Самая банальная стратегия торговли - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всегда должны быть люди, понимающие суть вещей - учёные; люди, прикладывающие сообщаемые им учёными знания на практике (в частности, создающие машины, в частности - самолёты) - инженеры, и люди, которые просто пользуются созданным, не вникая в подробности что, как, и почему (в том числе пилоты этих самых самолётов, в частности военных). Это абсолютно нормально.
Вам будет трудно это понять, но ученые - это не Вы. Вы - просто мелкий пакостник.
Вам будет трудно это понять, но ученые - это не Вы. Вы - просто мелкий пакостник.
Про ускоренный распад не знал, спасибо, надо исследовать данный вопрос.
Че тут исследовать думать, трясти надо.)) В любой книжке формула есть.
Поскольку эта ветка мне немного поднадоела, сообщу заинтересованным читателям формулу кольца по треугольнику EURUSD, GBPUSD, EURGBP:
GBPUSD*1*delta(EURGBP) = 1*delta(EURUSD) - EURGBP0*delta(GBPUSD), где EURGBP0 - отношение EUR к GBP в момент открытия сделки.
Например, если в некий момент времени EURGBP = 0,8500, то сделка buy EURGBP лотом 1 тождественно равна (с точностью до квадратов дифференциалов, то есть совсем незаметно в торговле) паре сделок buy EURUSD лотом 1 и sell GBPUSD лотом 0,85;
или, наоборот, сделка sell EURGBP лотом 1 тождественно равна паре сделок sell EURUSD лотом 1 и buy GBPUSD лотом 0,85.
Почему так - смогут понять лишь люди, окончившие среднюю школу и, желательно, 1 курс какого-нибудь заведения после школы.
Однако, пользуясь этим простым уравнением, никто никому не мешает начать размножать треугольники, представлять слагаемые новыми парами слагаемых, и в итоге увеличивать размер кольца до 3, 4, 5, 10, и более сделок.
Поскольку эта ветка мне немного поднадоела, сообщу заинтересованным читателям формулу кольца по треугольнику EURUSD, GBPUSD, EURGBP:
GBPUSD*1*delta(EURGBP) = 1*delta(EURUSD) - EURGBP0*delta(GBPUSD), где EURGBP0 - отношение EUR к GBP в момент открытия сделки.
Например, если в некий момент времени EURGBP = 0,8500, то сделка buy EURGBP лотом 1 тождественно равна (с точностью до квадратов дифференциалов, то есть совсем незаметно в торговле) паре сделок buy EURUSD лотом 1 и sell GBPUSD лотом 0,85;
или, наоборот, сделка sell EURGBP лотом 1 тождественно равна паре сделок sell EURUSD лотом 1 и buy GBPUSD лотом 0,85.
Почему так - смогут понять лишь люди, окончившие среднюю школу и, желательно, 1 курс какого-нибудь заведения после школы.
Однако, пользуясь этим простым уравнением, никто никому не мешает начать размножать треугольники, представлять слагаемые новыми парами слагаемых, и в итоге увеличивать размер кольца до 3, 4, 5, 10, и более сделок.
Ещё один властелин колец)
Ещё один властелин колец)
И Вас вылечат.
И Вас вылечат.
И раз вы такой образованный - стоило бы задуматься об этих кольцах.
Это знак свыше)))
И раз вы такой образованный - стоило бы задуматься об этих кольцах.
Это знак свыше)))
Недалёким людям и невдомёк, что у любого вменяемого трейдера есть центовые (!) счета, на которых он не торгует, и на которые иногда кладёт десяток-другой баксов, не более, чтобы проверить на реале заведомо глупую с вероятностью 90% идею. Но если кому в том утешение - мне не жалко. Я думаю, Вас излечить нелегко будет, но психиатрия сейчас уже развита... может и вылечат.
Недалёким людям и невдомёк, что у любого вменяемого трейдера есть центовые (!) счета, на которых он не торгует, и на которые иногда кладёт десяток-другой баксов, не более, чтобы проверить на реале заведомо глупую с вероятностью 90% идею. Но если кому в том утешение - мне не жалко. Я думаю, Вас излечить нелегко будет, но психиатрия сейчас уже развита... может и вылечат.
Кстати у автора темы тоже неплохие кольца в сигналах)
Удаляюсь. Секта
Че тут исследовать думать, трясти надо.)) В любой книжке формула есть.
Про опционы - да все говорят, а про фьючерсы, как то упустил.
Я пока трясу кота за... уже 9к получается выбить на тестовой выборке, что вдохновляет, но чувствуется накопленная за годы поисков усталость.