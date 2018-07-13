Старые пункты - страница 7

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Taras Slobodyanik:

у вас понятия перепутаны, пункт - это point - это минимальное значение цены, а пип - pip (Point In Percentage) - это 10 пунктов.

https://www.dailyfx.com/forex/education/trading_tips/post_of_the_day/2013/12/31/What_is_a_pip.html

Это где-то задокументировано для МТ? Это на уровне сарафанного радио, как и 90% всей информации для терминала.

 
Artyom Trishkin:

Величина пункта != размер минимального изменения цены. Это два разных показателя.

В магазине есть спички - пункты. Но продавать их можно лишь в коробках - минимальное изменение.

Зато сиграеты в некотрых точках можно купить поштучно, но цена стоит за пачку. И что это доказывает ? 

К сожалению количество граммов мозга так  же не соответствует развитости мозга. 

 
Dmitiry Ananiev:

Зато сиграеты в некотрых точках можно купить поштучно, но цена стоит за пачку. И что это доказывает ? 

К сожалению количество граммов мозга так  же не соответствует развитости мозга. 

Не вопрос - живите своими иллюзиями.

И попрошу изъясняться без намёков и оскорблений - я вам писал без намёков на развитость и количество ваших мозгов, почему же вы себе сиё позволяете?

 
Artyom Trishkin:

Не вопрос - живите своими иллюзиями.

И попрошу изъясняться без намёков и оскорблений - я вам писал без намёков на развитость и количество ваших мозгов, почему же вы себе сиё позволяете?

 Я не намекал именно на ваши  мозги. К счастью здесь в большинстве своем собрались люди чуть более развитые чем остальные. За двое чтение извиняюсь.
Что касается темы нашего разговора, то свою точку зрения изложил. Расс кажите чем отличается пункт от минимального изменения цены и почему? 
 
Dmitiry Ananiev:
 Я не намекал именно на ваши  мозги. К счастью здесь в большинстве своем собрались люди чуть более развитые чем остальные. За двое чтение извиняюсь.
Что касается темы нашего разговора, то свою точку зрения изложил. Расс кажите чем отличается пункт от минимального изменения цены и почему? 

Уже писали тут. Для форекса разницы нет, но есть и другие рынки, там есть

 
Dmitiry Ananiev:
 Я не намекал именно на ваши  мозги. К счастью здесь в большинстве своем собрались люди чуть более развитые чем остальные. За двое чтение извиняюсь.
Что касается темы нашего разговора, то свою точку зрения изложил. Расс кажите чем отличается пункт от минимального изменения цены и почему? 

Принято, проехали. Я и сам не так понял - тоже хорош...

А о различии вам уже Алексей написал.

 
Dmitiry Ananiev:

Бот. 

 
Artyom Trishkin:

Не вопрос - живите своими иллюзиями.

посмотрите любого брокера - калькулятор трейдера или условия-рекламу, практически у всех считаются полные пункты - все они живут в иллюзиях и в сленговых пунктах?)

 
Alexey Volchanskiy:

Это где-то задокументировано для МТ? Это на уровне сарафанного радио, как и 90% всей информации для терминала.

речь не об МТ, а об экономических терминах - "из иллюзии"

 
Taras Slobodyanik:

посмотрите любого брокера - калькулятор трейдера или условия-рекламу, практически у всех считаются полные пункты - все они живут в иллюзиях и в сленговых пунктах?)


Известный брокер, калькулятор трейдера, цена 4-х знак


используемые термины "pip", "pips"


другой брокер, калькулятор трейдера, тот же инструмент, тот же лот, тоже плечо -- цена 5-ти знак


используемые термины "point", "pips"


по стоимости пункта для 4-х и 5-ти знака (разница в 10 раз) -- понятно, что "pips" и "point" понимаются как единичное изменение самой последней цифры котировки -- определение, которое изначально и было указано

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