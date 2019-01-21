Создателям MetaTrader - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Функции iClose и подобные, выше H1 получается бесполезные
Работа с уровнями, а это работа по свечам/барам выше Н1 - филькина грамота. Я открыл счёт в дилинге, где терминал/сервер работает со смещение, словил 4 лося подряд - это просто нонсенс! Начал анализировать сложившуюся ситуацию и увидел смещение, сразу как-то на это не посмотрел, поэтому свечи построены не правильно, соответственно не правильно были размечены уровни S/R. На нормальном терминале в моменты моих входов сигналов не было, потому что уровни вовсе не в том месте, и свечи сформированы были неоднозначно, то есть входа не было, но был в другом месте, где терминал со смещением этого не показал.
Верно написано предыдущими ораторами, что для торговли нужна цена и время, цену мы имеем, а вот со временем нас просто "кидают". Вместо сформированного пин-бара мы имеем модель "поглощение", и таких моделей полно, которые меняют вид
А теперь представьте ситуацию, что у вас советник работает по моделям, и вы решили сменить дилинг.
Ситуация имеет глобальную проблему, но это почему-то игнорируется разработчиками МТ.
P.S. Дополню для теоретиков
Не так давно в маркете появился сов, который работает на Н4, у продавана тесты одни, а у меня совершенно другие на его разных сетах.
Продаван
А это мой, за тот-же период, даже количество сделок разное
Ответ Я думаю понятен от чего такое происходит, модели потому что не подходили. Кто торгует - тот знает насколько это критично.
Странно что мало кого интересует уровень закрытия дня, аналитики часто оперируют этими данными, и рынок часто двигают чтобы закрыть выше или ниже, у меня индикатор часто меняет фазу на последнем баре и это определяет торговлю на следующий день, iClose D1 я использую для уровней
Как быть с Pivot уровнями?
Странно что мало кого интересует уровень закрытия дня, аналитики часто оперируют этими данными, и рынок часто двигают чтобы закрыть выше или ниже, у меня индикатор часто меняет фазу на последнем баре и это определяет торговлю на следующий день, iClose D1 я использую для уровней
Очень многих это волнует, и даже среди пользователей этого форума. Если учесть что большинство кто пользуется терминалом не знают об этом форуме, то ...
А вообще ответ вот, повторю, это не Я писал
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Создателям MetaTrader
Vitaly Muzichenko, 2019.01.19 23:36
Это могут понять только те, кто реально торгует, а не философствует.
Вот кстати фраза, которую написал не Я:
Ну оно и логично, кто заказывает музыку - под того и танцуют. В данном случае это дилинги.
Очень многих это волнует, и даже среди пользователей этого форума. Если учесть что большинство кто пользуется терминалом не знают об этом форуме, то ...
А вообще ответ вот, повторю, это не Я писал
Не удивительно, что кругом на слуху тут про одни сливаторы, нужно сперва научится оперировать данными, графики которые тут выкладывают без разделителя, но с кучами линий, это просто слов нет передать, как говорится построили из того что было, а потом ищем между ними совпадения, такая модель никогда не будет стабильна
Странно что мало кого интересует уровень закрытия дня, аналитики часто оперируют этими данными, и рынок часто двигают чтобы закрыть выше или ниже, у меня индикатор часто меняет фазу на последнем баре и это определяет торговлю на следующий день, iClose D1 я использую для уровней
Как быть с Pivot уровнями?
может быть грош цена такому индикатору и аналитикам тоже?берешь прогнозы аналитика за последние пол года и получаешь результат 50 на 50, с учетом спреда получаем минус. Это если они дают более менее четкие сигналы, но это тупые аналитики. Хитрые говорят размывчато так что четко выделить сигнал из их писанины нельзя.
Проблема создана НЕ мной, не Я разработчик терминала. Индикатор не подходит, и это должно быть понятно
Внесу свою лепту в холивар.
Сначала разработчикам. Опция нужная, но, ради всего святого, только для терминала. Все запросы из Mql программы должны возвращать то, что ДЦ передает.
Теперь программистам. Лично я хочу оперировать исходными данными, поэтому все, что выше H1, если мне надо закрытие D1 по закрытию Нью-Йорка, формирую сам,проблем никаких нет. Все исходные данные для этого есть.
Игорь, какой индикатор, какой "набросал"? Это уже всё есть в терминалах от разных дилингов
Не нужно спорить, вот 2 изображение с онлайн в одно и тоже время, и их нужно только сравнить и всё, зачем спорить, если приложены факты.
Сравните графики со сдвигом
Что надо увидеть на этих графиках? Где какой факт? Свечная фигура это не мистический знак, скрывающий какое тайное послание, это упрощенное отображение более мелкого движения. Даже есть какая-то книга по свечному анализу, в ней рассматриваются движения, которыми сформирована свеча. Весь свечной анализ, если его внимательно изучать построен на том, что может быть сдвиг, потому и существуют разные свечные фигуры. Некоторые них принципиально разные, а у некоторых разница обусловлена возможным сдвигом. Еще можно не смотреть свечные фигуры, а на мелком таймфрейме смотреть большие движения.
Что надо увидеть на этих графиках? Где какой факт? Свечная фигура это не мистический знак, скрывающий какое тайное послание, это упрощенное отображение более мелкого движения. Даже есть какая-то книга по свечному анализу, в ней рассматриваются движения, которыми сформирована свеча. Весь свечной анализ, если его внимательно изучать построен на том, что может быть сдвиг, потому и существуют разные свечные фигуры. Некоторые них принципиально разные, а у некоторых разница обусловлена возможным сдвигом. Еще можно не смотреть свечные фигуры, а на мелком таймфрейме смотреть большие движения.
Вот это кстати абсолютно верно. Есть брать свечные модели целиком, а не огрызками, то там все уже давно учтено. Т.е. есть модель А, а есть модель Б, визуально они выглядят по разному, но зависит это только от сдвига. И сигналы дают они одинаковые.