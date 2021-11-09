Про валидатор. Ошибка нет операций, хотя они есть и много

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Всем привет. до недавнего времени не сталкивался с неразрешимими ошибками автовалидатора в маркете. Ошибкт если и были, то поняыне и легко диагностируемые. Сегодня уперся в стену непонимания.

Не знаю, имеет ли значение запись: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий. 

Что это за возможность и как ее добавить?

В тестере стратегий, на сервере от MetaQuotes ордеров море бездонное.

Не понятно, что еще требуется?

 

Невнимательность #1: валидатор пишет о символе NZDUSD. Вы проверяете на другом.

 
Vladimir Karputov:

Невнимательность #1: валидатор пишет о символе NZDUSD. Вы проверяете на другом.

Да нет, и к EURUSD тоже


 
Evgeniy Zhdan:

Да нет, и к EURUSD тоже


Не смог разглядеть - у меня нет монитора 3 метра на 2 метра. Извините.


В таком случае (когда ошибки выявлены валидатором) помогает перепрочтение статьи - "Как сдать продукт в Маркет с первого раза". Ну или приблизительно такое название :)

 
Evgeniy Zhdan:

Всем привет. до недавнего времени не сталкивался с неразрешимими ошибками автовалидатора в маркете. Ошибкт если и были, то поняыне и легко диагностируемые. Сегодня уперся в стену непонимания.

Не знаю, имеет ли значение запись: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий. 

Что это за возможность и как ее добавить?

В тестере стратегий, на сервере от MetaQuotes ордеров море бездонное.

Не понятно, что еще требуется?

Смотрите лог ошибок.

Журнал тестирования (показать только ошибки).

 
Victor Golovkov:

Смотрите лог ошибок.

Журнал тестирования (показать только ошибки).

Так нет ошибок. Операций в валидаторе нет.

Валидатор не говорит об ошибках. 

 
Evgeniy Zhdan:

Так нет ошибок. Операций в валидаторе нет.

Валидатор не говорит об ошибках. 

Были подобные ситуации. На MT4 помогала смена спреда. На MT5 подобное не проходит.

 
Konstantin Nikitin:

Были подобные ситуации. На MT4 помогала смена спреда. На MT5 подобное не проходит.

А что должно "проходить"? Валидатор "торгует" по другим правилам, чем тестер стратегий от МетаКвотов? )

 
Evgeniy Zhdan:

А что должно "проходить"? Валидатор "торгует" по другим правилам, чем тестер стратегий от МетаКвотов? )

Не знаю как по другим правилам, но если есть ограничения по максимальному спреду, то помогает.

 
Konstantin Nikitin:

Не знаю как по другим правилам, но если есть ограничения по максимальному спреду, то помогает.

Та нету по спреду. Вообще никаких ограничений. Ставь куда хочешь и на что хочешь. Месяц назад было подобное. Тестировал около получаса, потом ошибка какая-то не торговая даже. Со второго раза зашло и быстро. Наверное глюк какой-то.

 
Evgeniy Zhdan:

Всем привет. до недавнего времени не сталкивался с неразрешимими ошибками автовалидатора в маркете. Ошибкт если и были, то поняыне и легко диагностируемые. Сегодня уперся в стену непонимания.

Не знаю, имеет ли значение запись: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий. 

Что это за возможность и как ее добавить?

В тестере стратегий, на сервере от MetaQuotes ордеров море бездонное.

Не понятно, что еще требуется?

Никто тут не поможет. Проблема скрыта от глаз присутствующих. Можно посмотреть есть-ли сегодня опубликованные советники. Если есть, то проблема в коде. Её надо искать, а как искать при отсутствии кода?

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