Рекорд на Маркете - страница 26

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простота хуже воровства )
 

Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.

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ошибки

 
Vadim Zotov:

Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.

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Вадим, порадовали!

Автор -  испанец. Почти коренной ))).

Вообще конечно, это реально жесть!

С этим конечно что-то надо делать.

[Удален]  
Vadim Zotov:

Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.

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Судя по транскрипции-белорус.

 
Vadim Zotov:

Сегодня вот, выставили новую утилитку. В текущее время она на первом месте стоит. Я почитал и подчеркнул некоторые ошибки в описании. Ссылку "жалоба" жать никогда не буду, воспитан не современно. Но обратить внимание администрации всё-таки надо. Результат экономии на модераторах, как говорится, налицо. На лице сайта.

Судя по всему, челу необходим этот товар:


 
Vitaly Stepanov:

Судя по транскрипции-белорус.

Совсем не имеет значения откуда он. Вот прочтите мои посты и не найдете ни одной синтаксической ошибки.

И это не от того что я так хорошо знаю по русски, а от того что подключена синтаксическая проверка.

Написать текст с такими ошибками, это не уважение тем, кто читает этот текст.

Продукты с такими описаниями не должны попасть в маркет.

 
Boris Gulikov:

Вадим, порадовали!

Автор -  испанец. Почти коренной ))).

Вообще конечно, это реально жесть!

С этим конечно что-то надо делать.

Борис, у меня предчувствие, что большая часть англоязычного сегмента этого сайта, заполняемая русскоязычными программистами на гугло-английском, выглядит похоже.

Нужно срочно восстанавливать переводчиков и модераторов.

Интересно, что думает по этому поводу Сергей Голубев?

 

ну а как Вам такое издевательство?


 
Vladislav Andruschenko:

ну а как Вам такое издевательство?


Мусор нужно убирать. 100%. Иначе, тотальная деградация единственный сценарий.

 

Должен признать, что мое первое мнение относительно изменений в политике Маркета было неверным. Я считал, что снятие строгого модерирования, - мера ведущая к конкуренции и усложнению программ. К естественному отбору. К вынужденному повышению качества продукции. 

Но так должно быть в идеале. Реальность полна разочарований.

1. Изначально, был нарушен баланс между спросом и предложением. Еще до снятия жесткого модерирования. Модерация сдерживала предложение, которое в большей части было мотивировано не стремлением к творческой саморелизации, а стремлением к легкой наживе. Иначе говоря, гипертрофированность предложения было симптомом творческой импотенции, отягащенной желанием легко "срубить" бабла, а не напором вдохновения и новаторских идей. (Увы, каждый судит по себе. Мне всегда было ближе второе).

2. Низкий спрос относительно высокого предложения, - результат накопления разочарования покупателей. Сама возможность предлагать "кота в мешке" с заверениями в будущих прибылях (картинки тестера), неверно воспитала разработчиков и покупателей. Первые привыкли легко и быстро клепать тестерные граали, а вторые требовать дать им настоящий грааль. Поэтому, первые были обречены на обман, а вторые на разочарование. Подобное положение вещей изначально дискредитировало маркет. По идеи, Маркет должен был предлагать утилиты, автоматизирующие торговую рутину, и предлагать их профессинальным трейдерам. Тогда, никакого лукавства и разочарования небыло бы. Но Маркет пошел по другому пути. 

3. Если представить Маркет как ярмарку или магазин, то на осмотр каждого товара у покупателей есть ограниченное время. Они идут от прилавка к прилавку и рассматривают продукты. Если в магазине грязно, дурно пахнет и он завален барахлом, покупатели могут не дойти до интересных товаров. Они споткнуться о мусор, поругаются с хамоватым продавцом и уйдут. Они разочаруются и врядли вернуться. При этом, добросовестные продавцы ничего не заработают. Они могли бы заработать, но бардак магазина им помешал. Поэтому, за порядком в магазине надо следить. И мусор убирать и недобросовестных продавцов не пускать. Поддерживать репутацию магазина.

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