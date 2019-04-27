Мой подход. Ядро - Движок. - страница 141
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Пока человек сам не придет к тому что с ОПП удобней и проще работать. Все что ему будет говориться как от стенку горох. Нравиться городить огород вокруг ограды, пусть городит, главное чтоб к соседу не залез
Не придет, Константин ! В том-то и дело, что Петер помнит все особенности, все тонкости своей системы, не говоря уж об основных настройках !
И я вполне его понимаю. Даже завидую его неисчерпаемой памяти. Я вот то, что написано вчера - уже в тонкостях могу забыть. А уж то, что написано месяц назад - и вовсе у меня выветривается из головы - именно поэтому я пишу в коде много комментариев (не говоря о самодокументируемости кода), именно поэтому я всемерно стараюсь использовать инкапсуляцию и виртуализацию, чтобы в любом месте кода я бы имел доступ исключительно лишь к тем сущностям, которые в данном месте необходимы, а все остальное - было бы недоступно.
Но, если бы я все помнил... Вероятно, я бы тоже не считал, что "с ООП проще"...
Так что... на мой взгляд, Петеру надо не изучать ООП, а искать целевую аудиторию - как я понимаю, здесь пока хвастаться нечем...
документации нет, поэтому ссылки по памяти (где-то от глубин треда) :-)
1. у вас генерируется файл с функцией с множеством вложенных switch который диспетчеризует сообщения от элемнтов интерфейса до "pressed" "released". Пользователь туда вбивает реакцию на события.
Поменяли-поредактировали интерфейс, что теперь с этим файлом ?
2. Какой объём работы например должен проделать пользователь чтобы вышеприведённую панель разделить на два окна - в одном кнопки, во втором таблица (чтобы можно было например закрыть и не маячила на экране).
И например нексолько колонок поменять местами. Это просто типично - сделали макет, попользовались, поменяли внешний вид на поудобнее
1. Просто печатается новый файл. Копируются настройки из заполненного файла в новый. Определенная рутина с этим конечно будет, поэтому, лучше заранее продумывать GUI, а потом заполнять файл подключения.
2. C конструктором работать просто. И можно копировать целиком готовые куски KIB-кода. Даже учить до конца не обязательно. А вот с файлами после изменения GUI (если они уже были заполнены), придется повозится.
Не придет, Константин ! В том-то и дело, что Петер помнит все особенности, все тонкости своей системы, не говоря уж об основных настройках !
И я вполне его понимаю. Даже завидую его неисчерпаемой памяти. Я вот то, что написано вчера - уже в тонкостях могу забыть. А уж то, что написано месяц назад - и вовсе у меня выветривается из головы - именно поэтому я пишу в коде много комментариев (не говоря о самодокументируемости кода), именно поэтому я всемерно стараюсь использовать инкапсуляцию и виртуализацию, чтобы в любом месте кода я бы имел доступ исключительно лишь к тем сущностям, которые в данном месте необходимы, а все остальное - было бы недоступно.
Но, если бы я все помнил... Вероятно, я бы тоже не считал, что "с ООП проще"...
Так что... на мой взгляд, Петеру надо не изучать ООП, а искать целевую аудиторию - как я понимаю, здесь пока хвастаться нечем...
А если не ооп, то чем замените такое дело:Да и что бы гениальная память улетучилась, бывает достаточно переболеть каким-нибудь экзотическим гриппом.
В том-то и дело, что Петер помнит все особенности, все тонкости своей системы, не говоря уж об основных настройках !
И я вполне его понимаю. Даже завидую его неисчерпаемой памяти.
это иллюзия, что память хорошая, к сожалению, люди на 99.9% все устроены одинаково как и их память.
Память это формирование долговременных синаптических связей между нервными клетками - это ежедневное "накатывание дорожки" от одной клетки к другой, кстати и приобретенный опыт имеет аналогичные долговременные связи между клетками головного мозга.
Поэтому если топикстартер на протяжении нескольких лет крутит в голове свой код, он его прекрасно знает, но стоит ему на год заняться, к примеру, рыбалкой, то он будет безошибочно определять номер рыболовного крючка, грузила или на кого блесна, а вот через год на свой код он будет смотреть "как на новые ворота" ;)
Как пример, многие неплохо знали математику при обучении в ВУЗах, но сейчас спроси любого как найти производную к несложной функции, подозреваю, что процентов 90% не смогут найти производную, которую при обучении в ВУЗе даже троешники решали без проблем - синаптические связи ослабли, что то осталось, но их нужно опять восстанавливать, путем решения примеров в течении нескольких дней
ЗЫ: кстати, работа СМИ таки устроенна - ежедневное капанье по мозгам )))
А если не ооп, то чем замените такое дело:...
Пётр будет извращаться с двумерными массивами, задав ограничение своему джипу в двадцать одну строку.
Вот ссылки на видео по работе с конструктором. (для тех, кому интересно).
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1. Создание окон меню. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717782
2. Создание простых окон настроек https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717876
3. Работа с панелью задач https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717965
4. Создание копии окна настроек MetаEditor (часть 1) https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718072
5. Создание копии окна настроек MetаEditor (часть 2)https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718231
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Видео любительские, поэтому сделано непрофессионально. Сорри.
Однако, их более чем достаточно, чтобы понять как работать с конструктором GUI.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим ещё конкретно не долили...
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим ещё конкретно не долили...
Может и нормально налили, а вот с отвердителем переборщили. Ну как обычно, хотели как лучше, получилось как всегда
это иллюзия, что память хорошая, к сожалению, люди на 99.9% все устроены одинаково как и их память.
Память это формирование долговременных синаптических связей между нервными клетками - это ежедневное "накатывание дорожки" от одной клетки к другой, кстати и приобретенный опыт имеет аналогичные долговременные связи между клетками головного мозга.
Наслушался, начитался, блин, А.Маркова... (Кстати, рекомендую всем, кто интересуется эволюцией, биологией, антропологией). Синапсы... нейроны... дендритные шипики...
У Петера память устроена иначе ! Как клинописные глинянные таблички. Записано на века !
Есть чему завидовать !