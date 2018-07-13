Старые пункты - страница 4
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я это и говорю - если упоминаются пипсы и пункты (или тики), то пип больше пункта, а не наоборот.
поэтому и написал, что у автора темы перепутаны эти понятия.
пс. похоже и вы в этом путаетесь, раз для вас эти понятия одно и тоже)
На форекс что пипс, что пункт - одно и тоже. И не бывает старых пунктов, и старых килограммов, не смотря на то, сколько на весах "цена деления", хоть один грамм, хоть 20 граммов, хоть электронные весы.
Да и в самом терминале пятый знак отображается как "десятая часть" пункта
я это и говорю - если упоминаются пипсы и пункты (или тики), то пип больше пункта, а не наоборот.
поэтому и написал, что у автора темы перепутаны эти понятия.
есть такая пословица "что в лоб, что по лбу" -- это к вам относится.
пойдите по ссылкам что выше привёл -- разберитесь, это не сложно.
есть такая пословица "что в лоб, что по лбу" -- это к вам относится.
пойдите по ссылкам что выше привёл -- разберитесь, это не сложно.
переведите вот эту вашу цитату)
A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote
.
;))
переведите вот эту вашу цитату)
A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote
Во-первых, это не моя цитата -- википедия не является академическим изданием -- но её можно использовать как "точку отсчёта", чтобы разобраться с вопросом.
Во-вторых, сами и прочтите написанное:
A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote, i.e. the tick size.
-- пункт, пип не равен и не тоже самое что тик.
Тик -- это минимальное изменение котировки: "In financial markets, the tick size is the smallest price increment in which the prices are quoted" (https://en.wikipedia.org/wiki/Tick_size)
Пункт, пип -- это единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя.
Т.е. если котировка 4-х значная, то 1 пункт = 1 пип = 0,0001 -- если котировка 5-ти значная, то 1 пункт = 1 пип = 0,00001.
Все остальные инсинуации (например, в виде 1pip = 10 pips -- или в виде публикации 5-й цифры маленькой, как в примере выше -- или трактовки "старые" и "новые" пункты) используются не более чем для того, чтобы различить значность котировок при их одновременном существовании -- а также для обоснования введения и использования 5-ти значного котирования.
Дополнительно можно почитать трактовки документации по MQL:
-- point -- Возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки (https://www.mql5.com/ru/docs/check/point)
-- digits -- Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика. (https://www.mql5.com/ru/docs/check/digits)
Т.е. разработчики терминала не вводят никакие различения в трактовке "пункта" при 4-х значном и при 5-ти значном котировании.
Всё в рамках устоявшихся и общепринятых определений, где 1 пункт = 1 пип = единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя.
Если говорить о вопросе топикстартера:
Всем привет! Давным давно когда, я только обучался программированию на mql4, я столкнулся с таким понятием как старые и новые пункты. И во всех примерах из обучалок, была добавлена проверка:
if ((digits==5) || (digits==3))
{
dp=deltaPrice*10;
}
Типа перевод старых пунктов в новые, для того чтобы советник работал на любом инструменте. Так вот с тех времен уже не один билд прошел. Актуально это еще или нет, пробовал через терминал проверять на разнличных инструментах с разным количеством знаков после запятой и пришел к выводу что это уже не используется. Может кто то однозначно сказать в каких пунктах(старых или новых) ставить во входных параметрах советника и надо ли делать домножение на 10?
-- то указанные проверки используются в двух целях:
1) задание входных параметров советника в 4-х значном котировании -- так советник можно использовать на счетах с разным котированием без перенастроек
2) кому как удобно и кто как привык задавать входные параметры в пунктах.
Часто умножение в 10 раз используется автоматически без ведома пользователя -- это принципиально не правильно.
Во-первых, это не моя цитата -- википедия не является академическим изданием -- но её можно использовать как "точку отсчёта", чтобы разобраться с вопросом.
Во-вторых, сами и прочтите написанное:
A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote, i.e. the tick size.
-- пункт, пип не равен и не тоже самое что тик.
как вы интересно переводите)
где в цитате слово пункт?
Речь идет про пип.
также перечитайте фразу автора топика, на которую я отвечал:
Да вот как раз это меня и интересует, при этом заказчики обычно просит в пипсах все указать. И про старые пункты он обычно забывает, хотя не раз говорил, и получается он сразу указывает значение которые он хотел бы увидеть без каких бы либо умножений на 10.
И как я смотрю на практике, если указывать в пипсах, то ничего домножать не нужно. Верно ли это утверждение?
клиент ему сразу говорит - хочу в пипсах - что подразумевает "старые" "полные" или какие там еще бывают?)
как вы интересно переводите)
где в цитате слово пункт?
Речь идет про пип.
привёл вам тучу ссылок и обоснований -- а вы всё одно твердите бездумно и бестолково.
повторю ещё раз, чтобы из-за вас другие не запутались -- и дальше сами:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Старые пункты
Andrey F. Zelinsky, 2018.07.10 19:35
можно для начала открыть википедию и почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/Пункт_(экономика)
Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя.
вы почему-то в трактовках ссылаетесь на заказы и заказчика -- так ещё на второй странице обсуждения сказали, что правила хорошего тона разработчика -- сделать настраиваемым.
поэтому, что касается меня, то меня вообще не волнует как будет заказчик вводить параметры в 4--х значных или в 5-ти значных пунктах -- лично в моих советниках есть настройка и я никогда не спрашиваю заказчика как ему точно надо -- просто делаю как надо и всё.
ну, и конечно, не надо опираться на терминологию заказчика, который в большинстве своём, первое, не видит разницы между пунктами, пипсами и тиками и, второе, ему глубоко по-барабану.
привёл вам тучу ссылок и обоснований -- а вы всё одно твердите бездумно и бестолково.
повторю ещё раз, чтобы из-за вас другие не запутались -- и дальше сами:
вы почему-то в трактовках ссылаетесь на заказы и заказчика -- так ещё на второй странице обсуждения сказали, что правила хорошего тона разработчика -- сделать настраиваемым.
поэтому, что касается меня, то меня вообще не волнует как будет заказчик вводить параметры в 4--х значных или в 5-ти значных пунктах -- лично в моих советниках есть настройка и я никогда не спрашиваю заказчика как ему точно надо -- просто делаю как надо и всё.
ну, и конечно, не надо опираться на терминологию заказчика, который в большинстве своём, первое, не видит разницы между пунктами, пипсами и тиками и, второе, ему глубоко по-барабану.
расскажите, почему пип назвали пипом?
почему не назвали пунктом?
расскажите, почему пип назвали пипом?
почему не назвали пунктом?
я вышел из диалога, собственно, что хотел, то уже обозначил
p.s. выше пояснял уже: "Все остальные инсинуации (например, в виде 1pip = 10 pips -- или в виде публикации 5-й цифры маленькой, как в примере выше -- или трактовки "старые" и "новые" пункты) используются не более чем для того, чтобы различить значность котировок при их одновременном существовании."
почему не хотите пойти в экономические энциклопедии и словари и разобраться?
вот скан Словарь современных экономических терминов, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 2008. (https://nashol.com/2013121074846/slovar-sovremennih-ekonomicheskih-terminov-raizberg-b-a-lozovskii-l-sh-2008.html)