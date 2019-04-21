Самая банальная стратегия торговли - страница 52
А смысл? Коричневая линия основа из рси стохастика и т.д., Аква в три раза проще, а так же раз в 10 и больше быстрее. Тот же примус +/-, только в профиль:
Там речь идет о границах канала, а не центральной линии.
Рецепт на 1 кг риса (для 6-7 персон):
1. Масло растительное - 400гр;
2. Лук репчатый - 1 кг;
3. Мясо говяжье (баранье) - 1 кг;
4. морковь - 1кг;
5. Рис - 1кг.
Масло довести до каления, добавить лук и жарить до красного оттенка, добавить мясо и жарить 5-10 минут, добавить половину моркови, жарить 10 минут, добавить остаток моркови, жарить еще 10 минут, добавить воду, пока вся смесь не покроется водой, осторожно кипятить 30 минут, добавить рис, долить воды, пока рис не покроется водой на 1 см. Кипятить на сильном огне, пока рис не размягчиться и вся вода не испариться и рис не пропитается. Уменьшить огонь до минимального, накрыть казан чем нибудь на 20 минут. Все, плов готов.
Юсуф Ходжи, я понял, что Ваша проблема - в том, что Вам трудно выхватить главное; Вы сразу воспринимаете все.
Вас спросили, какой компонент в плове главный,- Вы выдали рецепт приготовления плова. Согласен, в плове нет одного главного компонента, да и готовлю его я иначе, но меня бы нисколько не насторожил ответ: "зирвак", или; "рис". Даже ответ, вроде: паез, аез, лахм, олеа... тоже устроил бы. Но,- Вам не нужна концепция,- нужен сразу результат.
Вы практически вышли на модель Олега (Автомат); только у него - линейные дифференциальные уравнения, а у Вас - алгебраические той же размерности.
Юсуф Ходжи, я понял, что Ваша проблема - в том, что Вам трудно выхватить главное; Вы сразу воспринимаете все.
Вас спросили, какой компонент в плове главный,- Вы выдали рецепт приготовления плова. Согласен, в плове нет одного главного компонента, да и готовлю его я иначе, но меня бы нисколько не насторожил ответ: "зирвак", или; "рис". Даже ответ, вроде: паез, аез, лахм,
Ах молодчина Алексей
Видим, даже в случае линейной комбинации, все значительно сложно, чем можно себе представить. Юрий, если кто - то не знает или не делал, то, не означает, что не нужно попробовать. Скоро будут первые результаты и будет пища для размышлений. Начало обнадеживающее.
В этом смысле, Вы правы. Нужны не 8, а 10 цен:
Чего гадать если можно быстро прикинуть экселем? И так была настроена скептически, но проверить можно быстро, чего уж там просто словами раскидываться.
Для 4-х неизвестных нужно 4 уравнения. Допустим что для первых 4-х строчек х1i*k1+ х2i*k2+х3i*k3+ х4i*k4 = y`, т.е. i - это номер строчки.
Далее посчитала погрешность в квадратах (чтоб свести к МНК) - (y`- y)^2 и в пунктах, чтоб нагляднее было насколько ошиблись.
Потом все коэффициенты можно быстро рассчитать функцией "Поиск решения", минимизировав погрешность (сумму квадратов).
И, потом проверила эти же коэффициенты на 5-й строчке. И что? погрешность аж 9 пунктов, учитывая что остальные значения даже колеблются на меньшие величины, т.е. пальцем в небо...
Вопрос возникает главный - с чего вдруг решили что данная теория может быть состоятельной? Когда-то я перепробовала много чего и кажется что тыкать все методы наугад не лучшая затея, как минимум, для себя так решила.
УААА!!!!!!!!! :-)
Дяди - хорош нести пургу!
УРМ, не путать с БДСМ - рулит.
читайте, внимайте, юзайте, делайте вещи!
2Юсуф - не опускайтесь до бреда :-)
"Самая банальная стратегия торговли - страница 46"
*ять... это ж 8 лет назад было...кто старое помянет тому... ниче конечно не будет, но всё равно. так сказать, айяяй.
Сие абсолютно ничего не доказывает. )
Это и многое другое, что выше, доказывает только одно - все это работа с производными от цены, какими бы они вам не казались.
1. В моём случае, гаданием и прикидыванием и не пахнет. Ведется оценка 5-ти коэффициентов по МНК ,с использованием понятий вариация и ковариация переменных для точного определения Ц5 на основе решения системы из 5-ти уравнений.
2. Помимо 4-х коэффициентов при 4-х переменных, в итоговом решении системы появляется и свободный коэффициент а0, которого Вы не учли в своих поспешных и некомпетентных рассуждениях. Вот точное решение приведенной системы, без каких-либо, остатков:
Расчет ведется по формуле: Ц5 = а0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 + а4Ц4 и полное совпадение с фактом гарантировано.
3. Далее посчитали погрешности и решили, что "пальцем в небо...", обнажив свою неграмотность в этой области.
4. Действительно, "Вопрос возникает главный" - в какой степени зависит цена 5-го бара от цен 4-х предыдущих баров? Ответ: зависит всецело! Более того, теперь этот факт стал камнем в огород тех, кто считает, что, цена не зависит от истории! Насколько глубоко от истории зависит цена - это предмет дальнейших исследований в подобном ключе. Возьмем 10, 20 и более баров вглубь истории.
Сие абсолютно ничего не доказывает. )
Действительно, "Погодите, не мешайте" и Вам самим станет стыдно за подобную насмешку. Кстати, вынужден напомнить, что именно я распространил МНК Гаусса в область нелинейной регрессии, который поглощает МНК Гаусса для линейной регрессии, если забыли про УРМ. Но, этот вклад оценят потомки, поскольку никто и не заметил такой "мелочи".