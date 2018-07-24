Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 51
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С удавольствие бы посмотрел
Пост перенесена в ветку https://www.mql5.com/ru/forum/266510
Ещё не выложили в Code base - торговать против показаний индикатора,на минутках - обновлять показания через обновления шаблона - сначала сохранить потом применять
10 лет я искал точное описание будущей цены
Известно что рынок критикует любой текущий и будущий прогноз просто сливая его - ответ найден pi = 1
Ещё не выложили в Code base - торговать против показаний индикатора,на минутках - обновлять показания через обновления шаблона - сначала сохранить потом применять
Может тогда перевернуть индикатор, чтобы направление соответствовало?
Может тогда перевернуть индикатор, чтобы направление соответствовало?
>чтобы направление соответствовало?
мне так легче понимать.
Пост перенесена в ветку https://www.mql5.com/ru/forum/266510
Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.
Разве тебе кто-то запретил ?
Давай, покажи класс. А то ведь я также вижу твои посты очень давно, но вот реальных успехов что-то не наблюдаю.
кто то раскручивали публично тут. даже мониторинг был. за пол года с 1$ до 12к $
правда если память не изменяет то тут до 800 показали, а потом сигнал от сюда убрали и на другом сервисе мониторили.
Ну и где эти "раскручиватели" ?
Мне самому пару раз везло. И ? Все эти случайные отклонения - погоды не делают, поскольку на одно такое удачное раскручивание приходится сотня удачных сливов.
И вопрос "возможно ли с $1 достичь $1М эквивалентен вопросу "можно ли выиграть в лотерею ?". Если речь о принципиальной теоретической возможности - то "конечно, можно". Если же речь о практике - то "нет". И эта ветка - очередной раз показала это.
Ну и где эти "раскручиватели" ?
Мне самому пару раз везло. И ? Все эти случайные отклонения - погоды не делают, поскольку на одно такое удачное раскручивание приходится сотня удачных сливов.
И вопрос "возможно ли с $1 достичь $1М эквивалентен вопросу "можно ли выиграть в лотерею ?". Если речь о принципиальной теоретической возможности - то "конечно, можно". Если же речь о практике - то "нет". И эта ветка - очередной раз показала это.
Ну во первых эта ветка еще ничего не показала конкретно, а во вторых не 1М баксов , а 1 М рублей. Прежде, чем писать ответы на вопросы или посты, научись читать.