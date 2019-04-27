Мой подход. Ядро - Движок. - страница 142

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Georgiy Merts:

Наслушался, начитался, блин,  А.Маркова... 

если это мне, увы, я не читал и не слушал Маркова, одно время занимался просмотром видео на ютуб на тему психологии, кажется каналы ТЭД Эдьюкэшн и паралельно в рекомендованных каналах были различные рекомендованные видео, вот там и увидел, но имхо, это правда - чтобы чему то научиться, нужно это делать постоянно, хоть головой, хоть руками, если "обучать руки", то все равно будут формироваться новые синаптические связи в головном мозге - опыт

другой вопрос насколько быстро и у кого (из обучаемых) качественнее будет формироваться опыт - тут да, это так называемое призвание или дар ))) 

 

Налажена связь через ресурсы. 

Теперь можно создавать полноценные симуляторы для тестера!

(Нажмите чтобы посмотреть).

 
Реter Konow:

Налажена связь через ресурсы. 

Теперь можно создавать полноценные симуляторы для тестера!

(Нажмите чтобы посмотреть).

Peter, в моем профиле есть ссылка на видео, где робот на МТ5 работает в режиме Советника (Advisor).

Вы можете сказать, какое преимущество дает то, что вы показываете на верху ?

 
Petros Shatakhtsyan:

...

Вы можете сказать, какое преимущество дает то, что вы показываете на верху ?

Полная передача данных советника из тестера в движок на другом графике. Все данные таблиц, прогресс-баров, полей ввода передаются туда-обратно. Возможна анимация и рисование графиков на основе данных из тестера.

Кнопками можно открывать/менять/закрывать ордера в тестере из движка на другом графике.

Нет ограничений на передачу данных туда-обратно и на полное взаимодействие с тестируемым советником.

 
Реter Konow:

Полная передача данных советника из тестера в движок на другом графике. Все данные таблиц, прогресс-баров, полей ввода передаются туда-обратно. Возможна анимация и рисование графиков на основе данных из тестера.

Кнопками можно открывать/менять/закрывать ордера в тестере из движка на другом графике.

Нет ограничений на передачу данных туда-обратно и на полное взаимодействие с тестируемым советником.

А при чем тут вообще другие графики. Вся работа идет с того графика на котором открыт эксперт. Главное чтоб инструмент был выбран в обзоре рынка. А работа с позициями/ордерами прекрасно проходит даже без открытия графиков инструмента.
Это классика мультивалютного эксперта.

 
Konstantin Nikitin:

А при чем тут вообще другие графики. Вся работа идет с того графика на котором открыт эксперт. Главное чтоб инструмент был выбран в обзоре рынка. А работа с позициями/ордерами прекрасно проходит даже без открытия графиков инструмента.

Речь о тестере. GUI на обычном графике, взаимодействует с советником в тестере. Также, можно расположить движок на одном графике, а советник на другом, и они будут взаимодействовать.

В теории, можно соединить несколько советников на разных графиках с одним движком. И у них будет общий GUI.

 
Реter Konow:

Речь о тестере. GUI на обычном графике, взаимодействует с советником в тестере. Также, можно расположить движок на одном графике, а советник на другом, и они будут взаимодействовать.

В теории, можно соединить несколько советников на разных графиках с одним движком. И у них будет общий GUI.

Очередной велосипед что-ли? Зачем лишние телодвижения. Если есть два эксперта (ваш так называемый GUI, в первую очередь эксперт/скрипт), есть магик. Все вполне достаточная связка для отслеживания/открытия/закрытия позиций.

 
Dmitry Fedoseev:

А если не ооп, то чем замените такое дело:

это не ооп.

 
Konstantin Nikitin:

Очередной велосипед что-ли? Зачем лишние телодвижения. Если есть два эксперта (ваш так называемый GUI, в первую очередь эксперт/скрипт), есть магик. Все вполне достаточная связка для отслеживания/открытия/закрытия позиций.

У меня есть написан индикатор и к нему советник. Советник вешается на один малоиспользуемый график, например на евро/долл, а индикаторы уже на все остальные чарты. Вся торговля происходит с индикаторов, а советник только обрабатывает данные.

Преимущества: если на графике уже есть советник, то второй не поставить - нужно ещё одно окно, а индикаторов можно ставить несколько.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня есть написан индикатор и к нему советник. Советник вешается на один малоиспользуемый график, например на евро/долл, а индикаторы уже на все остальные чарты. Вся торговля происходит с индикаторов, а советник только обрабатывает данные.

Преимущества: если на графике уже есть советник, то второй не поставить - нужно ещё одно окно, а индикаторов можно ставить несколько.

Путаете маненько. На "все остальные чарты" можно вешать что угодно, главное - не более одного советника на чарт. А все индикаторы можете смело вешать на тот же график, где установили советник. Время сэкономите. 

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