MetaQuotes Software подписала долгосрочное партнерское соглашение с International Business Times - страница 5
По себе людей не судят.
Флаг закрытого маркета нужет чтоб советник стоящий на VPS не бомбил кучу запросов в пустоту. Тогда и календарь праздников не нужен будет.
ЗЫ не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти :о)
Вообще, извините за резкость. За ту что была.
Но и я грешным делом, думал, что все также относятся к процессу общения на форуме, как к некому обмену мнениями. Это я к тому, что не стоит конечно извиняться если Вы относитесь иначе.
Форекс рынок 24 часа. Как вы собираетесь выставлять флаг о закрытии рынка по доллару ?
MQ и так загружены работай по самые небалуй, по возможности выщелачивайте из ваших предложений самые важные тк ваша активность захламляет форум.
Где лучше жить в захламлённой квартире в которой чтоб пройти на кухню нужно прыгать через санки и лыжи или в упорядоченном просторном помещении?
Извиненния принимаются, и вы меня простите зарезкость, проехали.
+ В помощи к терминалу есть довольно обширное описание макроэкономических показателей (на русском языке) с приведением их названий на английском языке.
И к тому же в инете есть масса мест где они есть в ретроспективе - http://www.umis.ru/analytics/indicators?id=395
А вот коннечно же видеть это еще и в терминале ... И работать с ними это отлично. :)
Для информации:
ps: оказалось несколько человек написали про одно и то же
Ну вот. :) По мне так это Вы ... ( а вот тут только без обид, ничего личного - просто пример ) трендите про всякие БАНАЛЬНОСТИ. Одно и тоже, одно и тоже. И если Вы видите, точнее не видите в моих вопросах и постах ( вот как в этой теме например ) чего-то нового, то поймите МЫ ВСЕ СЛЫШИМ ТОЛЬКО ТО ЧТО ЗНАЕМ. А чтобы узнать что-то новое надо НАПРЯГАТЬСЯ. И в одном и том же тексте, еще раз повторю - ВЫ ВИДИТЕ только знакомые слова но не НОВОЙ сути за ними. Вы тут не орригинальны и я такой-же, но между нами разница, в том, что я МОЛЧУ по отношению к другим участникам, старюсь понять ВСЕ что говориться и надеюсь что понимаю большее, но также ЗНАЮ что понимаю не все ( не телепат ) и просто высказывают СВОЕ мнение по теме, а не по постам и личности участника. Вот поймите это и будет Вам счастье. :)
Уважаемый Царь!
Вы просто сильно отличаетесь от всей аудитории, которая тусуется на данном форуме... В какую сторону и чем именно - не важно, толпе всё равно )))))))))
Вы этого ещё не заметили? )))))))))))))))