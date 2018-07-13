Старые пункты - страница 8

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Andrey F. Zelinsky:


Известный брокер, калькулятор трейдера, цена 4-х знак


используемые термины "pip", "pips"


а так? ;)

1

 

и как наименьшие пункты могут быть дробными?

;)

1

 
честно - не ожидал такого непонимания от "профей" форума
 
Taras Slobodyanik:

а так? ;)


а дальше тупите без меня

 
Artyom Trishkin:

Не вопрос - живите своими иллюзиями.

И попрошу изъясняться без намёков и оскорблений - я вам писал без намёков на развитость и количество ваших мозгов, почему же вы себе сиё позволяете?

Артем,- почему мне это не нравится? 

 
Andrey F. Zelinsky:

а дальше тупите без меня

Мы без тебя никак. Привыкай. 

 
Taras Slobodyanik:

и как наименьшие пункты могут быть дробными?

;)

Дробные, потому что то десятая часть от "pip","point", "pips"(как нравится, так и называйте) Биржевые общепринятые пункты - это 4 знака после запятой, по йена 2 знака, на товарном рынке 2 знака.
Сейчас на некоторых типах счетов идёт котирование с десятой частью пункта - 5(3) знаков, но не исключено, что через 1-2 года будут котировать с сотой частью пункта, и увидим 6 знаков в терминале. Но две последние цифры не будут не "pip","point", "pips", и он не будет называть 6-значным пунктом, или ещё как-то выдуманным на форуме названием от новичков на рынке.

 
Алексей Тарабанов:

Артем,- почему мне это не нравится? 

Ну я ж не червонец, чтобы нравиться всем ;)

 
Vitaly Muzichenko:

Дробные, потому что то десятая часть от "pip","point", "pips"(как нравится, так и называйте) Биржевые общепринятые пункты - это 4 знака после запятой, по йена 2 знака, на товарном рынке 2 знака.
Сейчас на некоторых типах счетов идёт котирование с десятой частью пункта - 5(3) знаков, но не исключено, что через 1-2 года будут котировать с сотой частью пункта, и увидим 6 знаков в терминале. Но две последние цифры не будут не "pip","point", "pips", и он не будет называть 6-значным пунктом, или ещё как-то выдуманным на форуме названием от новичков на рынке.

о том и речь, что кроме "наименьших пунктов котирования", есть еще другие, общепринятые пункты), которые называются:

pip (Point In Percentage) это или 1/100 или 1/10000, то есть это второй знак по йене, и четвертый знак по евро.
И именно так вас поймут большинство англоязычных. И именно так отображают и считают большинство сайтов и сервисов.

и эти пипсы используются повсеместно, практически у всех брокеров, и именно эти пипсы (полные пункты) описаны в вики, и во всех справочниках.

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