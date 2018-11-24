По коэффициенту Шарпа - страница 2

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Sprut112:
Возможно, но когда у лучших сигналов 0,03 это не очень гуд

Это всего-лишь цифра, она ничего не гарантирует и не дает. Система может стабильно приносить профит на протяжении 20 лет с шарпом 0,03 и слиться завтра с шарпом больше 1. И еще зависит от того как его считать. Я когда считал по балансу у себя в роботах, коэффициент был больше 12. Тот же робот посчитанный по эквити будет иметь низкий коэффициент.

[Удален]  
Maxim Romanov:

Это всего-лишь цифра, она ничего не гарантирует и не дает. Система может стабильно приносить профит на протяжении 20 лет с шарпом 0,03 и слиться завтра с шарпом больше 1. И еще зависит от того как его считать. Я когда считал по балансу у себя в роботах, коэффициент был больше 12. Тот же робот посчитанный по эквити будет иметь низкий коэффициент.

Значит я рано обрадовался своим 4. (использую фхбук), тама более развернуто
 
Sprut112:
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет

Не так давно в ветке по машинному обучению, был спор по поводу коэффициента Шарпа. Тот коэффициент Шарпа что фигурирует в экономических отчетах и отчетах финансовых компаний, почти наверняка является годовым(annualized) на дневных ретурнах, в метатрейдере он так сказать "собственной выпечки", вычисленный по трейдам и не нормированный корнем от количества, будьте внимательны с ним.

 
Sprut112:
Значит я рано обрадовался своим 4. (использую фхбук), тама более развернуто

Методика подсчета коэффициента Шарпа у разных авторов  существенно отличается.

В частности, во многих источниках берется среднее не по отдельным сделкам, а по периодам. Кроме того, может браться среднее по сделкам, по дням, по неделям, месяцам, а потом - браться среднее значение этих величин.

4 - это что-то очень много, как правило, 2 - уже считается нечастым хорошим показателем. Подозреваю, что как раз дело в разной методике подсчета.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Методика подсчета коэффициента Шарпа у разных авторов  существенно отличается.

В частности, во многих источниках берется среднее не по отдельным сделкам, а по периодам. Кроме того, может браться среднее по сделкам, по дням, по неделям, месяцам, а потом - браться среднее значение этих величин.

4 - это что-то очень много, как правило, 2 - уже считается нечастым хорошим показателем. Подозреваю, что как раз дело в разной методике подсчета.

Наверное ищо маловато сделок мой робот сделал, думаю в этом причина
 
Грааль:

Не так давно в ветке по машинному обучению, был спор по поводу коэффициента Шарпа. Тот коэффициент Шарпа что фигурирует в экономических отчетах и отчетах финансовых компаний, почти наверняка является годовым(annualized) на дневных ретурнах, в метатрейдере он так сказать "собственной выпечки", вычисленный по трейдам и не нормированный корнем от количества, будьте внимательны с ним.

Да, если считать шарп в компаниях тоже по эквити) то он вообще к 0 будет стремиться.
 
Попробовал посчитать по отчёту но выдаёт ошибку 504. Кто нить может подсказать как её побороть???
 

Коэффициент Шарпа можно вот так посчитать:

Через Гугл можно все параметры уточнить

[Удален]  
https://www.mql5.com/ru/forum/192911 
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
  • 2017.05.19
  • www.mql5.com
полезен, использовать его нужно много и часто вреден, избавиться от него нужно как можно быстрее бессмыслица, часто вводящая в заблуждение...
 
Sprut112:
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет

На лучших может и нет, а на сигналах с почётным рейтингом из 2-й или 3-й тысячи вполне можно найти :) У меня при торговле роботами от 1 до 1,09.

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