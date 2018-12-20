Дописываем грааль вместе - страница 4
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3. учитывая вышесказанное, чтобы это было похоже на тех. задание, опиши возможные кейсы
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Например, вот обычная сетка профитная на трендах, без стопов и мартина, лот фиксированный 0.01, пункты - 4х знак:
2.5. имеем лок ... Buy - 0.02 и Sell + 0.02 ... профит = $0 - спред - своп ... как разрулить?
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вот сетка по тренду СО стопами
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page407#comment_8547851
можно фиксированный лот в коде поменять на мартин, получится что-то такое
https://www.mql5.com/ru/forum/283611/page3#comment_9039542
вечером буду за компьютером, скину еще пару вариантов против тренда с защитой
https://www.google.com/search?q=атташе+лок
(((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
С виртуальными депо проблема уже не один год
Зато с классическими сетками отказа нет нигде
Все это я уже давно прочитал и знаю все проблемы классических сеток)
Я бы даже начал с % закрытия ( какой вариант посоветуете?)
у меня есть простые сетки с любыми суперлокированиями и из профита и из убытка
с мартином и прибавлением и умножением лота и лока(а также виртуальными стопами и профитами и переносами в бу)
Внизу сова прибыльная(настройки дефолтные) можешь каждый день проверять хоть год в тестере
сливает 1 раз в месяц из за того что нет третьего виртуального депозита
на реале она не работает(не открывает сделки на сервере)
Если делаем сеточник(эффективный по 1000% в день) то делать надо направления(их можно будет двигать относительно друг друга)
вот пропорциональная лотность ордеров при шаге 50пунктов (5 знак)
бай стоп 15
бай стоп12
бай стоп10
бай стоп8
бай стоп6
0-----------------------------------центральные ордера учесть как с рынка(лот не ясен)
бай лимит6деленое на 2 =3
бай лимит8деленое на 2=4
бай лимит10деленое на 2=5
бай лимит12деленое на 2=6
байлимит15деленое на 2=7.5
+++++++++++++++++++++++
селлимит7.5
селлимит6
селлимит5
селлимит4
селлимит3
0----------------------------------------------центральный ордер селл с рынка (лот неясен)
селстоп6
селстоп8
селстоп10
селстоп12
селстоп15
можно ведь как то вместо 1000 одинаковых сеток написать такую
да хоть половинку?
Чье то имя будет вписано в Грааль-большего мне вам предложить нечего
Переписал на МТ5, скажи спасибо fxsaber за его библиотеки.
Чтобы запустить текущую версию советника, надо скачать эти библиотеки.
Поставил стартовый капитал $10К с дефолтными настройками, советник ровно месяц держится до слива, можешь поиграться :)
я бы даже сказал что сливает не через месяц а при первой просадке. ибо именно эти варианты просадок ( они обрывами эквити вниз) и нужно разруливать, но пока получается что разруливание сеток приводит к набору позиции в совокупный убыток. ну и закрывающийся профит мизерный относительно таких шпилек, вот прикольно былобы наоборот, шпильки вверх а профит как лось представить.
Упростил систему
Осталось добавить одно условие(мувинг с расширенными настройками плюс мтф)
Когда цена равна мувингу то советник торгует по своему алгоритму