Невозможно подключиться к Storage MT4 - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Проблему нашли, разбираемся.

Сегодня исправим.

Спасибо.

 
Alexey Kozitsyn:

Спасибо.

Попробуйте, уже заработало.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:
Попробуйте, уже заработало.

Насколько я понял, опять все ранее сохраненные данные из стораджа удалены?

 
Alexey Kozitsyn:

Насколько я понял, опять все ранее сохраненные данные из стораджа удалены?

Это новый сторадж на https://storage.mql5.io, запущенный с нуля.

Старый сторадж на https://storage.mql5.com остался со своими данными без изменений. Вы можете самостоятельно забрать свои данные через любой Subversion клиент или с броузера.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Это новый сторадж на https://storage.mql5.io, запущенный с нуля.

Старый сторадж на https://storage.mql5.com остался со своими данными без изменений. Вы можете самостоятельно забрать свои данные через любой Subversion клиент или с броузера.

Хорошо, спасибо.

 

@Renat Fatkhullin

привет у меня когдая пытаюсь сделать "Commit to Storage" соединение происходит нормально но появляюстся ошибки

даже если я сниму галочку с этого файла, через несколько файлов снова такая ошибка.

както давно я пытался решить эту проблему удалением файла mql5.storage но это вызвало кучу головяков.

как коректно побороть эту ошибку

 
Aleksei Beliakov:

@Renat Fatkhullin

привет у меня когдая пытаюсь сделать "Commit to Storage" соединение происходит нормально но появляюстся ошибки

даже если я сниму галочку с этого файла, через несколько файлов снова такая ошибка.

както давно я пытался решить эту проблему удалением файла mql5.storage но это вызвало кучу головяков.

как коректно побороть эту ошибку

Обновитесь на MT4 MetaQuotes-Demo до последней беты 1127 с новым редактором и попробуйте снова, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

Обновитесь на MT4 MetaQuotes-Demo до последней беты 1127 с новым редактором и попробуйте снова, пожалуйста.

@Renat Fatkhullin а как это сделать? я сейчас на нем билд все равно 1126

правда у меня мт4 не родной


 
Aleksei Beliakov:

@Renat Fatkhullin а как это сделать? я сейчас на нем билд все равно 1126

правда у меня мт4 не родной

Перезапустите терминал несколько раз и через некоторое время обновится.
 

@Renat Fatkhullin

тоже самое


1234
Новый комментарий