Дописываем грааль вместе - страница 3
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На картинках выше суть Грааля с отложенными ордерами
2 сетки направлений вместо виртуальных депозитов (направления бай и селл надо аутентичные)
что мешает сделать для людей
По виртуальной сетке с углом все уже учтено сразу в геометрии
но нам все время впаривают бай-селл сетки которые не работают по разделению направлений
Мартин слегка далек от грааля :)
Судя по ордерам на скрине, усредняясь через каждые 50 пипсов (5 пункта) сливать ты будешь каждый день по депозиту, примерно в Американскую сессию :)
Но, раз уж сильно хочется торговать против тренда, то можно ... но надо изучить НОЧНЫХ скальперов из Топ 50 сигналов, они как раз на фунте между 8 и 12 часами ночи торгуют, прибыль меньше, но может не сразу сольешься.
Вот незамысловатая скальперская стратегия без всяких там временных рамок за 4 месяца
Я прошу сделать сетку из двух независимых направлений с конфигурацией разгона каждого направления
или предоставить открытый код хотя бы одной из половин сеток разгона направления
Насчет цифр-я незнаю даже такого брокера кому можно 1000$ доверить
Насчет сеток-мне в идеале нужен сов который будет запускать две совы и у каждой будет свой виртуальный депо и своя мм
так 2 разгонщика смогут эффективно работать друг с другом
один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз
вы способны написать такой советник на котором можно скрестить алгоритмы любых советников посредством виртуальных депозитов?
;
один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз
Да не будет такого.
Ваша идея ничем не отличается тем что бы мы накинули обычную сетку байстоп\селлстоп на одном счете.
Возьмите два терминала с разными счетами-
На первом накиньте сетку бай стоп.
На втором накиньте сетку селл стоп.
Приложите сюда отчет с "один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз".
И я помогу написать такую сетку)
Только я думаю такого отчета придется долго ждать)
Да не будет такого.
Ваша идея ничем не отличается тем что бы мы накинули обычную сетку байстоп\селлстоп на одном счете.
Возьмите два терминала с разными счетами-
На первом накиньте сетку бай стоп.
На втором накиньте сетку селл стоп.
Приложите сюда отчет с "один сдует свой депо-второй увеличит в 100раз".
И я помогу написать такую сетку)
Только я думаю такого отчета придется долго ждать)
У меня есть самый простой вариант разгонщика такого плана
его недостаток в отсутствии ордеров каждого направления при убытке самого направления(усредняющих сделок)
и он ограничен циклок
но в нем есть разделение на виртуальные депозиты и закрытие как отдельного направления так и обеих если оба включились в работу
так же видно как должно происходить увеличение лота при разгоне(с рынка или сеткой через заданный шаг)
недостаток в том что он не поддеоживает этот алгоритм все время (бай и селл направления через расстояние в пунктах)
ну и как писал выше не открывает контртрендовые сделки
Надо бы начать с того что к закрытому направлению должен добавляться алгоритм недостающего направления
Все последующие версии после этой(мне их писали нераз) шли с ошибками и не представляют ценности
Исходник под картинкой
как видите 30 пунктов достаточно чтобы удвоить депозит или утроить(на этом советник отключается)
я знаю что подход верный и ненуждается в обсуждении
все что нужно это чтобы в работе были задействованы разнонаправленные разгонщики
Недостаток советника выше вопервых в том что он не открыл сделки селл с доливками
направление селл было закрыто по убытку и цикл небыл начат занова с тем же параметром
В сетке же все это легко делается вместе с контртрендовыми сделками обеих направлений
классической сетке неудастсяэто сделать хотя бы потому что коэффициент увеличения неправильно расставит отложки двух разных направлений от нулевой
ЕСЛИ МЫ ДЕЛАЕМ СЕТКУ т
выше на картинке направление бай(вернее то что должно быть выше нулевой в направлении бай)
крупный(начальный лот) лот можно не учитывать а поставить при необходимости его с рынка
в остальном идеальная прогрессия бай (выше нулевой)перед вами(она соответствует определенному шагу сетки)
Ниже нулевой (противотрендовую прогрессию)я точно затрудняюсь сейчас сказать)
Предположительно будет выглядеть зеркально от нулевой(но лоты будут в 2 раза меньше от зеркальных)
И это только направление бай
НАПРАВЛЕНИЕ СЕЛЛ
идентично направлению бай
Лоты направлений взаимоуничтожать как в математике не надо(хоть это и цифры)
Это как мама с папой-нельзя оставлять только отличия чтобы радился ты
3. учитывая вышесказанное, чтобы это было похоже на тех. задание, опиши возможные кейсы
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Например, вот обычная сетка профитная на трендах, без стопов и мартина, лот фиксированный 0.01, пункты - 4х знак:
2.5. имеем лок ... Buy - 0.02 и Sell + 0.02 ... профит = $0 - спред - своп ... как разрулить?
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вот сетка по тренду СО стопами
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page407#comment_8547851
можно фиксированный лот в коде поменять на мартин, получится что-то такое
https://www.mql5.com/ru/forum/283611/page3#comment_9039542
вечером буду за компьютером, скину еще пару вариантов против тренда с защитой
https://www.google.com/search?q=атташе+лок