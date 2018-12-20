Дописываем грааль вместе - страница 4

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...:
1. на скрине с профитом показан идеальный участок - безоткатное движение в 300 пипсов, словить такой движ - удача, а не стратегия, чаще исход будет такой, что начнут открываться противоположные ордера на коррекциях в другую сторону, создавая лок (если лот фиксированный) или сливая депозит (если это мартин)
2. выложенные скрины показывают обычную сетку, обьяснение про виртуальные депозиты и как включаются ноги - неясное

3. учитывая вышесказанное, чтобы это было похоже на тех. задание, опиши возможные кейсы

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Например, вот обычная сетка профитная на трендах, без стопов и мартина, лот фиксированный 0.01, пункты - 4х знак:

1. идеальный вариант 
1.1. мы открываем Buy #1, лот 0.01
1.2. валюта Х проходит 10 пунктов вверх и мы открываем еще Buy #2, лот 0.01
1.3. валюта Х проходит еще 10 пунктов вверх и мы закрываемся с профитом 10п х 0.01 + 10п х 0.01 = $20 

2. плохой вариант, мы попали во флет или расширяющийся треугольник 
2.1. мы открываем Buy #1, лот 0.01
2.2. валюта Х проходит 10 пунктов вниз и мы открываем локирующий Sell #1, лот 0.01
2.3. валюта Х проходит 20 пунктов вверх и мы открываем новый Buy #2, лот 0.1
2.4. валюта Х проходит 20 пунктов вниз и мы открываем локирующий Sell #2, лот 0.01

2.5. имеем лок ... Buy - 0.02 и Sell + 0.02 ... профит = $0 - спред - своп ... как разрулить? 

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вот сетка по тренду СО стопами  

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page407#comment_8547851 

можно фиксированный лот в коде поменять на мартин, получится что-то такое  

https://www.mql5.com/ru/forum/283611/page3#comment_9039542

вечером буду за компьютером, скину еще пару вариантов против тренда с защитой 

https://www.google.com/search?q=атташе+лок

(((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

С виртуальными депо проблема уже не один год

Зато с классическими сетками отказа нет нигде


Все это я уже давно прочитал и знаю все проблемы классических сеток)

Я бы даже начал с % закрытия ( какой вариант посоветуете?)

у меня есть простые сетки с любыми суперлокированиями и из профита и из убытка

с мартином и прибавлением и умножением лота и лока(а также виртуальными стопами и профитами и переносами в бу)

Внизу сова прибыльная(настройки дефолтные) можешь каждый день проверять хоть год в тестере

сливает 1 раз в месяц из за того что нет третьего виртуального депозита

на реале она не работает(не открывает сделки на сервере)

Если делаем сеточник(эффективный по 1000% в день) то делать надо направления(их можно будет двигать относительно друг друга)

вот пропорциональная лотность ордеров при шаге 50пунктов (5 знак)



бай стоп 15
бай стоп12
бай стоп10
бай стоп8
бай стоп6
0-----------------------------------центральные ордера учесть как с рынка(лот не ясен)
бай лимит6деленое на 2 =3
бай лимит8деленое на 2=4
бай лимит10деленое на 2=5
бай лимит12деленое на 2=6

байлимит15деленое на 2=7.5

+++++++++++++++++++++++

селлимит7.5
селлимит6
селлимит5
селлимит4
селлимит3
0----------------------------------------------центральный ордер селл с рынка (лот неясен)
селстоп6
селстоп8
селстоп10
селстоп12
селстоп15

можно ведь как то вместо 1000 одинаковых сеток написать такую

да хоть половинку?

Чье то имя будет вписано в Грааль-большего мне вам предложить нечего





Файлы:
MEGALOT777.mq4  44 kb
 

Переписал на МТ5, скажи спасибо fxsaber за его библиотеки. 

Чтобы запустить текущую версию советника, надо скачать эти библиотеки

Поставил стартовый капитал $10К с дефолтными настройками, советник ровно месяц держится до слива, можешь поиграться :)  

MT4Orders
MT4Orders
  • www.mql5.com
Данная библиотека позволяет работать с ордерами в MQL5 (MT5-hedge) точно так же, как в MQL4. Т.е. ордерная языковая система (ОЯС) становится идентичной MQL4. При этом сохраняется возможность параллельно использовать MQL5-ордерную систему. В частности, стандартная MQL5-библиотека будет продолжать полноценно работать. Выбор между ордерными...
Файлы:
MegaLot.mq5  44 kb
MegaLot.ex5  160 kb
 

я бы даже сказал что сливает не через месяц а при первой просадке. ибо именно эти варианты просадок ( они обрывами эквити вниз) и нужно разруливать, но пока получается что разруливание сеток приводит к набору позиции в совокупный убыток. ну и закрывающийся профит мизерный относительно таких шпилек, вот прикольно былобы наоборот, шпильки вверх а профит как лось представить.

 
А вы попробуйте вообще без настроек-вдруг заработает как надо
 

Упростил систему

Осталось добавить одно условие(мувинг с расширенными настройками плюс мтф)

Когда цена равна мувингу то советник торгует по своему алгоритму

Файлы:
Maspro7.mq4  18 kb
Screenshot_3.png  7 kb
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