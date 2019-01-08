Сколько ты готов выложить за качаственный сигнал (сигнал твоей мечты)? - страница 9

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Ilya Malev:

На самом деле на паммах есть две четко различающиеся группы: есть трейдеры и есть гэмблеры, тобишь мартинщики, которые "так не привлекут клиентов". У трейдеров с этим проблем не возникает. Хотя есть и одно довольно заметное исключение (но всего одно), раз ты следишь за паммами в А. то понимаешь о ком я.

Почему одно? За пять-шесть лет у них в рейтинге в топе перебывало несколько десятков мартингейльщиков. И сейчас в ТОП-100 каждый четвёртый-пятый как минимум из этой же братии. Раньше каждый второй.

 
Boris Gulikov:

Почему одно? За пять-шесть лет у них в рейтинге в топе перебывало несколько десятков мартингейльщиков. И сейчас в ТОП-100 каждый четвёртый-пятый как минимум из этой же братии. Раньше каждый второй.

Одно исключение, когда трейдер под одним ником торговал успешно и как трейдер и как гэмблер. 

 
Ilya Malev:

Одно исключение, когда трейдер под одним ником торговал успешно и как трейдер и как гэмблер. 

Ясно. Не сразу понял о чём Вы.

[Удален]  
Ilya Malev:

Одно исключение, когда трейдер под одним ником торговал успешно и как трейдер и как гэмблер. 

Система Мартина придумана, чтобы прикрыть "дырки" ТС. Ее использование говорит об изначальном неверии автора. Банковский депозит не занимается такими играми, поэтому надежен
 
Vladimir Baskakov:
Система Мартина придумана, чтобы прикрыть "дырки" ТС. Ее использование говорит об изначальном неверии автора. Банковский депозит не занимается такими играми, поэтому надежен

Система мартина придумана чтобы прикрыть отсутствие ТС, а не "дырки". Не вижу смысла называть его с большой буквы, кстати. Странные тут на форуме обыкновения...

 
Ilya Malev:

Система мартина придумана чтобы прикрыть отсутствие ТС, а не "дырки". Не вижу смысла называть его с большой буквы, кстати. Странные тут на форуме обыкновения...

Согласен с Вами. Мартингейл следует писать с маленькой буквы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB

 
Ilya Malev:

Система мартина придумана чтобы прикрыть отсутствие ТС, а не "дырки". Не вижу смысла называть его с большой буквы, кстати. Странные тут на форуме обыкновения...

Бестолковый вопрос. Любой сигнал интересен очень короткое время. Потому что подгон долго не может работать. 

 

Пример сигнала за 40$, 1.4М средств в подписке:

порнохомяк

 
Vladimir Baskakov:
Система Мартина придумана, чтобы прикрыть "дырки" ТС. Ее использование говорит об изначальном неверии автора. Банковский депозит не занимается такими играми, поэтому надежен
Вообще-то, если иметь приличный депозит и работать по мартишку с умом, то можно достичь впечатляющих результатов. В первой пятёрке рейтинга сигналов для MT4 есть счёт одной девушки, который живёт уже год и приносит в среднем 15-25% прибыли в месяц при максимальной просадке 40%. За год получилось 740% прибыли, стартовый депозит выведен уже дважды - 4000$, плюс доход от 30 подписчиков - более 700$ ежемесячно. При этом она не скрывает, что ТС опасна, и рекомендует при удвоении стартовой суммы вывести её и работать только с чистой прибылью.
 
Unicornis:

Пример сигнала за 40$, 1.4М средств в подписке:


За последние полгода упало уже несколько счетов с сотнями подписчиков и миллионами в управлении. Этот тоже упадёт: так как управляющий работает без стопов, в качестве стопа отработает весь депозит.
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