Дописываем грааль вместе
Получил за месяц результат в тестере у своего советника с 1 000 до 30 000
Понял что слив происходит по простой причине-заканчиваются виртуальные депозиты
Решил дописать еще один депозит-пятый
при компиляции выскочила ошибка кода(думаю проблема в одной скобке в коде
Прошу помочь найти ошибку
void OnDeinit(const int reason if (ShowTable) { ObjectDelete(0, lbl + "1"); ObjectDelete(0, lbl + "2"); ObjectDelete(0, lbl + "3"); ObjectDelete(0, lbl + "4"); ObjectDelete(0, lbl + "5"); ObjectDelete(0, lbl + "6"); }
После reason нет закрывающей скобки. И нет открывающих фигурных скобок.
Привет!
Походу не хватает библиотеки.
Привет!
Походу не хватает библиотеки.
Не-мне его сначала на 2 депозита -потом на 4 депозита
библиотек небыло
6 виртуальных депозитов думаю хватит(это как риск на сделку )
Вообще 2 направлений бай и селл хватает(да тут все уже знают про этот тип Граалей-написать и выложить только стесняются)
А то работы нестанет по МТ4
После reason нет закрывающей скобки. И нет открывающих фигурных скобок.
Круглую скобку нашел куда
а с фигурными вообще мрак у меня
Круглую скобку нашел куда
а с фигурными вообще мрак у меня
Начните с азов Основы языка --->>> Функции
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Получил день результат в тестере у своего советника с 1 000 до 30 000
Понял что слив происходит по простой причине-заканчиваются виртуальные депозиты
Решил дописать еще один депозит-пятый
при компиляции выскочила ошибка кода(думаю проблема в одной скобке в коде
Прошу помочь найти ошибку