ePayments - все? - страница 46

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Кажется заработало. Сегодня вывел оттуда деньги, которые валялись там два года. Пришли мгновенно к Тинькову. Хотя косяки какие - то остались. Зашел в аккаунт, тут же мне вывесили сообщение - Срок ваших документов истек, нужно проходить повторную валидацию. Я пошел проходить - "сервис временно недоступен". Написал  письмо, так они ответили, что все в порядке, а на сообщения "не обращайте внимания".
 

Я до сих пор не могу снять деньги со своего счета, а вы, ребята?

 
Я вывел без проблем
 
всё, конторе конец, похоже.
 
Andrey Dik #:
всё, конторе конец, похоже.

Да. Это уже официально: https://www.epayments.com/updates.html


ePayments | Business update
ePayments | Business update
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Анатолий Кажарский #:

Да. Это уже официально:  https://www.epayments.com/updates.html


Но отдать должное. Средства все же позволили вывести. Респект.

 
Очень жаль. Раньше это был хороший сервис.
 
Хорошо, что я в свое время не поддался рекламе и не связался с этой конторой.. 
 

Ни в одном кошельке нельзя деньги хранить, а использовать только для трансфера. Тогда всё будет хорошо. У меня их было очень много, включая с банковскими картами (так пачка их и лежит).

У меня в одном только остался 1 евро, потому что я потерял 2FA, а с суппортом не стал заморачиваться ради мелочи.

 
Nikolay Ivanov #:
Хорошо, что я в свое время не поддался рекламе и не связался с этой конторой.. 

зря, было очень удобно. особенно принимать/выводить крипту, конвертировать в фиат.

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