1С-программирование или C# (или что еще?)? - страница 6
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Вы как практик, что можете сказать о востребованности 1С зарубежом? Говорят, 1С делает попытки выхода на европейский рынок?
Я могу дать развернутый ответ - 1с есть за пределами РФ, и в Европе и в Азии и в Африке (ОАЭ), но она там мало пользуется спросом - причина - там весь учет обычно ведется в SAP (это продвинутый аналог 1с, с которого когда давно был "слизана" и создана платформа 1с). В РФ тоже есть конторы, кто в САПе ведут учет, но тут их мало, в основном это те конторы, у которых головная организация находится в Европе, например у нас в городе завод Хайникен, у них САП. По САПу в РФ есть еще проблема - цена за спеца стоит в разы дороже, потому что спецов нет, нигде в РФ (в универах) их не готовят, поэтмоу на них спрос большой. По сути у них коммандировочная работа - ездишь по регионам - делаешь проекты, по паре месяцев, с довольно высоким уровнем зп. Пару лет назад в поезде говорил со спецом по САПу, у него тогда выходило 300+ к руб в месяц.
На сколько знаю, у 1C есть английский диалект, который правда не получил должного распространения.
в 1с ты можешь писать как на русском, так и на английском - компилятор одинаково хорошо понимает "если" или "if". Суть не в этом, ты можешь писать на английском или на русском. Суть в том, что ВЕСЬ стандартный функционал (все модули) во всех 1с написаны на русском. И даже, если ты принципиально будешь писать на английском, то русский код ты всё равно будешь встречать часто. Ниже приведен пример кода в 1с. И первая и вторая функция для компилятора равноценны.
Если быть объективным, то работа программиста 1С в штате фирмы среднего размера - это халява,
Вот тут не соглашусь - я работаю в компании, у нас 100+ сотрудников и все в 1с работают, у нас в 1с я реализовал все, что ни каким образом не относится к бухучету - у нас 1с отправляет смс клиентам (200 в день), общается с ip телефонией и умеет её заставлять делать исходящие звонки, организовано взаимодействие службы безопасности со всем отделами, юристов и тд, весь, абсолютно весь внутренний документооборот идет в 1с. Она даже следить за сроком страховок купленных автомобилей. И директор у меня хорошо понимает возможности 1с и сыпет задачами по автоматизации процессов всех людей в компании. И то что халява - это абсолютно не так. Работы много. Но работы много появилось скорее после того как директор оценил все возможности программы, и что она может реально экономить кучу времени пользователей
Вот тут не соглашусь - я работаю в компании, у нас 100+ сотрудников и все в 1с работают, у нас в 1с я реализовал все, что ни каким образом не относится к бухучету - у нас 1с отправляет смс клиентам (200 в день), общается с ip телефонией и умеет её заставлять делать исходящие звонки, организовано взаимодействие службы безопасности со всем отделами, юристов и тд, весь, абсолютно весь внутренний документооборот идет в 1с. Она даже следить за сроком страховок купленных автомобилей. И директор у меня хорошо понимает возможности 1с и сыпет задачами по автоматизации процессов всех людей в компании. И то что халява - это абсолютно не так. Работы много. Но работы много появилось скорее после того как директор оценил все возможности программы, и что она может реально экономить кучу времени пользователей
Так работать 1С-программистом это плохо или хорошо?
Вот тут не соглашусь - я работаю в компании, у нас 100+ сотрудников и все в 1с работают, у нас в 1с я реализовал все, что ни каким образом не относится к бухучету - у нас 1с отправляет смс клиентам (200 в день), общается с ip телефонией и умеет её заставлять делать исходящие звонки, организовано взаимодействие службы безопасности со всем отделами, юристов и тд, весь, абсолютно весь внутренний документооборот идет в 1с. Она даже следить за сроком страховок купленных автомобилей. И директор у меня хорошо понимает возможности 1с и сыпет задачами по автоматизации процессов всех людей в компании. И то что халява - это абсолютно не так. Работы много. Но работы много появилось скорее после того как директор оценил все возможности программы, и что она может реально экономить кучу времени пользователей
Так я ниже и пишу, что зависит комфортность работы от знаний заказчика потенциала программного продукта!
С другой стороны, тупо сидеть в офисе было бы скучно.
И, я думаю, что руководство понимает, что без именно Вас они рискуют столкнуться с серьезными проблемами из-за заавтоматизированности бизнес процессов. Поэтому можно периодически намекать на необходимость повысить ЗП.
И директор у меня хорошо понимает возможности 1с и сыпет задачами по автоматизации процессов всех людей в компании.
Искуственный интелект + пару роботов и люди будут не нужны совсем.
То есть программирование это как средство против блок - количество блох падает как и необходимость в средстве против них.
С бизнесом дело обстоит иначе.
Я 1С-ник. Поэтому могу писать только про эту возможность. На мой взгляд, обучиться 1С за полгода не реально. Минимум год. Навыки в MQL помогут минимум. Разве что человек уже умеет строить алгоритмы. 1С использует собственный встроенный язык на базе С++. Но язык этот сильно доработан под платформу. Объектная ориентированность изначально заложена в платформу и имеет небольшой, жестко заданный диапазон. Из плюсов попутно отмечу полностью русский язык программирования, что ускоряет обучение. Но в 1С не достаточно знать язык и уметь программировать. Гораздо большую ценность имеет знание базовых конфигураций и стандартных библиотек. Очень редко на 1С нужно программировать что-то новое. В подавляющем большинстве случаев нужно перенастраивать стандартные конфигурации, искать косяки пользователей, обучать работе с программой, обновлять ее и выполнять другие сервисные функции. А на изучение всего этого требуется время. К тому же, обучаться крайне желательно в фирме франчайзи, бок о бок с другими программистами, иначе это вообще почти не реально. В какой-то степени программистов 1С-ников называют не настоящими программистами. Не сильно требуется знание стандартных языков программирования, а больше знание самой конфигурации, особенностей ее работы и правильной настройки.
Вот тут мы подошли к еще одной сложности работы с 1С. Программист 1С-ник должен обладать достаточно широкими знаниями в разных областях.
- должен обладать навыками системного администрирования и знания ОС, железа.
- знать, хотя бы на начальном уровне, бухучет. Мой знакомый, когда начинал изучать 1С прошел курсы по бухучету.
- иметь экономические знания и понимать особенности работы бизнеса клиента. И разных бизнесов.
- уметь интегрировать 1С с разными внешними системами: торговым оборудованием, выгрузкой в различные форматы данных (например, выгрузка в Excel потребует знания основ VBA), взаимодействие с налоговыми системами данных и т.д.
Сколько получает программит в Москве и Питере, я не знаю. В провинции зарплата хорошего 1С-ника (с опытом работы от 3-х лет) в районе 50 000. Дальнейший рост, в основном, один - создание своей фирмы-франчайзи. Это, с одной стороны, не сложно, с другой - имеет массу нюансов. Есть, правда, еще один вариант - это уйти в смежную область, где нет большой конкуренции, но очень нужны специфические знания. Например, программирование наладонников для интеграции с 1С или 1С-битрикс для взаимодействия с интернетом.
Ну и, конечно, 1С - лицензионная программа, лицензии по которой очень жестко контролируются. Это тоже отдельная тема.
50000 в регионе больше 150000 фриланс и аутсорсинг вообще то есть ещё
Уже вижу, что пора дарить подарки
Уже вижу, что пора дарить подарки
Тоже об этом подумал