Старые пункты - страница 2
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Я даже думаю, это использовалось на версиях МТ4 < 600
http://forex-ratings.ru/forex-brokers/4digits-forex-brokers.php
И что, я не знаю про 4-значных брокеров, пост к чему? Они давно все были 4-значные.
Они и сейчас все 4х-значные.
С удивлением увидел что и ЕСN счета на сайте пишут как 4х-значные, а котировки в терминале 5ти-значные.
Они и сейчас все 4х-значные.
С удивлением увидел что и ЕСN счета на сайте пишут как 4х-значные, а котировки в терминале 5ти-значные.
Что пишут на сайте, никого не интересует. Там и спреды пишут нулевые )) Интересует реальный терминал.
Путаница возникла из-за того, что под термином "пункт" большинство трейдеров имеют в виду значение 0.0001 для инструментов-мажоров (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY). А в MQL4 и MQL5 пунктом является минимальная единица измерения цены инструмента, получаемая функцией Point(). В итоге программиcт пишет - 5 * Point(), ожидая получить 5 пунктов, но на счетах 5-изнаках получает 0.5 пункта.
Проверка, приведенная топикстартером, работает только в некоторых частных случаях. Универсально ее использовать нельзя. Выходом является предоставление пользователю возможности выбора, какие пункты он имеет в виду при настройке эксперта. Если имеются в виду "старые" пункты на инструментах с точностью 5 знаков, то эксперт должен умножить значения всех параметров, касающихся пунктов, на 10. Если же имеются в виду "новые" пункты или инструменты имеют точность 4 знака, то ничего не делать. То есть этим должен управлять сам пользователь, а эксперт только умножает или не умножает значения в зависимости от указанного пользователем варианта действий.
Путаница возникла из-за того, что под термином "пункт" большинство трейдеров имеют в виду значение 0.0001 для инструментов-мажоров (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY). А в MQL4 и MQL5 пунктом является минимальная единица измерения цены инструмента, получаемая функцией Point(). В итоге программиcт пишет - 5 * Point(), ожидая получить 5 пунктов, но на счетах 5-изнаках получает 0.5 пункта.
Проверка, приведенная топикстартером, работает только в некоторых частных случаях. Универсально ее использовать нельзя. Выходом является предоставление пользователю возможности выбора, какие пункты он имеет в виду при настройке эксперта. Если имеются в виду "старые" пункты на инструментах с точностью 5 знаков, то эксперт должен умножить значения всех параметров, касающихся пунктов, на 10. Если же имеются в виду "новые" пункты или инструменты имеют точность 4 знака, то ничего не делать. То есть этим должен управлять сам пользователь, а эксперт только умножает или не умножает значения в зависимости от указанного пользователем варианта действий.
Это программист не любит читать хелп )) Есть же
SYMBOL_POINT
Значение одного пункта
и
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
Но я рассчитываю в Значение_в_валюте_депозита / 1_лот, это самый универсальный способ. Вот отрывочек
Это программист не любит читать хелп )) Есть же
SYMBOL_POINT
Значение одного пункта
и
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
К сожалению, не понял, что Вы хотите этим сказать. Как относится минимальное изменение (не измерение) цены к обсуждаемой проблеме?
К сожалению, не понял, что Вы хотите этим сказать. Как относится минимальное изменение (не измерение) цены к обсуждаемой проблеме?
Эту величину и надо считать пунктом
Какую? Изменение цены? Так на евро она равна значению, которую возвращает Point().
Какую? Изменение цены? Так на евро она равна значению, которую возвращает Point().