Старые пункты - страница 7
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у вас понятия перепутаны, пункт - это point - это минимальное значение цены, а пип - pip (Point In Percentage) - это 10 пунктов.https://www.dailyfx.com/forex/education/trading_tips/post_of_the_day/2013/12/31/What_is_a_pip.html
Это где-то задокументировано для МТ? Это на уровне сарафанного радио, как и 90% всей информации для терминала.
Величина пункта != размер минимального изменения цены. Это два разных показателя.
В магазине есть спички - пункты. Но продавать их можно лишь в коробках - минимальное изменение.
Зато сиграеты в некотрых точках можно купить поштучно, но цена стоит за пачку. И что это доказывает ?
К сожалению количество граммов мозга так же не соответствует развитости мозга.
Зато сиграеты в некотрых точках можно купить поштучно, но цена стоит за пачку. И что это доказывает ?
К сожалению количество граммов мозга так же не соответствует развитости мозга.
Не вопрос - живите своими иллюзиями.
И попрошу изъясняться без намёков и оскорблений - я вам писал без намёков на развитость и количество ваших мозгов, почему же вы себе сиё позволяете?
Не вопрос - живите своими иллюзиями.
И попрошу изъясняться без намёков и оскорблений - я вам писал без намёков на развитость и количество ваших мозгов, почему же вы себе сиё позволяете?
Я не намекал именно на ваши мозги. К счастью здесь в большинстве своем собрались люди чуть более развитые чем остальные. За двое чтение извиняюсь.
Уже писали тут. Для форекса разницы нет, но есть и другие рынки, там есть
Я не намекал именно на ваши мозги. К счастью здесь в большинстве своем собрались люди чуть более развитые чем остальные. За двое чтение извиняюсь.
Принято, проехали. Я и сам не так понял - тоже хорош...
А о различии вам уже Алексей написал.
Бот.
Не вопрос - живите своими иллюзиями.
посмотрите любого брокера - калькулятор трейдера или условия-рекламу, практически у всех считаются полные пункты - все они живут в иллюзиях и в сленговых пунктах?)
Это где-то задокументировано для МТ? Это на уровне сарафанного радио, как и 90% всей информации для терминала.
речь не об МТ, а об экономических терминах - "из иллюзии"
посмотрите любого брокера - калькулятор трейдера или условия-рекламу, практически у всех считаются полные пункты - все они живут в иллюзиях и в сленговых пунктах?)
Известный брокер, калькулятор трейдера, цена 4-х знак
используемые термины "pip", "pips"
другой брокер, калькулятор трейдера, тот же инструмент, тот же лот, тоже плечо -- цена 5-ти знак
используемые термины "point", "pips"
по стоимости пункта для 4-х и 5-ти знака (разница в 10 раз) -- понятно, что "pips" и "point" понимаются как единичное изменение самой последней цифры котировки -- определение, которое изначально и было указано