Дописываем грааль вместе - страница 2
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я пытался три раза
мнебы скобку поставить а уж там когда заработаю то надо будет сотню новых советников(идей то полно)
Надо было мне язык програмирования писать-тогда бы всем все ясно и понятно было
Опять мимо(морской бой какойто)
А если полиморфную сову писать так вообще капец
нафиг эти скобки нужны были когда строки есть
или столбиком пиши или наискосок вот и все дела
надо нааборот в програмисты брать самых тупых и ленивых-они лишнего не навертели бы
Опять мимо(морской бой какойто)
А если полиморфную сову писать так вообще капец
нафиг эти скобки нужны были когда строки есть
или столбиком пиши или наискосок вот и все дела
надо нааборот в програмисты брать самых тупых и ленивых-они лишнего не навертели бы
А ведь это действительно возможно грааль.
Ведь автор прав и слив действительно происходит потому что заканчиваются депозиты!
Ведь если даже взять среднестатестические шансы 50 на 50 выигрыша.
То - Слив 5-6 депозитов подряд - мы обязательно выиграем!
Грааль однозначно. И дописывать даже ничего не надо.
Ребята!
Давайте не будем продолжать этот кошмар с Граалями!
Но... грааль существует!
А ведь это действительно возможно грааль.
Ведь автор прав и слив действительно происходит потому что заканчиваются депозиты!
Ведь если даже взять среднестатестические шансы 50 на 50 выигрыша.
То - Слив 5-6 депозитов подряд - мы обязательно выиграем!
Грааль однозначно. И дописывать даже ничего не надо.
Да ты прав-если раньше для этого надо было 10 счетов -то сейчас одного достаточно
Недаждусь когда его без ошибок напишут уже 3 года
Сломан этот Грааль-неработает старт при убытке депозита одного направления
У другого нет закрывашки по профиту внутри каждого депо
Все плохо на самом деле сколько им не плати и не проси
Вот еще одна идея сетки-виртуальной с углом наклона-за нее столько денег сдерут что качества даже ждать непридется
Вот еще одна идея сетки-виртуальной с углом наклона-за нее столько денег сдерут что качества даже ждать непридется
Это получается как бы и котировки под углом идут?
Да. Неплохо.
Можно ведь тогда к этой сетке прикрутить сливное депо с углом наклона!
Но ждать точно долго придется и денег сдерут.
Но... грааль существует!
Безусловно. И мы все этих людей знаем.