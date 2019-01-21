Создателям MetaTrader - страница 2
Отсюда я сделал вывод - если система перестает работать от сдвига котировок - такая система ненадежна.
Радует что есть те кто это понимают.
Алексей, здесь задача глобального уровня, а не на уровне кухни. Тебе конечно это не понять, чарты выше М1 тебе не интересны.
Понимаешь суть вопроса, и это не задача домашнего программиста решать в одиночном экземпляре. Здесь массово всё.
Меня и так всё устраивает, всё летает, нечё не надо менять всё в порядке. Из за лишних приблуд появляется больше геморроя. Упрощать, а не усложнять надо тогда и счастье будет.
Ничего не в порядке!
Вот 2 графика только что созданные. Видно даже без очков, что они разные, и торговать свечные модели некак, потому что свечи построены не правильно
Виталий, подумайте все-таки о том, о чем уже говорили выше: если система зависит от принципа отображения данных, то может это вовсе и не система?
А насчет штатной возможности изменения сдвига времени я обеими руками "за". Тоже видел в других терминалах. Очень удобно. Да что там сдвиг времени? Существует даже выбор типа цены построения графика: Bid, Ask, (Bid + Ask) / 2. Я уж молчу о разных видах графиков: Ренко, крестики-нолики и т. д. И все это штатно. Был бы огромный плюс для МТ, добавь они в терминал такой функционал. Постоянно писать и запускать подобные костыли не очень удобно.
Эта система работает не менее 20 лет, но при условии, что график рисуется правильным. При переходе на другой ДЦ с другим сдвигом, мы имеем абсолютно другой график и свечные модели перестают работать. Это не нормально, что в МТ нет возможности штатно отобразить построение нужного графика.
Радует что есть те кто это понимают.
Паттерны в голове )))))) Веселому роботу на них глубоко фиолетово ))
Ничего не в порядке!
Вот 2 графика только что созданные. Видно даже без очков, что они разные, и торговать свечные модели некак, потому что свечи построены не правильно
Им этого не понять...Сам использую свечные модели, знаю что это за гемор.
При сдвиге котировок, если действительно есть какой-то свечной паттерн, хоть разворота, хоть продолжения, один паттерн исчезает, но появляется другой из этого же типа.
Ключевое слово "из этого же типа", булочка тоже относится к хлебобулочным изделиям, но с супом её не едят.
Посмотрите на графики что Я выложил, они разные
Ключевое слово "из этого же типа", булочка тоже относится к хлебобулочным изделиям, но с супом её не едят.
Посмотрите на графики что Я выложил, они разные
Тут небольшой выбор: разворот и продолжение. Если был разворотный, то будет тоже разворотный и т.д.