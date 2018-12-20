Дописываем грааль вместе - страница 3

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На картинках выше суть Грааля с отложенными ордерами

2 сетки направлений вместо виртуальных депозитов (направления бай и селл надо аутентичные)

что мешает сделать для людей


По виртуальной сетке с углом все уже учтено сразу в геометрии 

но нам все время впаривают бай-селл сетки которые не работают по разделению направлений

 
179sanjНа картинках выше суть Грааля с отложенными ордерами

Мартин слегка далек от грааля :) 

Судя по ордерам на скрине, усредняясь через каждые 50 пипсов (5 пункта) сливать ты будешь каждый день по депозиту, примерно в Американскую сессию :) 

Но, раз уж сильно хочется торговать против тренда, то можно ... но надо изучить НОЧНЫХ скальперов из Топ 50 сигналов, они как раз на фунте между 8 и 12 часами ночи торгуют, прибыль меньше, но может не сразу сольешься.

В подтверждение слов, подключи библиотеку fxsaber вверху своего скрипта и увидишь в какой временной промежуток твой сов не сливает 
BestInterval
BestInterval
  • www.mql5.com
Рыночные закономерности зависят от интервалов внутри суток или недели. По этой причине разумно ограничивать торговлю ТС по времени. Например, есть скальперские ТС, хорошо торгующие кроссы на азиатско-американской торговой сессии. Или же практикуется выключение ТС в период высокой волатильности. Соответственно, встает задача, как найти наилучшее...
 

Вот незамысловатая скальперская стратегия без всяких там временных рамок за 4 месяца

Я прошу сделать сетку из двух независимых направлений с конфигурацией разгона каждого направления

или предоставить открытый код хотя бы одной из половин сеток разгона направления




 
тест так себе, ты в отчете цифры видишь? 
максимальная просадка в $75К о чем-то говорит?  
ты готов начать со стартовым капиталом в $80К? 

если уж нравятся сеточники, то есть же уже куча примеров в КБ https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&module=mql5_module_codebase 
например, первый попавшийся 
https://www.mql5.com/ru/code/10487 
или вот поновее 
https://www.mql5.com/ru/code/20117
или вот от известного любителя сеток, пример сразу для трех символов  
https://www.mql5.com/ru/code/12800
или для МТ5 
https://www.mql5.com/ru/code/17012 
https://www.mql5.com/ru/code/20781
Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
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...:
тест так себе, ты в отчете цифры видишь? 
максимальная просадка в $75К о чем-то говорит?  
ты готов начать со стартовым капиталом в $80К? 

если уж нравятся сеточники, то есть же уже куча примеров в КБ https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&module=mql5_module_codebase 
например, первый попавшийся 
https://www.mql5.com/ru/code/10487 
или вот поновее 
https://www.mql5.com/ru/code/20117
или вот от известного любителя сеток, пример сразу для трех символов  
https://www.mql5.com/ru/code/12800
или для МТ5 
https://www.mql5.com/ru/code/17012 
https://www.mql5.com/ru/code/20781

Насчет цифр-я незнаю даже такого брокера кому можно 1000$ доверить

Насчет сеток-мне в идеале нужен сов который будет запускать две совы и у каждой будет свой виртуальный депо и своя мм

так 2 разгонщика смогут эффективно работать друг с другом

один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз

вы способны написать такой советник на котором можно скрестить алгоритмы любых советников посредством виртуальных депозитов?



;

 

один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз


Да не будет такого. 

Ваша идея ничем не отличается тем  что бы мы накинули обычную сетку байстоп\селлстоп на одном счете.

Возьмите два терминала с разными счетами-

На первом накиньте сетку бай стоп.

На втором накиньте сетку селл стоп.

Приложите сюда отчет с "один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз".

И я помогу написать такую сетку)

Только я думаю такого отчета придется долго ждать)

 
ilvic:

Да не будет такого. 

Ваша идея ничем не отличается тем  что бы мы накинули обычную сетку байстоп\селлстоп на одном счете.

Возьмите два терминала с разными счетами-

На первом накиньте сетку бай стоп.

На втором накиньте сетку селл стоп.

Приложите сюда отчет с "один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз".

И я помогу написать такую сетку)

Только я думаю такого отчета придется долго ждать)


У меня есть самый простой вариант разгонщика такого плана

его недостаток в отсутствии ордеров каждого направления при убытке самого направления(усредняющих сделок)

и он ограничен циклок

но в нем есть разделение на виртуальные депозиты и закрытие как отдельного направления так и обеих если оба включились в работу

так же видно как должно происходить увеличение лота при разгоне(с рынка или сеткой через заданный шаг)

недостаток в том что он не поддеоживает этот алгоритм все время (бай и селл направления через расстояние в пунктах)

ну и как писал выше не открывает контртрендовые сделки

Надо бы начать с того что к закрытому направлению должен добавляться алгоритм недостающего направления

Все последующие версии после этой(мне их писали нераз) шли с ошибками и не представляют ценности

Исходник под картинкой

как видите 30 пунктов достаточно чтобы удвоить депозит или утроить(на этом советник отключается)

я знаю что подход верный и ненуждается в обсуждении

все что нужно это чтобы в работе были задействованы разнонаправленные разгонщики 



Файлы:
MEGALOT777.mq4  44 kb
 

Недостаток советника выше вопервых в том что он не открыл сделки селл с доливками

направление селл было закрыто по убытку и цикл небыл начат занова с тем же параметром 


В сетке же все это легко делается вместе с контртрендовыми сделками обеих направлений

классической сетке неудастсяэто сделать хотя бы потому что коэффициент увеличения неправильно расставит отложки двух разных направлений от нулевой





 

ЕСЛИ МЫ ДЕЛАЕМ СЕТКУ т

выше на картинке направление бай(вернее то что должно быть выше нулевой в направлении бай)

крупный(начальный лот) лот можно не учитывать а поставить при необходимости его с рынка

в остальном идеальная прогрессия бай (выше нулевой)перед вами(она соответствует определенному шагу сетки)

Ниже нулевой (противотрендовую прогрессию)я точно затрудняюсь сейчас сказать)

Предположительно будет выглядеть зеркально от нулевой(но лоты будут в 2 раза меньше от зеркальных)

И это только направление бай

НАПРАВЛЕНИЕ СЕЛЛ

идентично направлению бай 


Лоты направлений взаимоуничтожать как в математике не надо(хоть это и цифры)

Это как мама с папой-нельзя оставлять только отличия чтобы радился ты





 
1. на скрине с профитом показан идеальный участок - безоткатное движение в 300 пипсов, словить такой движ - удача, а не стратегия, чаще исход будет такой, что начнут открываться противоположные ордера на коррекциях в другую сторону, создавая лок (если лот фиксированный) или сливая депозит (если это мартин)
2. выложенные скрины показывают обычную сетку, обьяснение про виртуальные депозиты и как включаются ноги - неясное

3. учитывая вышесказанное, чтобы это было похоже на тех. задание, опиши возможные кейсы

####################################################

Например, вот обычная сетка профитная на трендах, без стопов и мартина, лот фиксированный 0.01, пункты - 4х знак:

1. идеальный вариант 
1.1. мы открываем Buy #1, лот 0.01
1.2. валюта Х проходит 10 пунктов вверх и мы открываем еще Buy #2, лот 0.01
1.3. валюта Х проходит еще 10 пунктов вверх и мы закрываемся с профитом 10п х 0.01 + 10п х 0.01 = $20 

2. плохой вариант, мы попали во флет или расширяющийся треугольник 
2.1. мы открываем Buy #1, лот 0.01
2.2. валюта Х проходит 10 пунктов вниз и мы открываем локирующий Sell #1, лот 0.01
2.3. валюта Х проходит 20 пунктов вверх и мы открываем новый Buy #2, лот 0.1
2.4. валюта Х проходит 20 пунктов вниз и мы открываем локирующий Sell #2, лот 0.01

2.5. имеем лок ... Buy - 0.02 и Sell + 0.02 ... профит = $0 - спред - своп ... как разрулить? 

####################################################

вот сетка по тренду СО стопами  

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page407#comment_8547851 

можно фиксированный лот в коде поменять на мартин, получится что-то такое  

https://www.mql5.com/ru/forum/283611/page3#comment_9039542

вечером буду за компьютером, скину еще пару вариантов против тренда с защитой 

https://www.google.com/search?q=атташе+лок

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