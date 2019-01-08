Сколько ты готов выложить за качаственный сигнал (сигнал твоей мечты)? - страница 9
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На самом деле на паммах есть две четко различающиеся группы: есть трейдеры и есть гэмблеры, тобишь мартинщики, которые "так не привлекут клиентов". У трейдеров с этим проблем не возникает. Хотя есть и одно довольно заметное исключение (но всего одно), раз ты следишь за паммами в А. то понимаешь о ком я.
Почему одно? За пять-шесть лет у них в рейтинге в топе перебывало несколько десятков мартингейльщиков. И сейчас в ТОП-100 каждый четвёртый-пятый как минимум из этой же братии. Раньше каждый второй.
Почему одно? За пять-шесть лет у них в рейтинге в топе перебывало несколько десятков мартингейльщиков. И сейчас в ТОП-100 каждый четвёртый-пятый как минимум из этой же братии. Раньше каждый второй.
Одно исключение, когда трейдер под одним ником торговал успешно и как трейдер и как гэмблер.
Одно исключение, когда трейдер под одним ником торговал успешно и как трейдер и как гэмблер.
Ясно. Не сразу понял о чём Вы.
Одно исключение, когда трейдер под одним ником торговал успешно и как трейдер и как гэмблер.
Система Мартина придумана, чтобы прикрыть "дырки" ТС. Ее использование говорит об изначальном неверии автора. Банковский депозит не занимается такими играми, поэтому надежен
Система мартина придумана чтобы прикрыть отсутствие ТС, а не "дырки". Не вижу смысла называть его с большой буквы, кстати. Странные тут на форуме обыкновения...
Система мартина придумана чтобы прикрыть отсутствие ТС, а не "дырки". Не вижу смысла называть его с большой буквы, кстати. Странные тут на форуме обыкновения...
Согласен с Вами. Мартингейл следует писать с маленькой буквы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
Система мартина придумана чтобы прикрыть отсутствие ТС, а не "дырки". Не вижу смысла называть его с большой буквы, кстати. Странные тут на форуме обыкновения...
Бестолковый вопрос. Любой сигнал интересен очень короткое время. Потому что подгон долго не может работать.
Пример сигнала за 40$, 1.4М средств в подписке:
Система Мартина придумана, чтобы прикрыть "дырки" ТС. Ее использование говорит об изначальном неверии автора. Банковский депозит не занимается такими играми, поэтому надежен
Пример сигнала за 40$, 1.4М средств в подписке: