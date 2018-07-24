Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 54

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Мы все еще на коне.


 
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Konstantin Evsyukov:
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Ещё не вечер. Скрин в пятницу был. Суббота-воскресение рынок не функционирует. Да и не обязательно каждый день торговать)

 
У меня вчера было день рождения.)))
 
Aleksandr Yakovlev:
У меня вчера было день рождения.)))

Поздравляю, у моего сына вчера тоже ДР был :)

 
Vitalii Ananev:

Поздравляю, у моего сына вчера тоже ДР был :)

Спасибо. Вашего сына тоже с ДР))

 
Konstantin Evsyukov:
тема заглохла

С чего бы это ? Все путем. Пока автор не уволен с работы и откладывает по 20тр каждый месяц - проект продолжается ! Удачи автору !

 

Чет мне надоело с этим счетом возиться. У меня есть еще 1 счет с начальным депо 30 долларов. Сейчас там более 40 уже. Наверно перекину туда с этого центового на тот счет ПРО.

Да и сразу открою его на обозрение.

Что думаете по этому поводу?

 
Возможно ли подкинув монетку 1000 раз, получить 1000 орлов? Возможно. Но как грица "а ули толку".  Вроде говорят сервис цветёт. В Васюках мт занимает первые места по спросу. А темы на форуме всё тупее и тупее. Парадокс. 
 
Aleksandr Yakovlev:

Чет мне надоело с этим счетом возиться. У меня есть еще 1 счет с начальным депо 30 долларов. Сейчас там более 40 уже. Наверно перекину туда с этого центового на тот счет ПРО.

Да и сразу открою его на обозрение.

Поздравляю с Днём рождения! Александр да возня это,я так понял торговать надо от 500$ и выше. Просто в конце месяца хочется видеть результат своих торгов. Мне например приятно видеть хотя бы от +20%  и более в месяц к своему депо ну и конечно снимать эту прибыль.Нуууу будем посмотреть. 

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