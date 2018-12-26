Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 24
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Вот лучшая версия, использующая двоичный поиск.
Я не говорю по-русски, я использую google translate.
Он ведь не русский, трудно поймет. El habla espanol.
Как нужно так и можно вызвать в конечном итоге.
Как нужно так и можно вызвать в конечном итоге.
копию value[] отсортировать при входе в функцию и
с двоичным поиском всё побыстрее будет, тут испанец прав.
копию value[] отсортировать при входе в функцию и
с двоичным поиском всё побыстрее будет, тут испанец прав.
Да не стал я голову забивать себе. По быстрому перекидал. Да и могут быть строковые массивы.P.S. Надоело это развлечение. Пора делами заняться
копию value[] отсортировать при входе в функцию и
с двоичным поиском всё побыстрее будет, тут испанец прав.
я бы использовал структуру данных HashSet для значений value.
Сложность будет: O(n) + O(m)
Для предлагаемого бинарного поиска, сложность будет: O(n log(m))
24 страницы - не понятно откуда темперамент и сколько можно перетирать примитивную задачу, взял скрипт с третьей страницы, т.к. дальше читать нет сил, добавил три строчки, инлайн без функций.
странно, но походу победил всех - "за пять минут и без никаких фокусов"(c) и пошел спать...)))
24 страницы - не понятно откуда темперамент и сколько можно перетирать примитивную задачу, взял скрипт с третьей страницы, т.к. дальше читать нет сил, добавил три строчки, инлайн без функций.
странно, но походу победил всех - "за пять минут и без никаких фокусов"(c) и пошел спать...)))
1. Вы взяли непонятно какой давности код, а это прямое неуважения к сообществу;
2. Внесли изменения в код, нагамнокодив где-то внутри, даже не вынося их в отдельную функцию;
3. Затем, по видимому, запустили код на тестирование производительности в DEBUG компиляции, так как и скорость исполнения и результаты не соответствуют RELEASE версии.
4. При этом ваш код содержит ошибки и вообще не решает задачу. (Так как arr[N--] может содержать значение Value, которое не было ни отфильтровано, ни удалено).
Зато пафосом от такого "победителя"...
Ок. Пока работы нет безумный тест продолжается. Добавил новый тест по вектору и заодно включил @Ivan Negreshniy вариант., смотрите, разбирайте свои ошибки, алгоритм у вас не рабочий.
Получилось такое
Небольшая оптимизация
P.S. исправил ошибки и заменил файл