Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Короче говоря, при таком раскладе, в конечном массиве может быть полный бардак, но котрольная сумма будет подтверждать правильность работы алгоритма. Ведь если в ячейках нули, это не изменит контрольную сумму. Может быть установлен неверный размер массива, внутри могут быть пробелы, а контрольная сумма будет той же.
Такая проверка не годится.
ArrayResize - Функция может быть применена только к динамическим массивам.
ArrayResize - Функция может быть применена только к динамическим массивам.
Николай, поставь мою функцию в тест, и ты увидишь, что я вышел на первое место, если тестировать по контрольной сумме.
Нужен смайлик тролл фэйс
Так ведь в браузеры добавили уже 💬
Пришёл слон в посудную лавку )))
Я программировать не умею. Не знаю про ArrayPrint(). Как маркетолог я вообще никакой.
Только смеется всегда тот, кто смеется последний.А вообще, все молодцы. Вот только проверить алгоритмы нужно еще как то...
Николай, поставь мою функцию в тест, и ты увидишь, что я вышел на первое место, если тестировать по контрольной сумме.
И вернемся к поставленной задаче в начале.
Есть массив содержащий набор данных по типу 1,2,3,6,9,5,6,3,25,6,8,7,4 нужно удалить например значения 3 и на выходе получить тот же массив без 3 и пустых мест...
Получаем, совершенно не годный вариант
И вернемся к поставленной задаче в начале.
Получаем, совершенно не годный вариант
Верно. Но откуда мы знаем, что предоставленные алгоритмы не оставляют пустых мест? Контрольная сумма этого не доказывает. Количество элементов тоже. Ведь функция считает элементы, которые были до изменения размера массива.
Я программировать не умею. Не знаю про ArrayPrint(). Как маркетолог я вообще никакой.
Только смеется всегда тот, кто смеется последний.А вообще, все молодцы. Вот только проверить алгоритмы нужно еще как то...