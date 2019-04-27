Мой подход. Ядро - Движок. - страница 89
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Продемонстрируй рабочий пример.
Чтобы через union можно было перевести ВСЕ типы (в том числе и string) в uint .
Иначе, это пустые слова.
Выехать на чужих знаниях? А потом раздувать щёки, говоря, что сам всё сделал?
А изучить самому и сделать не можется?
Вам всё разжевали, дали, показали.
Выделенное мною со стороны выглядит как - действительно сказал Николай - детский сад: "А слабо..., а мой папа твоему наваляет, а моя мама мамее твоей..."
Значит покажите свой пример. Как множество данных различных типов, в обход перевода в строку, превратить в uint через union чтобы сохранить в ресурсе?
Так толку тебе показывать, если для тебя это будут "просто слова", "усложнение архитектуры" и "скорость будет примерно одинаковая". Ты ведь заранее все решил. Ничего новому ты учится не хочешь, зато апломб с три короба.
Это спор.
Я предложил решение. Его все охаили, а свое не показали. Мол, "иди смотри код fxsaber, иди справку читай...".
Аууу. Ребята.)))
Это спор.
Я предложил решение. Его все охаили, а свое не показали. Мол, "иди смотри код fxsaber, иди справку читай...".
Аууу. Ребята.)))
Это не спор. Это разнос вашего интуитивного решения.
Не спорю, можно посадить дерево в горшке вверх-тормашками, выдумать систему его полива, систему накапливания дождевой воды и разбрызгивания её в перевёрнутый горшок, систему удержания земли в этом перевёрнутом горшке, систему освещения снизу-вверх, и утверждать, что такое интуитивное решение самое правильное и наиболее эффективное, а когда люди вам говорят - гляньте в окно, и не компостируйте всем мозг - там - за окном - есть живые примеры как лучше, вы, раскуривая трубку на атласных подушках, вещаете что-то из области "поднимите мне веки - не вижу, покажите, а то всё это пустые слова"... Простите, выглядит забавно.
Пойду за попкорном сгоняю
Главный вопрос остался без их ответа:
Как множество данных различных типов, в обход перевода в строку, превратить в uint через union, чтобы сохранить в ресурсе?
Уважаемые Оппоненты. Вы охаили мое решение, ссылаясь именно на использование UNION для перевода ВСЕХ данных в UINT.
ПРИМЕР НЕ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН. ПОКА ВСЕ ГОЛОСЛОВНО.
Следовательно, пока остается один вывод: Мое решение было охаено, по предубеждениям, которые присущи программистам.
Если решение будет продемонстрировано, значит, оно несомненно лучше. Я это сразу признаю.
Это спор.
Я предложил решение. Его все охаили, а свое не показали. Мол, "иди смотри код fxsaber, иди справку читай...".
Аууу. Ребята.)))
Петер, а я тебе уже не раз говорил - проблема твоего подхода в крайней узости целевой аудитории. У тебя даже не "нишевый" продукт, а просто "щелевой" - люди, которые неплохо разбираются в программировании, но предпочитающие торговать "руками".
Ты же погляди - тебе возражают в основном кодеры, которым твой подход даже вполне понятен, но очень неудобен. Потому они и хотят видеть "реальные достижения", "реальный продукт" - они не будут использовать твой подход, но им он интересен, как вариант, вот они и хотят оценить "а стоит ли овчинка выделки", стоят ли те неудобства, которые представляет твой подход той прибыли, которую он потенциально может дать.
А тебе нужны другие - реальные трейдеры, которые торгуют руками. При этом - неплохо разбирающиеся в программировании. Способные написать простого советника, но которым трудно разобраться в работе с графическими объектами. И пока я таких как-то не наблюдаю. Потому-то твои наработки не пользуются успехом, а постоянно подвергаются критике. Не та аудитория !Ты говорил, что-то вроде того, что "надо их воспитать" - но тогда тебе точно надо демонстрировать достижения в трейдинге - как минимум, демо-счет с постоянным ростом Эквити, который получается путем этой самой "ручной" торговли с применением визуальных объектов из твоей библиотеки.
На стороне советника меняются различные параметры. Их значения нужно передавать в движок.
Параметры ВСЕХ типов. И стринг тоже. Значений которые нужно передать - целые массивы.
Вопрос:
Петер, а я тебе уже не раз говорил - проблема твоего подхода в крайней узости целевой аудитории. У тебя даже не "нишевый" продукт, а просто "щелевой" - люди, которые неплохо разбираются в программировании, но предпочитающие торговать "руками".
Ты же погляди - тебе возражают в основном кодеры, которым твой подход даже вполне понятен, но очень неудобен. Потому они и хотят видеть "реальные достижения", "реальный продукт" - они не будут использовать твой подход, но им он интересен, как вариант, вот они и хотят оценить "а стоит ли овчинка выделки", стоят ли те неудобства, которые представляет твой подход той прибыли, которую он потенциально может дать.
А тебе нужны другие - реальные трейдеры, которые торгуют руками. При этом - неплохо разбирающиеся в программировании. Способные написать простого советника, но которым трудно разобраться в работе с графическими объектами. И пока я таких как-то не наблюдаю. Потому-то твои наработки не пользуются успехом, а постоянно подвергаются критике. Не та аудитория !
Его аудитория есть. Только на других сайтах. Видел один сайт, вернее мне его подсказал один из моих заказчиков - так там с щенячьим восторгом разбирали код одного из моих экспертов, который я писал на заказ, и заказчик (не тот, который мне подсказал адрес этого обсуждения) потом его там выложил с просьбой дописать бесплатно новые хотелки. Люди от стандартных подходов просто офигевали. Вот там - среди той школьной аудитории - Петр сможет почесать своё эго - там он богом будет.
Как множество данных различных типов, в обход перевода в строку, превратить в uint через union чтобы сохранить в ресурсе?
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Библиотеки: TradeTransactions
fxsaber, 2018.12.17 23:48
Можно обмениваться чем угодно через Ресурсы.
На стороне советника меняются различные параметры. Их значения нужно передавать в движок.
Параметры ВСЕХ типов. И стринг тоже. Значений которые нужно передать - целые массивы.
Вопрос:
Штатно для обмена данными между советниками, индикаторами, скриптами есть только и исключительно GlobalVariables и файлы
все приведённых 4 пункта это местные "хаки" от безрыбья. Все приведённые 4 пункта используют механизмы не предназначенные для обмена произвольными данными, а тем более массивами данных.
п1. 100% приводит к временному локированию интерфейсного потока (ога, объекты живут там и их "описания" тоже) и не работает в оптимизаторе. Описания объектов служат для human-readable описания объектов,
п2. не работает в тестере и оптимизаторе и служит для оповещения о событиях
п3. п4. ресурсы (даже по имени) предназначены для долговременного хранения а не "обмена побыстрому". Про работоспобность в тестере/оптимизаторе нчего не скажу :-) Использую ресурсы как read-only
говорить о быстродействии кривых решений не имеет смысла.
ps/ кстати можете использовать файлы, а точнее pipes