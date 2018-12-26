Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 26
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на разных машинах разный результат,отличающийся почти в двое, поэтому даже не ясно есть ли вообще смысл в этом
Даже не на разных машинах, а сразу запускается несколько раз скрипт. И будут разные результаты. С фильтрующим вектором это как-то не влияет, а на остальных заметны скачки.
Даже не на разных машинах, а сразу запускается несколько раз скрипт. И будут разные результаты. С фильтрующим вектором это как-то не влияет, а на остальных заметны скачки.
ну у меня наоборот. С фильтрирующим вектором кардинально отличается от ваших. Думаю нужно добавить цикл проходов с меняющимеся входными данными и выбирать среднее, так будет более-менее правильно.
В MT4 протестировал
MT5
В проекте оба файла лежат
P.S. Кто хочет из своих функций библиотеки пишите сами. Директория в проекте под них есть.
Подскажите,как "рэсайзнуть" второе измерение массива...-спасибо!
Array[][5]
Подскажите,как "рэсайзнуть" второе измерение массива...-спасибо!
Пользуйтесь структурами в таких случаях. Удобнее работать.
Array[][5]
переменной)
переменной)
Делай с запасом, проблем не будет.
В MT4 протестировал
MT5
В проекте оба файла лежат
P.S. Кто хочет из своих функций библиотеки пишите сами. Директория в проекте под них есть.
ну тогда не плохо-бы права на запись получить
ну тогда не плохо-бы права на запись получить
Пробежал по теме вставил многих. Кого забыл напишите.P.S. А вообще не порядок однако. Это к разработчикам. Может нужна галка для публичных "Разрешить всем чтение/запись"