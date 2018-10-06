Рекорд на Маркете - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Считаю необходимым создать ситстему более глубокой оценки продуктов, выпускаемых из под "станков" местных специалистов.
Выроботать градиенты качества, как профитности в первую очередь!
Учитывать обязательно разнообразие функционала созданных по ТЗ продуктов, скорость выполнения работы, а так же нестандартность решений.
Уникальность выполненной работы среди всей массы выпущенных советников/индикаторов итд..
Единичные заказы, выполненные одним исполнителем, наряду с невыполнением этого же заказа у других специалистов - заносить в отдельный чек-лист, засчитывающий некие баллы, или что-то наподобие того, пот тегом - "аналогов нет, работа уникальна".
Это интересные предложения, но к сожалению бесполезные.
2. Если предлагать утилиты реализующие пользовательскую автоматику (и торгующих вместо советников), то оценка качества будет естественной и логичной, поскольку концепция утилит ясна всем.
Рынок и дальше будет перечеркивать попытки заработать, но дискредитироваться будут уже не целые программы, а только пользовательские настройки и конкретные стратегии, которых может быть бесконечно много. При убытках, пользователи будут критиковать свою торговлю, а не разработчика.
Считаю необходимым создать ситстему более глубокой оценки продуктов, выпускаемых из под "станков" местных специалистов.
Выроботать градиенты качества, как профитности в первую очередь!
...
Убрать "профитность" как критерий оценки программ и все сразу станет на свои места.
Программы можно оценивать как угодно, но только НЕ по профитности. Потому что по профитности, рано или поздно, их местом оказывается мусорный бак.
По профитности нужно оценивать только конкретные стратегии и настройки. Не целые программы.
А советники всегда оценивали и будут оценивать только по профитности. Поэтому, это тупик всей категории продуктов "советники".
Считаю необходимым создать ситстему более глубокой оценки продуктов, выпускаемых из под "станков" местных специалистов.
Забанен за размещение во Фрилансе заказа на декомпиляцию. Правила и предупреждения не читает, но советы дает.
А если добавить в критерии поиска продуктов на маркете пункт: "Имеет онлайн мониторинг счета", то сколько удобств мы получим.
От автора же, чтобы требовалось создать сигнал, в названии которого присутствует имя транслируемого продукта и поставить галочку, как здесь
И уже на этапе поиска эксперта, пользователь сразу отсеет множество продуктов не имеющих мониторинг реального счета, что сократит время на поиски.
Убрать "профитность" как критерий оценки программ и все сразу станет на свои места.
Программы можно оценивать как угодно, но только НЕ по профитности. Потому что по профитности, рано или поздно, их местом оказывается мусорный бак.
По профитности нужно оценивать только конкретные стратегии и настройки. Не целые программы.
А советники всегда оценивали и будут оценивать только по профитности. Поэтому, это тупик всей категории продуктов "советники".
Сколько программ вы написали, что сделан такой вывод? Или бабки в трамвае говорили?
"Имеет онлайн мониторинг счета", то сколько удобств мы получим.
да нисколько. имеет смысл мониторинг советника на реале другим доверенным лицом, например метаквотами. но такого не будет.
То есть вас устраивает перебор всех экспертов что есть? Вы готовы тратить время на просмотр, красивых тестерных картинок, к которым даже демо сигнал не умудряются подцепить?
Сколько программ вы написали, что сделан такой вывод? Или бабки в трамвае говорили?
Вы постоянно оптимизируете параметры. Верно? - Это значит, что со временем их значения перестают соответствовать динамике Рынка.
Вы постоянно придумываете новые стратегии. Верно? - Это значит, стратегии тоже перестают соответствовать динамике Рынка.
Если Советник содержит одну стратегию и узкий диапазон настроек, он неизбежно быстро перестанет соответствовать динамике Рынка и будет сливать.
Если Советник содержит одну стратегию, то его быстро спишут со счетов.
Если Маркет бесконечно пополняется Советниками, каждый из которых имеет 1 стратегию и мало настроек, то их постоянно будут списывать со счетов покупатели и ... разочаровываться.
Со временем, разочарование будет накапливаться и вести к потере интереса публики. Значит, будет уменьшаться доход разработчиков. Ниша будет сужаться.
Если каждый Советник будет содержать в себе гибкие настройки для набора разнообразных стратегий, то задача по настройке автоматики будет ложиться на покупателя. Советников не будут быстро списывать со счетов.
Только эти Советники будут уже иметь другую концепцию и станут похожи на утилиты.
Вы постоянно оптимизируете параметры. Верно? - Это значит, что со временем их значения перестают соответствовать динамике Рынка.
Вы постоянно придумываете новые стратегии. Верно? - Это значит, стратегии тоже перестают соответствовать динамике Рынка.
Если Советник содержит одну стратегию и узкий диапазон настроек, он неизбежно быстро перестанет соответствовать динамике Рынка и будет сливать.
Если Советник содержит одну стратегию, то его быстро спишут со счетов.
Если Маркет бесконечно пополняется Советниками, каждый из которых имеет 1 стратегию и мало настроек, то их постоянно будут списывать со счетов покупатели и ... разочаровываться.
Со временем, разочарование будет накапливаться и вести к потере интереса публики. Значит, будет уменьшаться доход разработчиков. Ниша будет сужаться.
Если каждый Советник будет содержать в себе гибкие настройки для набора разнообразных стратегий, то задача по настройке автоматики будет ложиться на покупателя. Советников не будут быстро списывать со счетов.
Только эти Советники будут уже иметь другую концепцию и станут похожи на утилиты.
Пётр, всё просто: делайте утилиты и публикуйте их в маркет. Всё. Остальное - популизм.
То есть вас устраивает перебор всех экспертов что есть? Вы готовы тратить время на просмотр, красивых тестерных картинок, к которым даже демо сигнал не умудряются подцепить?
я в маркете если буду покупать, то исключительно утилиты, библиотеки и датафиды.
сигнал от автора советника на котором типа он бежит не показывает ничего. т.е. вообще ничего. это обсуждалось не раз.
хотя ладно, показывает что советник дно если сигнал слит и автор его не удалил из профиля ))