Про валидатор. Ошибка нет операций, хотя они есть и много
Невнимательность #1: валидатор пишет о символе NZDUSD. Вы проверяете на другом.
Да нет, и к EURUSD тоже
Не смог разглядеть - у меня нет монитора 3 метра на 2 метра. Извините.
В таком случае (когда ошибки выявлены валидатором) помогает перепрочтение статьи - "Как сдать продукт в Маркет с первого раза". Ну или приблизительно такое название :)
Всем привет. до недавнего времени не сталкивался с неразрешимими ошибками автовалидатора в маркете. Ошибкт если и были, то поняыне и легко диагностируемые. Сегодня уперся в стену непонимания.
Не знаю, имеет ли значение запись: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий.
Что это за возможность и как ее добавить?
В тестере стратегий, на сервере от MetaQuotes ордеров море бездонное.
Не понятно, что еще требуется?
Смотрите лог ошибок.
Журнал тестирования (показать только ошибки).
Смотрите лог ошибок.
Журнал тестирования (показать только ошибки).
Так нет ошибок. Операций в валидаторе нет.
Валидатор не говорит об ошибках.
Так нет ошибок. Операций в валидаторе нет.
Валидатор не говорит об ошибках.
Были подобные ситуации. На MT4 помогала смена спреда. На MT5 подобное не проходит.
Были подобные ситуации. На MT4 помогала смена спреда. На MT5 подобное не проходит.
А что должно "проходить"? Валидатор "торгует" по другим правилам, чем тестер стратегий от МетаКвотов? )
А что должно "проходить"? Валидатор "торгует" по другим правилам, чем тестер стратегий от МетаКвотов? )
Не знаю как по другим правилам, но если есть ограничения по максимальному спреду, то помогает.
Не знаю как по другим правилам, но если есть ограничения по максимальному спреду, то помогает.
Та нету по спреду. Вообще никаких ограничений. Ставь куда хочешь и на что хочешь. Месяц назад было подобное. Тестировал около получаса, потом ошибка какая-то не торговая даже. Со второго раза зашло и быстро. Наверное глюк какой-то.
Всем привет. до недавнего времени не сталкивался с неразрешимими ошибками автовалидатора в маркете. Ошибкт если и были, то поняыне и легко диагностируемые. Сегодня уперся в стену непонимания.
Не знаю, имеет ли значение запись: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий.
Что это за возможность и как ее добавить?
В тестере стратегий, на сервере от MetaQuotes ордеров море бездонное.
Не понятно, что еще требуется?
Никто тут не поможет. Проблема скрыта от глаз присутствующих. Можно посмотреть есть-ли сегодня опубликованные советники. Если есть, то проблема в коде. Её надо искать, а как искать при отсутствии кода?
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Всем привет. до недавнего времени не сталкивался с неразрешимими ошибками автовалидатора в маркете. Ошибкт если и были, то поняыне и легко диагностируемые. Сегодня уперся в стену непонимания.
Не знаю, имеет ли значение запись: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий.
Что это за возможность и как ее добавить?
В тестере стратегий, на сервере от MetaQuotes ордеров море бездонное.
Не понятно, что еще требуется?