

ps: оказалось несколько человек написали про одно и то же
 
Academic:
Ну вот. :) По мне так это Вы ... ( а вот тут только без обид, ничего личного - просто пример )  трендите про всякие БАНАЛЬНОСТИ. Одно и тоже, одно и тоже. И если Вы видите, точнее не видите в моих вопросах и постах ( вот как в этой теме например ) чего-то нового, то поймите МЫ ВСЕ СЛЫШИМ ТОЛЬКО ТО ЧТО ЗНАЕМ. А чтобы узнать что-то новое надо НАПРЯГАТЬСЯ. И в одном и том же тексте, еще раз повторю - ВЫ ВИДИТЕ только знакомые слова но не НОВОЙ сути за ними. Вы тут не орригинальны и я такой-же, но между нами разница, в том, что я МОЛЧУ по отношению к другим участникам, старюсь понять ВСЕ что говориться и  надеюсь что понимаю большее, но также ЗНАЮ что понимаю не все ( не телепат ) и просто высказывают СВОЕ мнение по теме, а не по постам и личности участника. Вот поймите это и будет Вам счастье. :)

Уважаемый Царь!

Вы просто сильно отличаетесь от всей аудитории, которая тусуется на данном форуме... В какую сторону и чем именно - не важно, толпе всё равно )))))))))

Вы этого ещё не заметили? )))))))))))))))

