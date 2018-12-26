Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 25
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я бы использовал структуру данных HashSet для значений value.
Сложность будет: O(n) + O(m)
Для предлагаемого бинарного поиска, сложность будет: O(n log(m))
Какую библиотеку вы используете для хэш-наборов? Те, что я видел для MQL, медленнее, чем двоичный поиск ...
Небольшие изменения.
P.S. слегка поправил
Проект открытый ArrayDeleteValue.
Развлекаемся дальше
P.S. Разнесены все функции по файлам. Проще править каждому свое
Хочу всех искренне поблагодарить от всего своего сердца, за 10 лет я не видел более продуктивной ветки на этом форуме!
Огромное спасибо всем, за Ваше внимание, за конкретные примеры, за конструктивное общение!
На мой взгляд эта ветка может стать примером тому, как нужно общаться и помогать друг другу!
Еще раз большое спасибо!
👍👍👍👍👍👍👍👍
Не хотелось никого обижать и я удалил пост где отвечал на наезды по поводу моего алгоритма, но подумал, что для программистов все таки надо прояснить, почему у него не та контрольная сумма и в чем его отличие от других - просто он сохраняет не только порядок следования элементов в массиве но их позиции, разумеется, за исключением удаленных.
Короче, кто писал код поймет, полезно это или ошибка, а проффесора не обижайтесь, но сайт то, не для вас...:)
Не хотелось никого обижать и я удалил пост где отвечал на наезды по поводу моего алгоритма, но подумал, что для программистов все таки надо прояснить, почему у него не та контрольная сумма и в чем его отличие от других - просто он сохраняет не только порядок следования элементов в массиве но их позиции, разумеется, за исключением удаленных.
Короче, кто писал код поймет, полезно это или ошибка, а проффесора не обижайтесь, но сайт то, не для вас...:)
я где-то выше намекал, что нет смысла вообще в контрольной сумме. Есть входящие данные, есть эталонный результат.
Надо итоги проходов сравнивать с имеющимся, заведомо верным эталоном. Что КС считать O(n) что сравнить два массива O(n), выигрыш только в скорейшем получении примерного результата . Экспериментатор чуть раньше(на пару-тройку секунд/минут)
отсеивает точно неверные результаты.
Проект открытый ArrayDeleteValue.
Развлекаемся дальше
P.S. Разнесены все функции по файлам. Проще править каждому свое
на разных машинах разный результат,отличающийся почти в двое, поэтому даже не ясно есть ли вообще смысл в этом
Короче, кто писал код поймет, полезно это или ошибка, а проффесора не обижайтесь, но сайт то, не для вас...:)
вы не правы , но наверное чтоб это понять нужно читать ветку перед тем как в неё заходить" с ноги "
...
Ага, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
на разных машинах разный результат,отличающийся почти в двое, поэтому даже не ясно есть ли вообще смысл в этом
вы не правы , но наверное чтоб это понять нужно читать ветку перед тем как в неё заходить" с ноги "
если по правильному надо сравнить два алгоритма об одном и том-же, ТО
- строятся графики . Если при изменении условий (объёма массива например) алг. А нарисованный зелёным явно обыгрывает Б нанесённый синим, можно сделать вывод что алг.А "быстрее".
- тут-же заметите что скорость зависит не только от объёма исходного массива, но и от кол-ва удаляемых элементов и даже их расположения.
- то есть графики получаются как минимум двух-мерными (это поверхности) и надо ещё смотреть краевые случае
как-бы так :-)