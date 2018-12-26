Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 19

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Короче говоря, при таком раскладе, в конечном массиве может быть полный бардак, но котрольная сумма будет подтверждать правильность работы алгоритма. Ведь если в ячейках нули, это не изменит контрольную сумму. Может быть установлен неверный размер массива, внутри могут быть пробелы, а контрольная сумма будет той же.

Такая проверка не годится.

 
Реter Konow:

ArrayResize - Функция может быть применена только к динамическим массивам.

 
Aleksey Lebedev:

ArrayResize - Функция может быть применена только к динамическим массивам.

Нужен смайлик тролл фэйс
 
Nikolai Semko:

Николай, поставь мою функцию в тест, и ты увидишь, что я вышел на первое место, если тестировать по контрольной сумме.

int PeterArray(int &Arr[],int val) // вариант Peter Konow
  {
   int q = 0;
   for(int a1=0; a1<ArraySize(Arr); a1++)
     {
      if(Arr[a1]==val){Arr[a1] = 0;}
      q++;
     }
   return (q);
  }
2018.11.16 15:00:11.033 ArrayDeleteValue__6 (USDCAD,H1) вариант Peter:     Контрольная сумма = 496397962; элементов - 1000000; время выполнения = 1541 микросекунд
 
Пришёл слон в посудную лавку )))
Шухер!
 
Aleksei Beliakov:
Нужен смайлик тролл фэйс

Так ведь в браузеры добавили уже 💬

 
Nikolai Semko:
Пришёл слон в посудную лавку )))
Шухер!

Я программировать не умею. Не знаю про ArrayPrint(). Как маркетолог я вообще никакой. 

Только смеется всегда тот, кто смеется последний.

А вообще, все молодцы. Вот только проверить алгоритмы нужно еще как то...
 
Реter Konow:

Николай, поставь мою функцию в тест, и ты увидишь, что я вышел на первое место, если тестировать по контрольной сумме.

И вернемся к поставленной задаче в начале.

Vladimir Pastushak:

Есть массив содержащий набор данных по типу 1,2,3,6,9,5,6,3,25,6,8,7,4 нужно удалить например значения 3 и на выходе получить тот же массив без 3 и пустых мест...

Получаем, совершенно не годный вариант

 
Konstantin Nikitin:

И вернемся к поставленной задаче в начале.

Получаем, совершенно не годный вариант

Верно. Но откуда мы знаем, что предоставленные алгоритмы не оставляют пустых мест? Контрольная сумма этого не доказывает. Количество элементов тоже. Ведь функция считает элементы, которые были до изменения размера массива

 
Реter Konow:

Я программировать не умею. Не знаю про ArrayPrint(). Как маркетолог я вообще никакой. 

Только смеется всегда тот, кто смеется последний.

А вообще, все молодцы. Вот только проверить алгоритмы нужно еще как то...
Прости, Пётр, не удержался. ))
На самом деле я буду только рад, если ты всех уделаешь, в том числе и меня. Честно. 
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