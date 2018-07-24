Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 54
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Мы все еще на коне.
тема заглохла
Ещё не вечер. Скрин в пятницу был. Суббота-воскресение рынок не функционирует. Да и не обязательно каждый день торговать)
У меня вчера было день рождения.)))
Поздравляю, у моего сына вчера тоже ДР был :)
Поздравляю, у моего сына вчера тоже ДР был :)
Спасибо. Вашего сына тоже с ДР))
тема заглохла
С чего бы это ? Все путем. Пока автор не уволен с работы и откладывает по 20тр каждый месяц - проект продолжается ! Удачи автору !
Чет мне надоело с этим счетом возиться. У меня есть еще 1 счет с начальным депо 30 долларов. Сейчас там более 40 уже. Наверно перекину туда с этого центового на тот счет ПРО.
Да и сразу открою его на обозрение.
Что думаете по этому поводу?
Чет мне надоело с этим счетом возиться. У меня есть еще 1 счет с начальным депо 30 долларов. Сейчас там более 40 уже. Наверно перекину туда с этого центового на тот счет ПРО.
Да и сразу открою его на обозрение.
Поздравляю с Днём рождения! Александр да возня это,я так понял торговать надо от 500$ и выше. Просто в конце месяца хочется видеть результат своих торгов. Мне например приятно видеть хотя бы от +20% и более в месяц к своему депо ну и конечно снимать эту прибыль.Нуууу будем посмотреть.