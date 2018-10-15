Невозможно подключиться к Storage MT4 - страница 2
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Насколько я понял, опять все ранее сохраненные данные из стораджа удалены?
Насколько я понял, опять все ранее сохраненные данные из стораджа удалены?
Это новый сторадж на https://storage.mql5.io, запущенный с нуля.
Старый сторадж на https://storage.mql5.com остался со своими данными без изменений. Вы можете самостоятельно забрать свои данные через любой Subversion клиент или с броузера.
Это новый сторадж на https://storage.mql5.io, запущенный с нуля.
Старый сторадж на https://storage.mql5.com остался со своими данными без изменений. Вы можете самостоятельно забрать свои данные через любой Subversion клиент или с броузера.
Хорошо, спасибо.
@Renat Fatkhullin
привет у меня когдая пытаюсь сделать "Commit to Storage" соединение происходит нормально но появляюстся ошибки
даже если я сниму галочку с этого файла, через несколько файлов снова такая ошибка.
както давно я пытался решить эту проблему удалением файла mql5.storage но это вызвало кучу головяков.
как коректно побороть эту ошибку
@Renat Fatkhullin
привет у меня когдая пытаюсь сделать "Commit to Storage" соединение происходит нормально но появляюстся ошибки
даже если я сниму галочку с этого файла, через несколько файлов снова такая ошибка.
както давно я пытался решить эту проблему удалением файла mql5.storage но это вызвало кучу головяков.
как коректно побороть эту ошибку
Обновитесь на MT4 MetaQuotes-Demo до последней беты 1127 с новым редактором и попробуйте снова, пожалуйста.
Обновитесь на MT4 MetaQuotes-Demo до последней беты 1127 с новым редактором и попробуйте снова, пожалуйста.
@Renat Fatkhullin а как это сделать? я сейчас на нем билд все равно 1126
правда у меня мт4 не родной
@Renat Fatkhullin а как это сделать? я сейчас на нем билд все равно 1126
правда у меня мт4 не родной
@Renat Fatkhullin
тоже самое