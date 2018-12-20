Дописываем грааль вместе

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Получил день результат в тестере у своего советника с 1 000 до 30 000

Понял что слив происходит по простой причине-заканчиваются виртуальные депозиты

Решил дописать еще один депозит-пятый

при компиляции выскочила ошибка кода(думаю проблема в одной скобке в коде

Прошу помочь найти ошибку

Файлы:
RS_BOOM.mq4  64 kb
Screenshot_30.png  60 kb
 
179sanj:

Получил за месяц результат в тестере у своего советника с 1 000 до 30 000

Понял что слив происходит по простой причине-заканчиваются виртуальные депозиты

Решил дописать еще один депозит-пятый

при компиляции выскочила ошибка кода(думаю проблема в одной скобке в коде

Прошу помочь найти ошибку

void OnDeinit(const int reason
if (ShowTable)
   {
      ObjectDelete(0, lbl + "1");
      ObjectDelete(0, lbl + "2");
      ObjectDelete(0, lbl + "3");
      ObjectDelete(0, lbl + "4");
      ObjectDelete(0, lbl + "5");
      ObjectDelete(0, lbl + "6");
   }

После reason нет закрывающей скобки. И нет открывающих фигурных скобок. 
 
Evgeniy Zhdan:

После reason нет закрывающей скобки. И нет открывающих фигурных скобок. 

Мде....  "граали" так не пишут ))))

 
Andrei Fandeev:

Мде....  "граали" так не пишут ))))

да бросьте !

Граали они все такие.. или скобки нет или знак перепутан :-)

иначе это не грааль а в лучшем случае какой-то середнячковый советник

 

Ребята!

Давайте не будем продолжать этот кошмар с Граалями!

 

Привет!

Походу не хватает библиотеки.

 
 
Evgeniy Zhdan:

После reason нет закрывающей скобки. И нет открывающих фигурных скобок. 

попробую

так то там в логике старта из убытка еще неоткрывает

ну да настройками обойду эту защиту от грааля

 
Alexander Ivanov:

Привет!

Походу не хватает библиотеки.

Не-мне его сначала на 2 депозита -потом на 4 депозита

библиотек небыло

6 виртуальных депозитов думаю хватит(это как риск на сделку )

Вообще 2 направлений бай и селл хватает(да тут все уже знают про этот тип Граалей-написать и выложить только стесняются)

А то работы нестанет по МТ4

 
Evgeniy Zhdan:

После reason нет закрывающей скобки. И нет открывающих фигурных скобок. 

Круглую скобку нашел куда

а с фигурными вообще мрак у меня

Файлы:
Screenshot_22.png  16 kb
 
179sanj:

Круглую скобку нашел куда

а с фигурными вообще мрак у меня

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