Мой подход. Ядро - Движок. - страница 142
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Наслушался, начитался, блин, А.Маркова...
если это мне, увы, я не читал и не слушал Маркова, одно время занимался просмотром видео на ютуб на тему психологии, кажется каналы ТЭД Эдьюкэшн и паралельно в рекомендованных каналах были различные рекомендованные видео, вот там и увидел, но имхо, это правда - чтобы чему то научиться, нужно это делать постоянно, хоть головой, хоть руками, если "обучать руки", то все равно будут формироваться новые синаптические связи в головном мозге - опыт
другой вопрос насколько быстро и у кого (из обучаемых) качественнее будет формироваться опыт - тут да, это так называемое призвание или дар )))
Налажена связь через ресурсы.
Теперь можно создавать полноценные симуляторы для тестера!
(Нажмите чтобы посмотреть).
Налажена связь через ресурсы.
Теперь можно создавать полноценные симуляторы для тестера!
(Нажмите чтобы посмотреть).
Peter, в моем профиле есть ссылка на видео, где робот на МТ5 работает в режиме Советника (Advisor).
Вы можете сказать, какое преимущество дает то, что вы показываете на верху ?
...
Вы можете сказать, какое преимущество дает то, что вы показываете на верху ?
Полная передача данных советника из тестера в движок на другом графике. Все данные таблиц, прогресс-баров, полей ввода передаются туда-обратно. Возможна анимация и рисование графиков на основе данных из тестера.
Кнопками можно открывать/менять/закрывать ордера в тестере из движка на другом графике.
Нет ограничений на передачу данных туда-обратно и на полное взаимодействие с тестируемым советником.
Полная передача данных советника из тестера в движок на другом графике. Все данные таблиц, прогресс-баров, полей ввода передаются туда-обратно. Возможна анимация и рисование графиков на основе данных из тестера.
Кнопками можно открывать/менять/закрывать ордера в тестере из движка на другом графике.
Нет ограничений на передачу данных туда-обратно и на полное взаимодействие с тестируемым советником.
А при чем тут вообще другие графики. Вся работа идет с того графика на котором открыт эксперт. Главное чтоб инструмент был выбран в обзоре рынка. А работа с позициями/ордерами прекрасно проходит даже без открытия графиков инструмента.
Это классика мультивалютного эксперта.
А при чем тут вообще другие графики. Вся работа идет с того графика на котором открыт эксперт. Главное чтоб инструмент был выбран в обзоре рынка. А работа с позициями/ордерами прекрасно проходит даже без открытия графиков инструмента.
Речь о тестере. GUI на обычном графике, взаимодействует с советником в тестере. Также, можно расположить движок на одном графике, а советник на другом, и они будут взаимодействовать.
В теории, можно соединить несколько советников на разных графиках с одним движком. И у них будет общий GUI.
Речь о тестере. GUI на обычном графике, взаимодействует с советником в тестере. Также, можно расположить движок на одном графике, а советник на другом, и они будут взаимодействовать.
В теории, можно соединить несколько советников на разных графиках с одним движком. И у них будет общий GUI.
Очередной велосипед что-ли? Зачем лишние телодвижения. Если есть два эксперта (ваш так называемый GUI, в первую очередь эксперт/скрипт), есть магик. Все вполне достаточная связка для отслеживания/открытия/закрытия позиций.
А если не ооп, то чем замените такое дело:
это не ооп.
Очередной велосипед что-ли? Зачем лишние телодвижения. Если есть два эксперта (ваш так называемый GUI, в первую очередь эксперт/скрипт), есть магик. Все вполне достаточная связка для отслеживания/открытия/закрытия позиций.
У меня есть написан индикатор и к нему советник. Советник вешается на один малоиспользуемый график, например на евро/долл, а индикаторы уже на все остальные чарты. Вся торговля происходит с индикаторов, а советник только обрабатывает данные.
Преимущества: если на графике уже есть советник, то второй не поставить - нужно ещё одно окно, а индикаторов можно ставить несколько.
У меня есть написан индикатор и к нему советник. Советник вешается на один малоиспользуемый график, например на евро/долл, а индикаторы уже на все остальные чарты. Вся торговля происходит с индикаторов, а советник только обрабатывает данные.
Преимущества: если на графике уже есть советник, то второй не поставить - нужно ещё одно окно, а индикаторов можно ставить несколько.
Путаете маненько. На "все остальные чарты" можно вешать что угодно, главное - не более одного советника на чарт. А все индикаторы можете смело вешать на тот же график, где установили советник. Время сэкономите.