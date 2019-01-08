Сколько ты готов выложить за качаственный сигнал (сигнал твоей мечты)? - страница 3
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Андрей, думаю тут дело обстоит так, как в Санкт-Петербургском парадоксе, даже при МО стремящемся к бесконечности, всегда встает вопрос о равноценности первоначального взноса за игру, т.е. люди будут воздерживаться от высокой цены, т.к. будут считать взнос неравноценным( в том и парадокс).
Глупый вопрос, зачем при 1М что-то сигналить, т.к. на 1М еще 10М соберутся в ПАММ? В понедельник все решили перегреться ;)
Верно, поэтому подход Georgiy Merts работать не будет, и поэтому я в опросе стоимость сигнала указал только до 600 (субъективная оценка, думаю мало кто будет платить больше этой суммы за сигнал ввиду его специфики).
Абаснуй ?
А я тебе скажу, что очень даже будет работать. Потому, что "цена учитывает все". Точно так же "Эквити учитывает все".
Покажи хотя бы один сигнал, на котором было бы $100 Эквити, а он бы стоил тех $30 в месяц, которые за него просят ! Нету таких ! А вот за сигналы, Эквити которых измеряется тысячами долларов - уже можно выкладывать десятки долларов в месяц за подписку.
Чем дальше - тем я больше убеждаюсь, что это очень правильный подход - не ты должен "бегать с мячом по полю", пусть это делают торговые системы. А для сигналов - провайдер сигналов. И реальное Эквити на счету как раз и показывает решение провайдера, насколько реально надежен сигнал. На него и надо ориентироваться при подписке.
Покажи хотя бы один сигнал, на котором было бы $100 Эквити, а он бы стоил $30 в месяц ! Нету таких
Видел нетоповые сигналы, которые стоят 100 долларов и на них подписывались...
Сколько ты готов выложить за качаственный сигнал (сигнал твоей мечты)?
Видел нетоповые сигналы, которые стоят 100 долларов и на них подписывались...
И они стоили этих самых $100 в месяц ? До сих пор работают ? Или как ?
То, что у народа бабла дофига, и он готов выкидывать сотни долларов за мартышку - я не сомневаюсь. Но стоит ли мартышка $100 в месяц ?
И они стоили этих самых $100 в месяц ? До сих пор работают ? Или как ?
То, что у народа бабла дофига, и он готов выкидывать сотни долларов за мартышку - я не сомневаюсь. Но стоит ли мартышка $100 в месяц ?
Хз, он был какой-то непостоянный, мне не понравился, а тогда мода была на ровный график (ибо Тарас, Гончарищеее! CALM вдохновлял) и я его не добавил в закладки. Судьбу его не знаю.
И они стоили этих самых $100 в месяц ? До сих пор работают ? Или как ?
То, что у народа бабла дофига, и он готов выкидывать сотни долларов за мартышку - я не сомневаюсь. Но стоит ли мартышка $100 в месяц ?
"Сколько ты готов выложить..."
Поглядите на название топика. Речь же не идёт об объективной стоимости, сигнала, речь об субъективной оценке,
"Сколько ты готов выложить..."
Стоимость сигнала вобще не связана с себестоимостью.
И мне, как подписчику - совершенно неважно, какая себестоимость у того или иного сигнала. Но мне, как подписчику важно, что думает провайдер о своем сигнале. А реальное Эквити на сигнале - очень хорошо демонстрирует все мысли провайдера. Именно поэтому я и утверждаю, что ценность сигнала для подписчика - должна напрямую зависеть от реального Эквити на нем. По моим прикидкам, ценность сигнала - 1% от реального Эквити. Если его цена меньше - значит, отлично, за сигнал просят меньше, чем он реально ценится. Если же больше - это "стрижка баранов" - ценность сигнала меньше, чем цена, которую за него просят.