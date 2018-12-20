Дописываем грааль вместе - страница 2

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Konstantin Nikitin:

Начните с азов Основы языка --->>> Функции

я пытался три раза 

мнебы скобку поставить а уж там когда заработаю то надо будет сотню новых советников(идей то полно)

Надо было мне язык програмирования писать-тогда бы всем все ясно и понятно было

 
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Опять мимо(морской бой какойто)

А если полиморфную сову писать так вообще капец 

нафиг эти скобки нужны были когда строки есть

или столбиком пиши или наискосок вот и все дела

надо нааборот в програмисты брать самых тупых и ленивых-они лишнего не навертели бы

 
179sanj:

Опять мимо(морской бой какойто)

А если полиморфную сову писать так вообще капец 

нафиг эти скобки нужны были когда строки есть

или столбиком пиши или наискосок вот и все дела

надо нааборот в програмисты брать самых тупых и ленивых-они лишнего не навертели бы

if (CountTrades(Magic4, TypeOrder4) > 0)
   {
      if (TypeOrder4 == OP_BUY && Ask >= DetectionPriceOrder(Magic4, TypeOrder4, -1, true) + Step4*Point)
      {
         RefillLot4 = LotsOptimized(Risk4 - CurrentRisk(CountLotsAllOrders(Magic4, TypeOrder4), Deposit4), Deposit4);
         ticket = OrderSend(Symbol(), TypeOrder4, RefillLot4, Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic4);
      }
      
      if (TypeOrder4 == OP_SELL && Bid <= DetectionPriceOrder(Magic4, TypeOrder4, -1, false, true) - Step4*Point)
      {
         RefillLot4 = LotsOptimized(Risk4 - CurrentRisk(CountLotsAllOrders(Magic4, TypeOrder4), Deposit4), Deposit4);
         ticket = OrderSend(Symbol(), TypeOrder4, RefillLot4, Bid, Slippage, 0, 0, "", Magic4);
      }
   }// здесь нет скобки
 

А ведь это действительно возможно грааль.

Ведь автор прав и слив действительно происходит потому что заканчиваются депозиты!

Ведь если даже взять среднестатестические шансы 50 на 50 выигрыша.

То - Слив 5-6 депозитов подряд - мы обязательно выиграем!

Грааль однозначно. И дописывать даже ничего не надо.


 
prostotrader:

Ребята!

Давайте не будем продолжать этот кошмар с Граалями!

Но... грааль существует! 

 
ilvic:

А ведь это действительно возможно грааль.

Ведь автор прав и слив действительно происходит потому что заканчиваются депозиты!

Ведь если даже взять среднестатестические шансы 50 на 50 выигрыша.

То - Слив 5-6 депозитов подряд - мы обязательно выиграем!

Грааль однозначно. И дописывать даже ничего не надо.


Да ты прав-если раньше для этого надо было 10 счетов -то сейчас одного достаточно

Недаждусь когда его без ошибок напишут уже 3 года

Сломан этот Грааль-неработает старт при убытке депозита одного направления

У другого нет закрывашки по профиту внутри каждого депо

Все плохо на самом деле сколько им не плати и не проси


Вот еще одна идея сетки-виртуальной с углом наклона-за нее столько денег сдерут что качества даже ждать непридется 

Файлы:
RS_BOOM.mq4  65 kb
RS_BOOOM.mq4  73 kb
Screenshot_4.png  1200 kb
 
179sanj:

Вот еще одна идея сетки-виртуальной с углом наклона-за нее столько денег сдерут что качества даже ждать непридется 

Это получается как бы и котировки под углом идут?

Да. Неплохо. 

Можно ведь тогда к этой сетке прикрутить сливное депо с углом наклона!

Но ждать точно долго придется и денег сдерут.


 
Ivan Butko:

Но... грааль существует! 

Безусловно. И мы все этих людей знаем.

 
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