Старые пункты - страница 6

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Taras Slobodyanik:

так ужеж показывал вам дзюпик)

и спрашивал: как вы это объясняете?
почему последний дзюпик маленький?


Чтобы те, кто не может считать в уме, могли отличить пятизначные котировки от привычных им четырёхзначных. Ну не могут такие люди считать в уме, чтобы пятизначные котировки перевести в четырёхзначные. Вот им и показывают их наглядно. Но пункт от этого пипом не стал. (а если бы пятый знак выделили цветом, а не размером? Уже не пипс? Уже цветс?)

Всё, я ушёл от бесполезного обсуждения.

 
Artyom Trishkin:

Пункт = Point(), _Point

Покажите в mql пип.

Не формулу.

UPD. Предлагаю ввести дзюпик. Это будет полуторатысячная доля псюка. Псюк в свою очередь, будет полупуком, который в свою очередь будет представлять одну сотую от последней цифры котировки.

Не надо перемешивать пункты с Правилами Управления Капиталом или в простонародье ММ... А полупук получается половинчатые правила управления капиталом.))))))))))))

 
Не знаю к месту ли, но если вы будете делать эксперт с помощью Мастера (ну вдруг), то там именно if ((digits==5) || (digits==3)), причем это заложено в базовом классе, что для меня было неожиданностью.  Т.е. в стандартной поставке эксперты и мастер экспертов подразумевают, что пункт это четыре знака, несмотря на документацию по Point(). В документации про Point() - этого нет, но стандартная поставка предполагает, что по евро пункт 4-ре знака, а по йене 2.
 
Dmitrii Troshin:
Не знаю к месту ли, но если вы будете делать эксперт с помощью Мастера (ну вдруг), то там именно if ((digits==5) || (digits==3)), причем это заложено в базовом классе, что для меня было неожиданностью.  Т.е. в стандартной поставке эксперты и мастер экспертов подразумевают, что пункт это четыре знака, несмотря на документацию по Point(). В документации про Point() - этого нет, но стандартная поставка предполагает, что по евро пункт 4-ре знака, а по йене 2.

не совсем так -- введение if ((digits==5) || (digits==3)) предполагает, что входные параметры в пунктах будут пользователем вводится в 4-х значной котировке -- и если котирование инструмента будет 5-ти значное, то значения этих параметров будет автоматом увеличено в 10 раз.

на трактовку термина "пункт" это никак не отражается.

т.е. добавление if ((digits==5) || (digits==3)) НЕ приводит к выводу, что "1 пункт = 0,0001 при 5-ти значном котировании" -- при 5-ти значном котировании "1 пункт = 0,00001" -- при 4-х значном "1 пункт = 0,0001"

p.s. кстати, если вводить if ((digits==5) || (digits==3)) безаппеляционно, то надо тип входного параметра в пунктах делать дробным.

 
Artyom Trishkin:

Чтобы те, кто не может считать в уме, могли отличить пятизначные котировки от привычных им четырёхзначных. Ну не могут такие люди считать в уме, чтобы пятизначные котировки перевести в четырёхзначные. Вот им и показывают их наглядно. Но пункт от этого пипом не стал. (а если бы пятый знак выделили цветом, а не размером? Уже не пипс? Уже цветс?)

Всё, я ушёл от бесполезного обсуждения.

Поподробней пожалуйста, мне непонятен смысл выделения последнего знака.

пс. и как тогда трактовать фразу от @Andrey F. Zelinsky

A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote, i.e. the tick size.

ведь получается что кто-то путает пипс (Пункт) с наименьшей котировкой)
кто это? и как это можно путать?)
 
Пункт это наименьшее возможное изменение цены. К примкру по евробаксу пункт = 0,00001. для биткоина он вообще во много сотен раз меньше. 
 
Taras Slobodyanik:

Поподробней пожалуйста, мне непонятен смысл выделения последнего знака.

пс. и как тогда трактовать фразу от @Andrey F. Zelinsky

ведь получается что кто-то путает пипс (Пункт) с наименьшей котировкой)
кто это? и как это можно путать?)

SYMBOL_POINT

Значение одного пункта

double


SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены

double


Вот их иногда путают, о чём там и написано. И то, что там пункт называют пипом - это то же, что вы советник назовёте совой.

У нормальномыслящего при этом некий весёлый диссонанс может образоваться - как же так, там сову повесили на график, а она не работает... Так её ж повесили - сдохла птичка

 
Dmitiry Ananiev:
Пункт это наименьшее возможное изменение цены. К примкру по евробаксу пункт = 0,00001. для биткоина он вообще во много сотен раз меньше. 

Я выше написал разницу. Вот как раз в википедии про ваш случай и написано - вы путаете пункт с минимальным изменением цены.

 
Artyom Trishkin:

Я выше написал разницу. Вот как раз в википедии про ваш случай и написано - вы путаете пункт с минимальным изменением цены.

Прукт и есть минимальное значене цены 

Пункт (экономика)

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Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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У этого термина существуют и другие значения, см. Пункт.

Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах[1].

Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов (на 1 доллар) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру.

Измерение в пунктах позволяет быстрее сравнивать произошедшие изменения близких показателей, у которых отличается размерность. Например, изменение цены на некую валюту с 1,2345 до 1,2343 и на некий индекс с 9876 до 9874 вполне сопоставимы — цены снизились на 2 пункта.


Это как раз из Википедии

 
Dmitiry Ananiev:

Прукт и есть минимальное значене цены 

Пункт (экономика)

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Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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У этого термина существуют и другие значения, см. Пункт.

Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах[1].

Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов (на 1 доллар) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру.

Измерение в пунктах позволяет быстрее сравнивать произошедшие изменения близких показателей, у которых отличается размерность. Например, изменение цены на некую валюту с 1,2345 до 1,2343 и на некий индекс с 9876 до 9874 вполне сопоставимы — цены снизились на 2 пункта.


Это как раз из Википедии

Величина пункта != размер минимального изменения цены. Это два разных показателя.

В магазине есть спички - пункты. Но продавать их можно лишь в коробках - минимальное изменение.

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