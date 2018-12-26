Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
оптимизатор непричём - сравнений меньше в 2 раза..
Просто мини рефакторинг ("Потому что нельзя быть на свете красивой такой..."):
Результат:
Просто мини рефакторинг ("Потому что нельзя быть на свете красивой такой..."):
Чуть выше вопрошал - попробуйте исходный массив поставить как серию. ArraySetAsSeries(..,true);
довольно актуальный вопрос - глянуть какие приёмы не работают с сериями вообще, а какие нежданно тормозят
фик с ней с фильтрацией массива, вопрос про серии практичнее
Просто мини рефакторинг ("Потому что нельзя быть на свете красивой такой..."):
Спасибо, Сергей, за полезный качественный урок. :)
Перенёс @Maxim Kuznetsov в отдельную категорию, всё таки разные функции
Закоментил тесты содержащие ошибки (Semko и Pavlov) .
Добавил свой вариант
P.S. Да и шаблоны нужно убрать, это тоже потенциальная ошибка при сравнении double
Перенёс @Maxim Kuznetsov в отдельную категорию, всё таки разные функции
Закоментил тесты содержащие ошибки (Semko и Pavlov) .
Добавил свой вариант
P.S. Да и шаблоны нужно убрать, это тоже потенциальная ошибка при сравнении double
Сделал два последних элемента массива равными Value. У Semko не наблюдается ошибок. Покажите, в каком случае у него ошибки. А то так не честно лидера выкидывать ,не спортивно.
Что за ошибки с double, которые их-за нормализации? Так если работать с массивом double, надо самостоятельно побеспокоиться, что бы складывать в массив нормализованные данные.
Сделал два последних элемента массива равными Value. У Semko не наблюдается ошибок. Покажите, в каком случае у него ошибки. А то так не честно лидера выкидывать ,не спортивно.
Что за ошибки с double, которые их-за нормализации? Так если работать с массивом double, надо самостоятельно побеспокоиться, что бы складывать в массив нормализованные данные.
Я же прокоментировал в коде, вы наверное не заметили. Ошибка если последний элемент массива попадает под условие удаление, тоест равен Value
Я же не созла выкинул из кода :), просто чтоб ни кто не скопипастил с ошибкой. Я думаю Николай поправит свой код и сам себя вернёт :)
А на счёт шаблонов: будет ошибка при передачи double, так как в функции неверное сравнение вещественных чисел, вернее она просто для этого не предназначена,поэтому прежде чем ставит шаблон, нужно было убедится что функция коректно отработает с любыми типами.
Я же прокоментировал в коде, вы наверное не заметили. Ошибка если последний элемент массива попадает под условие удаление, тоест равен Value
Я же не созла выкинул из кода :), просто чтоб ни кто не скопипастил с ошибкой. Я думаю Николай поправит свой код и сам себя вернёт :)
А на счёт шаблонов: будет ошибка при передачи double, так как в функции неверное сравнение вещественных чисел, вернее она просто для этого не предназначена,поэтому прежде чем ставит шаблон, нужно было убедится что функция коректно отработает с любыми типами.
А что нужно было заметить? Вот это: "Повреждение массива если один или несколько последних элементов попадают под условие"? Про это и писал выше, что не сработало. Как по вашему скриншоту сейчас видно, дело не в этом. Вроде как при малом количестве данных случается ошибка.
Какая ошибка при double будет? С чего вдруг? Какие данные находятся в массиве так и сработает. Если надо, что бы правильно работало, перед помещением в массив, надо выполнять нормализацию. Но только не в саму функцию вставлять нормализацию. Функция прекрасно под шаблон идет и прекрасно будет с double работать, если правильно ей пользоваться.
То что все вдруг стали озабочены проблемой double - это очень хорошо, только с головой надо к делу подходить.
А что нужно было заметить? Вот это: "Повреждение массива если один или несколько последних элементов попадают под условие"? Про это и писал выше, что не сработало. Как по вашему скриншоту сейчас видно, дело не в этом. Вроде как при малом количестве данных случается ошибка.
Какая ошибка при double будет? С чего вдруг? Какие данные находятся в массиве так и сработает. Если надо, что бы правильно работало, перед помещением в массив, надо выполнять нормализацию. Но только не в саму функцию вставлять нормализацию. Функция прекрасно под шаблон идет и прекрасно будет с doubkle работать, если правильно ей пользоваться.
То что все вдруг стали озабочены проблемой double - это очень хорошо, только с головой надо к делу подходить.
У нас с вами разные взгляды как должна работать функция.функция она и в Африке функция и должна работать без всякой подготовки данных ,всё должно работать внутри.Человек который её скопипастит ни чего не знает про подготовку данных , да и не должен знать.
P.S. Да собственно ни кто и не озабочен, мне как-то фиолетово. Я просто написал, что темплейты тут как собаке 5-я нога и возможная потенциальная ошибка
У нас с вами разные взгляды как должна работать функция.функция она и в Африке функция и должна работать без всякой подготовки данных ,всё должно работать внутри.Человек который её скопипастит ни чего не знает про подготовку данных , да и не должен знать.
Это детский сад.