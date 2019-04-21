Самая банальная стратегия торговли - страница 17
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д.
На истории нужно попытаться оптимизировать N, ТФ, ТП и СЛ, Д. Возможно, многие уже пытались анализировать эту стратегию, тогда, попросим их высказать свои мнения. Кто пробовал на практике подобную стратегию?
Юсуф - ты КРАСАВЧЕГГ!!! Без шуток. Уважаю. Есть, суть в Вашей УРМ https://www.mql5.com/ru/articles/250
смысл - там просто надо трактовать грамотно её сигналы и всё!
Нет, я никогда не совершаю разнонаправленные сделки, поскольку уверен, что это - глупость. И еще: в 1997 году я совершал сделки с реальной поставкой. Купил на миллиард - заплатил миллиард.
О Вас и не говорили, человек предложил идею одновременно продавать акции и покупать фьючерсы по этой акции, и иметь что-то типа положительного свопа плюсом, в конечном итоге получив ноль на покупке и продаже, оставшись в плюсе от свопов.
1) Горе "физик", довожу до Вашего сведения, что антиматерия есть тоже барионная материя, точнее, может быть, такой, к примеру антипротон. (я же Вам писал, не демонстрируйте своей безграмотности).
2) Ваши несчастные коэффициенты, я Вам уже два раза указал, указываю третий раз в таком виде.
Z=К/EURGBP, X =К/(EURUSD), Y=К/(GBPUSD), где К - произвольный множитель, т.е. коэффициенты означают величины лотов в этом мультивалютном замке и они, конечно, определяются с точностью до множителя.
3) Ну а то, что Вы не понимаете, как применять математику, я об этом уже писал, здесь ничем помочь не могу, могу лишь посоветовать учиться.
Сколько же можно Вас учить, а? Не стыдно?
1. Антипротон я вообще не упоминал, мы говорили за позитрон, прекратите демонстрировать безграмотность. Антиматерия не есть барионная материя, а есть барионная антиматерия, это же очевидно, с точностью до условности того, что назвать материей, а что - соответственно, антиматерией.
2. Мои несчастные коэффициенты Вы два раза указали неверно, о чём я Вам сообщил. Сообщаю в третий раз: Z зависит от времени (после открытия сделки меняется), а X и Y не зависят от времени (после открытия сделки не меняются), у Вас - не так.
3. Таким образом, показано, что Вы не понимаете ни арифметику, ни физику. Могу посоветовать начать с букваря.
Да это не я так думаю, тут один юноша с пеной у рта доказывает, что придумал замок, что имеет положительный своп, но сам этот замок, конечно, никому не покажет под страхом смерти.
Внучок, я ведь скорее всего старше Вас, не унижайте себя :-)
И я никому ничего не доказываю, и не собираюсь. Всего только лишь излагаю суть дела, а дальше - имеющие мозги - поймут.
Сигнал у Вас в профиле не по этой стратегии?
Не по этой, не беспокойтесь. Сказать-то что хотели?
Сколько же можно Вас учить, а? Не стыдно?
1. Антипротон я вообще не упоминал, мы говорили за позитрон, прекратите демонстрировать безграмотность. Антиматерия не есть барионная материя, а есть барионная антиматерия, это же очевидно, с точностью до условности того, что назвать материей, а что - соответственно, антиматерией.
2. Мои несчастные коэффициенты Вы два раза указали неверно, о чём я Вам сообщил. Сообщаю в третий раз: Z зависит от времени (после открытия сделки меняется), а X и Y не зависят от времени (после открытия сделки не меняются), у Вас - не так.
3. Таким образом, показано, что Вы не понимаете ни арифметику, ни физику. Могу посоветовать начать с букваря.
Стало быть, Z зависит от времени (после открытия сделки меняется), но коэффициенты в Вашем мультивалютном замке есть размеры лотов.
Господа! Мало того, что этот "дедулька" заливает, что нашел мультивалютный замок, результирующий своп которого положителен, оказывается в этом замке, еще и величина лота одной из валют со временем меняться должна, т.е. придется постоянно еще приплачивать спред за изменение лота.
Сигнал у Вас в профиле не по этой стратегии?
Если бы у Вас был хотя бы маленький мозг, Вы бы могли осознать, что в выражении Z*Volume*delta(EURGBP), где Volume - объём лота (позиции), равное в моём уравнении единице, а delta(EURGBP) - изменение цены EURGBP, умножение величины delta(EURGBP) на коэффициент Z = GBPUSD происходит автоматически, так как результат изменения цены EURGBP выражен в пипсах GBP (более дорогих, чем пипсы USD), и для его перевода в пипсы USD требуется всего лишь (мысленное) умножение на GBPUSD. Однако, Вы не только неспособны дойти до этого сами, но даже отказываетесь прочитать это, уже неоднократно написанное мной выше. Вместо этого, услышав звон, и не понимая о чём речь вообще, Вы фантазируете о каких-то изменениях лота...
Размерами лотов являются, как я неоднократно писал выше, два коэффициента: X и Y (размер лота по EURGBP при этом равен 1), благодаря чему результат пары сделок по EURUSD и GBPUSD всегда равен по модулю и обратен по знаку сделке по EURGBP, то есть произведению GBPUSD*1*delta(EURGBP), если выражать результат этой сделки в пипсах USD.
Ваш уровень интеллекта аналогичен, что демонстрирует этот "+"...
P.S. Напомним ещё раз уравнение для тех читателей ветки, у кого есть мозг: GBPUSD*1*delta(EURGBP) = X*delta(EURUSD) - Y*delta(GBPUSD) (при этом явно выпишем единицу, имеющую смысл размера лота по EURGBP, для тех, кто не способен сразу понять, что её можно опустить).
P.P.S. Сделаю ещё царский подарок: сообщу, что X = 1. То есть кольцо имеет следующий вид: GBPUSD*1*delta(EURGBP) = 1*delta(EURUSD) - Y*delta(GBPUSD) и осталось только один коэффициент (объём лота) найти, чтобы его сформировать: коэффициенты (объёмы лотов) по EURGBP и EURUSD уже известны, они равны единице.