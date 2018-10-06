Рекорд на Маркете - страница 26
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Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.
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Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.
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Вадим, порадовали!
Автор - испанец. Почти коренной ))).
Вообще конечно, это реально жесть!
С этим конечно что-то надо делать.
Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.
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Судя по транскрипции-белорус.
Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.
Судя по всему, челу необходим этот товар:
Судя по транскрипции-белорус.
Совсем не имеет значения откуда он. Вот прочтите мои посты и не найдете ни одной синтаксической ошибки.
И это не от того что я так хорошо знаю по русски, а от того что подключена синтаксическая проверка.
Написать текст с такими ошибками, это не уважение тем, кто читает этот текст.
Продукты с такими описаниями не должны попасть в маркет.
Вадим, порадовали!
Автор - испанец. Почти коренной ))).
Вообще конечно, это реально жесть!
С этим конечно что-то надо делать.
Борис, у меня предчувствие, что большая часть англоязычного сегмента этого сайта, заполняемая русскоязычными программистами на гугло-английском, выглядит похоже.
Нужно срочно восстанавливать переводчиков и модераторов.
Интересно, что думает по этому поводу Сергей Голубев?
ну а как Вам такое издевательство?
ну а как Вам такое издевательство?
Мусор нужно убирать. 100%. Иначе, тотальная деградация единственный сценарий.
Должен признать, что мое первое мнение относительно изменений в политике Маркета было неверным. Я считал, что снятие строгого модерирования, - мера ведущая к конкуренции и усложнению программ. К естественному отбору. К вынужденному повышению качества продукции.
Но так должно быть в идеале. Реальность полна разочарований.
1. Изначально, был нарушен баланс между спросом и предложением. Еще до снятия жесткого модерирования. Модерация сдерживала предложение, которое в большей части было мотивировано не стремлением к творческой саморелизации, а стремлением к легкой наживе. Иначе говоря, гипертрофированность предложения было симптомом творческой импотенции, отягащенной желанием легко "срубить" бабла, а не напором вдохновения и новаторских идей. (Увы, каждый судит по себе. Мне всегда было ближе второе).
2. Низкий спрос относительно высокого предложения, - результат накопления разочарования покупателей. Сама возможность предлагать "кота в мешке" с заверениями в будущих прибылях (картинки тестера), неверно воспитала разработчиков и покупателей. Первые привыкли легко и быстро клепать тестерные граали, а вторые требовать дать им настоящий грааль. Поэтому, первые были обречены на обман, а вторые на разочарование. Подобное положение вещей изначально дискредитировало маркет. По идеи, Маркет должен был предлагать утилиты, автоматизирующие торговую рутину, и предлагать их профессинальным трейдерам. Тогда, никакого лукавства и разочарования небыло бы. Но Маркет пошел по другому пути.
3. Если представить Маркет как ярмарку или магазин, то на осмотр каждого товара у покупателей есть ограниченное время. Они идут от прилавка к прилавку и рассматривают продукты. Если в магазине грязно, дурно пахнет и он завален барахлом, покупатели могут не дойти до интересных товаров. Они споткнуться о мусор, поругаются с хамоватым продавцом и уйдут. Они разочаруются и врядли вернуться. При этом, добросовестные продавцы ничего не заработают. Они могли бы заработать, но бардак магазина им помешал. Поэтому, за порядком в магазине надо следить. И мусор убирать и недобросовестных продавцов не пускать. Поддерживать репутацию магазина.