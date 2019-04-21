Самая банальная стратегия торговли - страница 21

mikhael1983isakov:
Всегда должны быть люди, понимающие суть вещей - учёные; люди, прикладывающие сообщаемые им учёными знания на практике (в частности, создающие машины, в частности - самолёты) - инженеры, и люди, которые просто пользуются созданным, не вникая в подробности что, как, и почему (в том числе пилоты этих самых самолётов, в частности военных). Это абсолютно нормально. 

Вам будет трудно это понять, но ученые - это не Вы. Вы - просто мелкий пакостник. 

 
Алексей Тарабанов:

Вам будет трудно это понять, но ученые - это не Вы. Вы - просто мелкий пакостник. 

Это не Вам судить. Суть вещей она вообще никак не зависит от Вашего мнения (и по моему скромному мнению, часто полностью противоположна Вашему мнению). Электромагнитные волны, к примеру, не нуждаются для своего существования в том, чтобы Вы в них уверовали. Также и моё место в этом мире. А касаемо последних страниц в этой ветке простой и глубоко печальный факт в том, что и Вам указать значение коэффициента Y не по силам. То есть, по сути, говоря правду: и Вы не в силах осознать математику уровня средней школы. А всё туда же, мнения излагать изволите (предварительно наглотавшись зубного порошка?).
 
Aleksey Vyazmikin:

Про ускоренный распад не знал, спасибо, надо исследовать данный вопрос.

Че тут исследовать думать, трясти надо.)) В любой книжке формула есть.

 

Поскольку эта ветка мне немного поднадоела, сообщу заинтересованным читателям формулу кольца по треугольнику EURUSD, GBPUSD, EURGBP:


GBPUSD*1*delta(EURGBP) = 1*delta(EURUSD) - EURGBP0*delta(GBPUSD), где EURGBP0 - отношение EUR к GBP в момент открытия сделки. 


Например, если в некий момент времени EURGBP = 0,8500, то сделка buy EURGBP лотом 1 тождественно равна (с точностью до квадратов дифференциалов, то есть совсем незаметно в торговле) паре сделок buy EURUSD лотом 1 и sell GBPUSD лотом 0,85;

или, наоборот, сделка sell EURGBP лотом 1 тождественно равна паре сделок sell EURUSD лотом 1 и buy GBPUSD лотом 0,85.

Почему так - смогут понять лишь люди, окончившие среднюю школу и, желательно, 1 курс какого-нибудь заведения после школы. 

Однако, пользуясь этим простым уравнением, никто никому не мешает начать размножать треугольники, представлять слагаемые новыми парами слагаемых, и в итоге увеличивать размер кольца до 3, 4, 5, 10, и более сделок. 

 
mikhael1983isakov:

Ещё один властелин колец)


 
ilvic:

Ещё один властелин колец)


И Вас вылечат.

 
mikhael1983isakov:

И Вас вылечат.

И раз вы такой образованный - стоило бы задуматься об этих кольцах.

Это знак свыше)))


 
ilvic:

И раз вы такой образованный - стоило бы задуматься об этих кольцах.

Это знак свыше)))

Недалёким людям и невдомёк, что у любого вменяемого трейдера есть центовые (!) счета, на которых он не торгует, и на которые иногда кладёт десяток-другой баксов, не более, чтобы проверить на реале заведомо глупую с вероятностью 90% идею. Но если кому в том утешение - мне не жалко. Я думаю, Вас излечить нелегко будет, но психиатрия сейчас уже развита... может и вылечат.

 
mikhael1983isakov:

Недалёким людям и невдомёк, что у любого вменяемого трейдера есть центовые (!) счета, на которых он не торгует, и на которые иногда кладёт десяток-другой баксов, не более, чтобы проверить на реале заведомо глупую с вероятностью 90% идею. Но если кому в том утешение - мне не жалко. Я думаю, Вас излечить нелегко будет, но психиатрия сейчас уже развита... может и вылечат.

Кстати у автора темы тоже неплохие кольца в сигналах)

Удаляюсь. Секта

 
Yuriy Asaulenko:

Че тут исследовать думать, трясти надо.)) В любой книжке формула есть.

Про опционы - да все говорят, а про фьючерсы, как то упустил.

Я пока трясу кота за... уже 9к получается выбить на тестовой выборке, что вдохновляет, но чувствуется накопленная за годы поисков усталость.

