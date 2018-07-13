Старые пункты - страница 6
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так ужеж показывал вам дзюпик)
и спрашивал: как вы это объясняете?
почему последний дзюпик маленький?
Чтобы те, кто не может считать в уме, могли отличить пятизначные котировки от привычных им четырёхзначных. Ну не могут такие люди считать в уме, чтобы пятизначные котировки перевести в четырёхзначные. Вот им и показывают их наглядно. Но пункт от этого пипом не стал. (а если бы пятый знак выделили цветом, а не размером? Уже не пипс? Уже цветс?)
Всё, я ушёл от бесполезного обсуждения.
Пункт = Point(), _Point
Покажите в mql пип.
Не формулу.
UPD. Предлагаю ввести дзюпик. Это будет полуторатысячная доля псюка. Псюк в свою очередь, будет полупуком, который в свою очередь будет представлять одну сотую от последней цифры котировки.
Не надо перемешивать пункты с Правилами Управления Капиталом или в простонародье ММ... А полупук получается половинчатые правила управления капиталом.))))))))))))
Не знаю к месту ли, но если вы будете делать эксперт с помощью Мастера (ну вдруг), то там именно if ((digits==5) || (digits==3)), причем это заложено в базовом классе, что для меня было неожиданностью. Т.е. в стандартной поставке эксперты и мастер экспертов подразумевают, что пункт это четыре знака, несмотря на документацию по Point(). В документации про Point() - этого нет, но стандартная поставка предполагает, что по евро пункт 4-ре знака, а по йене 2.
не совсем так -- введение if ((digits==5) || (digits==3)) предполагает, что входные параметры в пунктах будут пользователем вводится в 4-х значной котировке -- и если котирование инструмента будет 5-ти значное, то значения этих параметров будет автоматом увеличено в 10 раз.
на трактовку термина "пункт" это никак не отражается.
т.е. добавление if ((digits==5) || (digits==3)) НЕ приводит к выводу, что "1 пункт = 0,0001 при 5-ти значном котировании" -- при 5-ти значном котировании "1 пункт = 0,00001" -- при 4-х значном "1 пункт = 0,0001"
p.s. кстати, если вводить if ((digits==5) || (digits==3)) безаппеляционно, то надо тип входного параметра в пунктах делать дробным.
Чтобы те, кто не может считать в уме, могли отличить пятизначные котировки от привычных им четырёхзначных. Ну не могут такие люди считать в уме, чтобы пятизначные котировки перевести в четырёхзначные. Вот им и показывают их наглядно. Но пункт от этого пипом не стал. (а если бы пятый знак выделили цветом, а не размером? Уже не пипс? Уже цветс?)
Всё, я ушёл от бесполезного обсуждения.
Поподробней пожалуйста, мне непонятен смысл выделения последнего знака.
пс. и как тогда трактовать фразу от @Andrey F. Zelinsky
A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote, i.e. the tick size.
кто это? и как это можно путать?)
Поподробней пожалуйста, мне непонятен смысл выделения последнего знака.
пс. и как тогда трактовать фразу от @Andrey F. Zelinsky
кто это? и как это можно путать?)
SYMBOL_POINT
Значение одного пункта
double
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
double
Вот их иногда путают, о чём там и написано. И то, что там пункт называют пипом - это то же, что вы советник назовёте совой.
У нормальномыслящего при этом некий весёлый диссонанс может образоваться - как же так, там сову повесили на график, а она не работает... Так её ж повесили - сдохла птичка
Пункт это наименьшее возможное изменение цены. К примкру по евробаксу пункт = 0,00001. для биткоина он вообще во много сотен раз меньше.
Я выше написал разницу. Вот как раз в википедии про ваш случай и написано - вы путаете пункт с минимальным изменением цены.
Я выше написал разницу. Вот как раз в википедии про ваш случай и написано - вы путаете пункт с минимальным изменением цены.
Прукт и есть минимальное значене цены
Пункт (экономика)
Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах[1].
Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов (на 1 доллар) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру.
Измерение в пунктах позволяет быстрее сравнивать произошедшие изменения близких показателей, у которых отличается размерность. Например, изменение цены на некую валюту с 1,2345 до 1,2343 и на некий индекс с 9876 до 9874 вполне сопоставимы — цены снизились на 2 пункта.
Это как раз из Википедии
Прукт и есть минимальное значене цены
Пункт (экономика)
Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах[1].
Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов (на 1 доллар) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру.
Измерение в пунктах позволяет быстрее сравнивать произошедшие изменения близких показателей, у которых отличается размерность. Например, изменение цены на некую валюту с 1,2345 до 1,2343 и на некий индекс с 9876 до 9874 вполне сопоставимы — цены снизились на 2 пункта.
Это как раз из Википедии
Величина пункта != размер минимального изменения цены. Это два разных показателя.
В магазине есть спички - пункты. Но продавать их можно лишь в коробках - минимальное изменение.