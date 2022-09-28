ePayments - все? - страница 46
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Я до сих пор не могу снять деньги со своего счета, а вы, ребята?
всё, конторе конец, похоже.
Да. Это уже официально: https://www.epayments.com/updates.html
Да. Это уже официально: https://www.epayments.com/updates.html
Но отдать должное. Средства все же позволили вывести. Респект.
Ни в одном кошельке нельзя деньги хранить, а использовать только для трансфера. Тогда всё будет хорошо. У меня их было очень много, включая с банковскими картами (так пачка их и лежит).
У меня в одном только остался 1 евро, потому что я потерял 2FA, а с суппортом не стал заморачиваться ради мелочи.
Хорошо, что я в свое время не поддался рекламе и не связался с этой конторой..
зря, было очень удобно. особенно принимать/выводить крипту, конвертировать в фиат.