Старые пункты - страница 8
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Известный брокер, калькулятор трейдера, цена 4-х знак
используемые термины "pip", "pips"
а так? ;)
и как наименьшие пункты могут быть дробными?
;)
а так? ;)
а дальше тупите без меня
Не вопрос - живите своими иллюзиями.
И попрошу изъясняться без намёков и оскорблений - я вам писал без намёков на развитость и количество ваших мозгов, почему же вы себе сиё позволяете?
Артем,- почему мне это не нравится?
а дальше тупите без меня
Мы без тебя никак. Привыкай.
и как наименьшие пункты могут быть дробными?
;)
Дробные, потому что то десятая часть от "pip","point", "pips"(как нравится, так и называйте) Биржевые общепринятые пункты - это 4 знака после запятой, по йена 2 знака, на товарном рынке 2 знака.
Сейчас на некоторых типах счетов идёт котирование с десятой частью пункта - 5(3) знаков, но не исключено, что через 1-2 года будут котировать с сотой частью пункта, и увидим 6 знаков в терминале. Но две последние цифры не будут не "pip","point", "pips", и он не будет называть 6-значным пунктом, или ещё как-то выдуманным на форуме названием от новичков на рынке.
Артем,- почему мне это не нравится?
Ну я ж не червонец, чтобы нравиться всем ;)
Дробные, потому что то десятая часть от "pip","point", "pips"(как нравится, так и называйте) Биржевые общепринятые пункты - это 4 знака после запятой, по йена 2 знака, на товарном рынке 2 знака.
Сейчас на некоторых типах счетов идёт котирование с десятой частью пункта - 5(3) знаков, но не исключено, что через 1-2 года будут котировать с сотой частью пункта, и увидим 6 знаков в терминале. Но две последние цифры не будут не "pip","point", "pips", и он не будет называть 6-значным пунктом, или ещё как-то выдуманным на форуме названием от новичков на рынке.
о том и речь, что кроме "наименьших пунктов котирования", есть еще другие, общепринятые пункты), которые называются:
pip (Point In Percentage) это или 1/100 или 1/10000, то есть это второй знак по йене, и четвертый знак по евро.
И именно так вас поймут большинство англоязычных. И именно так отображают и считают большинство сайтов и сервисов.
и эти пипсы используются повсеместно, практически у всех брокеров, и именно эти пипсы (полные пункты) описаны в вики, и во всех справочниках.