Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 17
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Не надо над людьми издеваться
Даже и не начинал ;-)
я даже промолчал про "контрольную сумму" при наличии эталона
можно-же вспомнить про асимптоматику, по которой в конечном итоге и оценивается скорость.
И что она зависит от объёма исходных данных, кол-ва удаляемых элементов и их расположения/распределения (которые в реальности НИКОГДА не равномерны).
и что можно/нужно строить графики.
целевая задача конечно не стоит таких усилий, но как-то надо соблюдать методики
я могу продолжить ещё на пару-тройку страниц :-)
Добавил вариант с ротацией,паузами и разогревом(первый проход не учитывается)
Добавил вариант с ротацией,паузами и разогревом(первый проход не учитывается)
Странно что многие примеры не могут правильно работать со структурами... Может конечно я чего то не понимаю...
Странно что многие примеры не могут правильно работать со структурами... Может конечно я чего то не понимаю...
Избавляйтесь от структур в пользу классов. В MQL с ними легче работать.
Странно что многие примеры не могут правильно работать со структурами... Может конечно я чего то не понимаю...
В смысле? Не понял о чём вы. Какие примеры работают не правильно.? всё ж работает
Странно что многие примеры не могут правильно работать со структурами... Может конечно я чего то не понимаю...
Функции неизвестно по какому полю структуры надо сравнивать.
Функции неизвестно по какому полю структуры надо сравнивать.
В функции идет сравнение по полям. Результат почему то удаление в массиве последнего элемента.
Изучай код.
Проверил свой код. Ты все правильно сделал.
Вот только не понял, почему у меня эта строчка занимает львиную долю времени:
Без этой строчки, код исполняется за 2 микросекунды. Но, без нее нельзя.
Решение пусть и не самое быстрое, но пожалуй самое сжатое.
ЗЫ. Все таки одну ошибку при написании функции по моему решению ты допустил:
У меня стоит не
ArrayResize(Arr,q);
а
Но, все равно спасибо.
В функции идет сравнение по полям. Результат почему то удаление в массиве последнего элемента.
При присвоении одного элемента другому, то есть при использовании знака "="?
Замечал такое, над самому делать свое копирование. Ни на что надеяться нельзя.