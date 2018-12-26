Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 26

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Stanislav Dray:

на разных машинах разный результат,отличающийся почти в двое, поэтому даже не ясно есть ли вообще смысл в этом

Даже не на разных машинах, а сразу запускается несколько раз скрипт. И будут разные результаты. С фильтрующим вектором это как-то не влияет, а на остальных заметны скачки.

 
Konstantin Nikitin:

Даже не на разных машинах, а сразу запускается несколько раз скрипт. И будут разные результаты. С фильтрующим вектором это как-то не влияет, а на остальных заметны скачки.

ну у меня наоборот. С фильтрирующим вектором кардинально отличается от ваших. Думаю нужно добавить цикл проходов с меняющимеся входными данными и выбирать среднее, так будет более-менее правильно.

 

В MT4 протестировал

MT5

В проекте оба файла лежат

P.S. Кто хочет из своих функций библиотеки пишите сами. Директория в проекте под них есть.

[Удален]  
Подскажите,как "рэсайзнуть" второе измерение массива...-спасибо!
 
Nikolay Gaylis:
Подскажите,как "рэсайзнуть" второе измерение массива...-спасибо!

Array[][5]

 
Nikolay Gaylis:
Подскажите,как "рэсайзнуть" второе измерение массива...-спасибо!

Пользуйтесь структурами в таких случаях. Удобнее работать.

struct SMySruct
{
     int ticket[];
     double price[];
     string symbol[];
} MySruct[];

void OnStart()
{
     if( ArrayResize(MySruct, 10)==10)
     {
          for(int i=0; i<ArraySize(MySruct); i++)
          {
               ArrayResize(MySruct[i].ticket, 5);
               ArrayResize(MySruct[i].price, 5);
               ArrayResize(MySruct[i].symbol, 5);
          }
     }
}
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Array[][5]

переменной)

 
Nikolay Gaylis:

переменной)

Делай с запасом, проблем не будет.

 
Konstantin Nikitin:

В MT4 протестировал

MT5

В проекте оба файла лежат

P.S. Кто хочет из своих функций библиотеки пишите сами. Директория в проекте под них есть.

ну тогда не плохо-бы права на запись получить

 
Stanislav Dray:

ну тогда не плохо-бы права на запись получить

Пробежал по теме вставил многих. Кого забыл напишите.

P.S. А вообще не порядок однако. Это к разработчикам. Может нужна галка для публичных "Разрешить всем чтение/запись"
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