Старые пункты - страница 5
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и как вы заказы делаете)пс. хотя вижу - у вас все русскоговорящие
Да всё верно Андрей говорит.
А вот если вдруг введут ещё одно деление, и котировки из пятизначных станут шестизначными, то новое название придумывать будем что-ли? Пункт-пип-деципип-сантипип-милипип-микропип, и т.д. А когда все нанопипы закончатся? Перейдём к делению на атомы?
Пункт - он везде пункт. И от значения его величины его название не меняется.
Да всё верно Андрей говорит.
А вот если вдруг введут ещё одно деление, и котировки из пятизначных станут шестизначными, то новое название придумывать будем что-ли? Пункт-пип-деципип-сантипип-милипип-микропип, и т.д. А когда все нанопипы закончатся? Перейдём к делению на атомы?
Пункт - он везде пункт. И от значения его величины его название не меняется.
с самого начала, я говорю не про пункт, а про пип.
как вы объясните этот пип?)
zulutrade. com/forex-tools
или как вы называете вот это?)
с самого начала, я говорю не про пункт, а про пип.
как вы объясните этот пип?)
zulutrade. com/forex-tools
Пип - придуманное сленговое обозначение пункта. Это просто сленг. Вспомните весь придуманный зоопарк товарисчами, не очень умеющими торговать, но вовсю вещающих на сленге. Сова у них не хищная птица, а советник, индюк оказывается не куриная птица семейства фазановых, а индикатор, пип вообще - не пункт, а невесть что...
Так что нужно просто разделять понятия - что выдумано людьми, не умеющими нормально изъясниться, а что есть общепринятый стандарт.
Пункт - последняя цифра в котировке: 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001, 1.000001 - тут нет пипов (они в головах). Здесь пункты. Везде.
https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage_in_point
википедия не является академическим изданием -- идите по ссылкам, которые есть в статьях википедии на авторитетные первоисточники.
нет в экономических словарях/энциклопедиях статьи "пип" есть "пункт" и в статьях "пункт" даётся понимание что это такое и откуда взялись проценты -- даже скрин статьи экономического словаря привёл.
вашими словами да ещё раз к вам: "как вы с заказчиками общаетесь?" -- это же элементарные базовые понятия, в которых нет разнотрактовок и не было никогда.
википедия не является академическим изданием -- идите по ссылкам, которые есть в статьях википедии на авторитетные первоисточники.
нет в экономических словарях/энциклопедиях статьи "пип" есть "пункт" и в статьях "пункт" даётся понимание что это такое и откуда взялись проценты -- даже скрин статьи экономического словаря привёл.
вашими словами да ещё раз к вам: "как вы с заказчиками общаетесь?" -- это же элементарные базовые понятия, в которых нет разнотрактовок и не было никогда.
я утверждаю что пип (Point In Percentage) это или 1/100 или 1/10000, то есть это второй знак по йене, и четвертый знак по евро.
И именно так вас поймут большинство англоязычных. И именно так отображают и считают большинство сайтов и сервисов.
А вот в русскоязычном сегменте, придумывают сленги и модные словечки, тут да, всё перекручивают и запутывают.
Вы сами приводите правильные ссылки, но не читаете их, что в них речь идет о пипе (о "полном пункте"), а не о минимальной котировке.
я утверждаю что пип (Point In Percentage) это или 1/100 или 1/10000, то есть это второй знак по йене, и четвертый знак по евро.
И именно так вас поймут большинство англоязычных. И именно так отображают и считают большинство сайтов и сервисов.
А вот в русскоязычном сегменте, придумывают сленги и модные словечки, тут да, всё перекручивают и запутывают.
Вы сами приводите правильные ссылки, но не читаете их, что в них речь идет о пипе (о "полном пункте"), а не о минимальной котировке.
Пункт = Point(), _Point
Покажите в mql пип.
Не формулу.
UPD. Предлагаю ввести дзюпик. Это будет полуторатысячная доля псюка. Псюк в свою очередь, будет полупуком, который в свою очередь будет представлять одну сотую от последней цифры котировки.
А вот в русскоязычном сегменте, придумывают сленги и модные словечки, тут да, всё перекручивают и запутывают.
я так и знал -- вот оно "где собака порылась" -- это я на русский манер перекрутил и запутал известное "где собака зарыта" -- но у меня получилось по-русски и точнее.
Пункт = Point(), _Point
Покажите в mql пип.
Не формулу.
UPD. Предлагаю ввести дзюпик. Это будет полуторатысячная доля псюка. Псюк в свою очередь, будет полупуком, который в свою очередь будет представлять одну сотую от последней цифры котировки.
так ужеж показывал вам дзюпик)
и спрашивал: как вы это объясняете?
почему последний дзюпик маленький?