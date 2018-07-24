Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 51

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Aliaksandr Maksimau:

С удавольствие  бы посмотрел

Пост перенесена в ветку https://www.mql5.com/ru/forum/266510

 
Ещё не выложили в Code base - торговать против показаний индикатора,на минутках - обновлять показания через обновления шаблона - сначала сохранить потом применять 

Файлы:
Fourier_extrapolator_b_pi_o_1.mq4  12 kb
 
mathematicgraal:
Ещё не выложили в Code base - торговать против показаний индикатора,на минутках - обновлять показания через обновления шаблона - сначала сохранить потом применять 

10 лет я искал точное описание будущей цены 

Известно что рынок критикует любой текущий и будущий прогноз просто сливая его - ответ найден pi = 1 

 
mathematicgraal:
Ещё не выложили в Code base - торговать против показаний индикатора,на минутках - обновлять показания через обновления шаблона - сначала сохранить потом применять 

Может тогда перевернуть индикатор, чтобы направление соответствовало?

 
khorosh:

Может тогда перевернуть индикатор, чтобы направление соответствовало?

в основном индикатор флетует, потом начинается дисбаланс и идёт против.  

>чтобы направление соответствовало?
мне так легче понимать. 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Пост перенесена в ветку https://www.mql5.com/ru/forum/266510

знаю тебя 8 лет. уже. )) чего нибудь достиг с этого форекса? 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.

Разве тебе кто-то запретил ?

Давай, покажи класс. А то ведь я также вижу твои посты очень давно, но вот реальных успехов что-то не наблюдаю.

 
GhostMan:

кто то раскручивали публично тут. даже мониторинг был. за пол года  с 1$ до 12к $

правда если память не изменяет то тут до 800 показали, а потом сигнал от сюда убрали и на другом сервисе мониторили.

Ну и где эти "раскручиватели" ?

Мне самому пару раз везло. И ? Все эти случайные отклонения - погоды не делают, поскольку на одно такое удачное раскручивание приходится сотня удачных сливов.

И вопрос "возможно ли с $1 достичь $1М эквивалентен вопросу "можно ли выиграть в лотерею ?". Если речь о принципиальной теоретической возможности - то "конечно, можно". Если же речь о практике - то "нет". И эта ветка - очередной раз показала это.

 
Залог на рублевом счете за сделку по EURUSD лотом 0.02 - плюс - минус 280 руб  - $4.  На рублевом точно никак.
 
Georgiy Merts:

Ну и где эти "раскручиватели" ?

Мне самому пару раз везло. И ? Все эти случайные отклонения - погоды не делают, поскольку на одно такое удачное раскручивание приходится сотня удачных сливов.

И вопрос "возможно ли с $1 достичь $1М эквивалентен вопросу "можно ли выиграть в лотерею ?". Если речь о принципиальной теоретической возможности - то "конечно, можно". Если же речь о практике - то "нет". И эта ветка - очередной раз показала это.

Ну во первых эта ветка еще ничего не показала конкретно, а во вторых  не 1М баксов , а 1 М рублей. Прежде, чем писать ответы на вопросы или посты, научись читать.

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